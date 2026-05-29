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未搽防晒暴晒15分钟已伤皮肤！紫外线与环境折射成关键　专家传授「影子法则」全面抗老化

医生教室
更新时间：13:00 2026-05-29 HKT
发布时间：13:00 2026-05-29 HKT

香港女士一向极为注重防晒与美白，深谙「一白遮三丑」的道理，但不少人仍存在误区，以为只是出街短时间晒太阳便无伤大雅。然而，海外医学研究指出，在没有涂抹防晒产品的情况下，皮肤暴露在阳光下短短 15 分钟内便可能已经受损。专家提醒，皮肤受损的速度不仅取决于曝晒时间的长短，还与紫外线强度、个人肤质及周边环境因素息息相关，日常防护绝对不容忽视。

人体皮肤受损速度与紫外线指数关连

根据医疗媒体报导，多项研究证实人体皮肤受损速度与紫外线指数（UV Index）紧密相连。按照国际通用标准，紫外线指数越高，皮肤在短时间内吸收的辐射量就越多。指数 0 至 2 属于低风险；3 至 7 为中度至高度风险；8 或以上则属于极高风险，必须加强防御。在香港，每天上午 10 时至下午 4 时期间的紫外线最为强烈。研究更指出，即使曝晒量尚未达到肉眼可见的「晒伤」程度，皮肤细胞中的 DNA 可能已经开始受损。虽然肤色较白的人士较易晒伤，但任何肤色都无法免疫，深肤色族群长期曝晒同样会增加罹患皮肤癌的风险。

不可忽视短时间曝晒「隐形伤害」

除了环境温度，日常所处的地点亦会加剧紫外线的威力，甚至加速皮肤老化：

一、地形折射加重辐射

研究显示，沙滩、海水及雪地等表面会强烈反射紫外线，令皮肤同时承受阳光直射与地面反射的双重夹击，大大提升晒伤机会。此外，海拔越高，紫外线便越强，高度每上升约 1000 米，紫外线曝晒量就会增加约 10%，因此市民去行山、郊游或外游滑雪时，必须加倍注意防晒。

二、胶原蛋白流失与老化

适度日晒（如每周数次、每次 10 至 15 分钟）确实有助身体合成维他命 D 并改善睡眠。然而，一旦过度曝晒，紫外线便会疯狂破坏皮肤内的胶原蛋白与弹性蛋白，短时间内会引致皮肤红肿、发热、干燥及脱皮。长期累积下来，更会在皮肤深层造成不可逆转的伤害，导致皱纹增生、皮肤松弛及肤色不均，甚至诱发异常细胞增生，提高患上恶性黑色素瘤等皮肤癌的机率。

【同场加映】防水防晒推介2024｜日本《LDK》实测10款热门防晒产品 3款获A级美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第几？

全方位防晒的3大实用攻略

医护专家强调，防晒绝对不只是涂抹防晒乳液那么简单，市民在日常生活中应采取多重防护措施：

攻略1：正确涂抹与补搽

出门前 15 分钟，应涂抹防晒系数（SPF）30 或以上的防晒产品。出外后每隔 2 至 4 小时便需补搽一次；如果流汗或进行水上活动后，更应增加补搽的频率。

攻略2：善用物理遮蔽工具

单靠防晒乳并不足够，专家建议外出时应搭配宽边帽、长袖防晒衣物以及具备抗 UV 功能的太阳眼镜，以物理遮挡的方式减少阳光直接照射皮肤。

攻略3：妙用「影子法则」

如果出街时无法即时查阅天文台的紫外线指数，可以利用简单的「影子法则」来判断：当发现自己在阳光下的影子比身高还要短时，即代表此时的紫外线非常强烈，属于极高危时段，应尽量避免待在户外，并立刻加强防护。

不可忽视短时间曝晒「隐形伤害」
不可忽视短时间曝晒「隐形伤害」

资料来源：健康医疗网 

 延伸阅读：防晒霜推介｜日本《LDK》评测15款人气产品 3款获A级 清爽持久有美颜效果！

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