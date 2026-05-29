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5.30国际抱猫日｜研究：猫奴心脏病风险低30% 与主子对望30分钟、催产素激增300%

医生教室
更新时间：18:30 2026-05-29 HKT
发布时间：18:30 2026-05-29 HKT

每年5月30日是「国际抱猫日」（International Hug Your Cat Day），这个日子提醒各位忙碌的「奴才」，给予家中爱猫一个专属的拥抱与陪伴。原来，猫猫不仅是家中的成员，更是守护「奴才」身心健康的天使，事关与主子对望不仅能增进人猫感情，更可以减焦虑、降血压。大家不妨放下手机，抱一抱「猫主子」吧！

全球猫只数量惊人 港人亦爱猫

据政府统计处2024年调查数据指出，全港约有24万个住户饲养猫狗，实际的饲养猫咪数目为18.4万只，而猫狗数量合共达40.5万只，显示港人之中有不少「猫奴」。根据非牟利机构世界人口综述组织（World Population Review）的统计，在2025年，全球猫只总数超过10亿只，约4.8亿只是流浪猫，另有超过3.5亿只猫与人类舒适地同住。

拥有最多家猫的10个国家：

  1. 美国：约7,406万只（包括宠物猫、流浪猫及野猫）。有趣的是，迪士尼乐园聘请了约200只野猫来控制啮齿动物数量。
  2. 中国：约5,310万只。猫在中国文化中被视为幸运的象征，加上牠们安静、打理容易且饲养成本不高，因而深受欢迎。
  3. 巴西：约2,210万只，最受欢迎的品种是敏捷的巴西短毛猫。
  4. 英国：约1,200万只，其中63%是混种猫（非纯种猫）。
  5. 印度：约550万只家猫，另有数百万只流浪猫。
  6. 俄罗斯：猫比狗更受欢迎，约有2,300万只猫，狗则为1,700万只。
  7. 日本：猫咪同样比狗更受欢迎，估计有880万只猫。
  8. 菲律宾：约800万只猫，42%的家庭至少饲养一只猫。
  9. 德国：约1,520万只猫，最受欢迎的品种是活泼忠诚的德国卷毛猫。
  10. 西班牙：约580万只宠物猫，当中不少是从街头拯救回来的，当地居民对流浪猫的照顾与喂养亦备受称颂。

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研究：与猫对望30分钟 催产素飙升300%  助减压抗忧郁

日本麻布大学动物行为专家Takefumi Kikusui教授的研究发现，无论猫或狗，当主人与宠物互动、互相对望时，大脑的反应与母亲和婴儿交流时极为相似。宠物与主人对视30分钟后，宠物体内的催产素水平上升130%，而主人的催产素更飙升达300%。相反，缺乏对视的组合则变化不大。

日本藤井动物病院曾在社交平台发文指出，抚摸猫咪会令身体分泌「催产素」，而这种荷尔蒙有助减轻压力、缓解忧郁，并能降低血压。同时能带来满足感，增加内心的平静与安全感。

养猫更长寿？研究指猫奴心脏病风险低30%

美国明尼苏达大学一项为期10年的研究发现，养猫或有助降低心脏病发作的死亡风险。研究团队跟进超过4,000名美国人的健康状况，结果显示，猫主人因心脏病发作而死亡的风险，比非猫主人低30%。

研究负责人Adnan Qureshi博士指出，多年来医学界已知心理压力与心血管疾病有关，而养宠物有助减压。虽然狗只也可能有类似效果，但该次研究未能证实。研究同时发现，猫主人本身或拥有较不易受压的个性，因此风险较低。负责人补充，这种关联可能与猫主人的生活方式和性格有关，而不单是因为养猫。

 

资料来源：政府统计处世界人口综述组织Takefumi Kikusui日本藤井动物病院Medical News Today

延伸阅读：长寿秘诀｜100岁生物学家工作70载不言休 99岁高龄获艾美奖 与宠物互动都有效？

 

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