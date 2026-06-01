21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法

TVB《东张西望》昨晚（31日）一集，报导一宗令全港震惊的「播毒渣男」事件。涉事主角为现年 21 岁的 H 先生，他被指控利用交友平台及工作便利到处结识年轻女子，并在发展亲密关系时向每位受害者声称彼此是「一对一」的专一关系。然而，背后他的亲密伴侣多不胜数，且在进行性行为时全无采取安全措施。事件导致多名少女不幸染上性病及生殖器官病变。多位受害人最终决定联手站出来声讨 H 先生，她们直言，即使冒著遭受外界网络言论批评的风险亦绝不退缩，目的是要提醒所有香港女仔提防此人。

交友平台相识爆发危机 染病发烧入院揭发内情

受害人之一的陈小姐透露，她于去年 7 至 8 月期间在交友平台结识 H 先生，双方其后发生性关系。尽管两个月后发现彼此价值观有出入，但陈小姐一直以为双方维持著专一的亲密关系。直到今年 3 月 18 日，正在上班的陈小姐突然收到另一名陌生女子刘小姐的短讯，赫然问她：「你出去了检查身体未？你知不知道 H 先生有性病？」这一消息令陈小姐顿时大受打击，无法继续工作。

传送短讯的刘小姐则是于 2025 年 11 月入职新公司时认识 H 先生，并于今年 2 月开始亲密关系。直至 3 月初，刘小姐因下体严重不适求医，在医生建议下接受多项检验，证实染上多种性病及生殖器官病变，期间更一度发烧需要留医。由于这段期间只有 H 先生一名性伴侣，刘小姐随即对质，对方当时并未反驳且立即道歉，更送上亲手画的画作承诺不再犯。

酒店与花束全属「复制贴上」全网公开引发连锁声讨

陈小姐与刘小姐比对对话纪录后震惊发现，H 先生传送给两人的甜言蜜语短讯竟然一模一样。不仅如此，连带她们过夜的酒店、收到的花束，甚至是 H 先生亲手画的画作，全部都是「倒模」复制。H 先生更被揭发一边与刘小姐约会，一边向陈小姐计划晚间行程。令陈小姐最为愤怒的是，H 先生在明知自己身患性病的情况下，依然不设防与她发生关系。经化验所检测，两位女事主所感染的性病及病变基因竟然完全相同。

在两名女事主的强烈要求下，H 先生答应进行检测，但他最终仅化验了两项传染病，其中一项更是女事主们均未有感染的「淋病」。至于两位事主均中招的病变项目，H 先生则坚称以「验尿」方式检测的结果显示没事，试图敷衍搪塞。刘小姐忍无可忍，最终选择在网上讨论区公开 H 先生的恶行。事件曝光后，H 先生随即发表声明反击，否认自己刻意传播性病，更声称不排除采取法律行动。然而，刘小姐的贴文随即引来更多受害者反弹，另一名受害人黄小姐亦随即加入声讨行列。

一众受害者发现，H 先生即使身陷性病指控，依然若无其事地继续在社交平台「钓女仔」，利用不同手段诱使其他女生与其发展进一步关系。多位受害女性最终决定会同《东张西望》节目组，现身与 H 先生当面对质。面对一众受害者与摄录镜头的严厉质询，H 先生当场表现回避，拒绝承认任何指控。至于最新发展有待《东张西望》今晚第二集揭晓。

性传播感染常识及预防

根据衞生署资料显示，性病俗称花柳病， 是与患有性病的伴侣性交时传染得来的。 性行为包括阴道性交、口交和肛交等， 都能传染性病。 一般社交接触， 例如同台吃饭， 乘搭公共交通工具， 以及在泳池游泳等都不会感染到性病。



常见的性病有梅毒、淋病(俗称白浊)、 非淋菌性尿道炎，非特异性生殖道感染、 阴部疱疹、性病疣(俗称椰菜花)、阴虱、衣原体性尿道炎等。性接触也是本地最常见的爱滋病病毒感染途径。



性病是一种严重的疾病， 不单会影响性器官及生殖系统， 造成痛楚， 更可蔓延到身体其他器官， 引致并发症， 造成不育， 甚至死亡。 感染性病后亦可能会透过母婴传染而影响新生婴儿。



性病的潜伏期有长有短， 病征亦未必明显， 所以很容易被忽略， 尤其在女性， 可能全无病征。 若怀疑自己染上性病， 如性器官出现损口， 小肉粒、水泡、痕痒、小便频密或刺痛、男性尿道排出白色脓液、女性阴道排出黄绿色脓性白带等， 都可能是性病的病征， 切勿讳疾忌医， 应当及早求诊， 以减轻征状和避免产生并发症。



治疗性病必须耐心听从医生指导及接受治疗， 才可达到预期的效果。有需要时，性伴侣同时接受检查与治疗， 以免反复传染， 功亏一篑。 在性病未完全治愈之前， 需停止任何性行为， 以免再受其他性病感染及将本身的性病传染给他人。



孕妇若证实患有性病， 如能及早在产前治愈， 一般都可保母子平安。人体在感染性病后， 并不会产生免疫能力。如果持续进行不安全性行为， 便可能再患上相同的性病或同时感染其他性病。预防性病的最有效方法是与一位未受任何性病感染的人仕保持专一的性关系。如果不可能的话，就应该采取安全性行为；每次性接触时都正确使用安全套，以减低受感染的机会。



有活跃性生活的人士， 应该接受定期检查， 以便及早发现性病感染及接受治疗。衞生署辖下社会衞生科诊所提供各项性病检查， 治疗与辅导， 一切服务， 完全免费*及保密， 亦毋须预约或医生介绍信。医治性病， 亦可往注册西医诊所求诊， 但切勿自行胡乱用药， 否则可能会延误病情， 令医治变得更加困难。

资料来源：衞生署、东张西望

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