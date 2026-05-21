40岁女子爆痘狂搽几十种药膏 徒手挤痘出现「巨窿」恐毁容永久留疤

脸上「爆痘」，不少人习惯自行涂药膏，甚至用手挤压，以为几天就会好转。然而，杭州一名40岁女子只因一颗不起眼的小痘痘，短短几个月内脸上竟出现又深又大的「巨窿」伤口，面临永久毁容风险。

40岁女子脸颊长出小痘痘 两个月变噩梦

40岁的吴女士在两个多月前，发现右脸颊靠近下颚处长出一颗米粒大小的硬块，微微疼痛。凭著以往经验，她认为是普通青春痘，便拿出家中常备的痘痘药膏涂抹，以为三、四天便会消退。一周后，痘痘不但没有消失，反而更大粒、红肿加剧、疼痛更明显。由于工作繁忙，吴女士一直没有求医，而是陆续购买了几十种药膏，包括国产、进口产品，以及来路不明的「网红偏方药膏」，交替涂抹了两个多月。其后脸上的痘痘不但没有好转，反而越来越大，更出现化脓发炎。

自行挤走硬粒 脸颊现「巨窿」

上月，吴女士发现脓疮处长出一颗黄豆大小的硬粒，痛得钻心。她没有进行任何消毒，便徒手强行拔出，之后脸颊上出现一个又深又大的「巨窿」，渗出血液和脓液，剧烈疼痛严重影响进食和睡眠，右脸颊红肿灼热，连张嘴说话、吃饭都十分困难。吴女士立即赶到西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院求助。

乱用药+徒手挤痘 皮肤感染侵及咬肌

皮肤性病科副主任钟剑波医生指出，吴女士右脸颊有一个直径约2毫米的深洞，周围红肿明显，脓液渗出且带有异味。钟医生为她安排磁力共振检查，结果显示脓疡已侵犯到咬肌表面。若再拖延，细菌可能扩散引发全身感染，甚至影响面部神经。

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钟医生指出，吴女士的情况是「盲目用药」加上「自行拔栓」，导致皮肤感染严重恶化。他随即为她进行紧急清创，清除脓液、坏死组织及残留药膏，并处方抗感染药物。由于感染严重、伤口很深，吴女士需要长期换药治疗，康复周期至少3至6个月，而且很大机会留下永久疤痕。「现在我天天戴口罩不敢见人，真后悔没有及时去医院。」吴女士懊悔不已。

医生诊断「皮脂腺囊肿合并感染」非普通痘痘

钟医生判断，吴女士脸上的硬块其实是「皮脂腺囊肿合并感染」，并非普通青春痘。胡乱涂抹抗痘药膏只会刺激炎症扩散。此外，用手挤压、拔除硬栓会带入细菌，破坏皮肤组织，甚至引发咬肌间隙感染、颅内感染等严重并发症。

钟医生表示，临床上类似吴女士的患者并不少见。很多人误以为皮肤上的小粒粒随便涂药膏就能好，却忽略了潜在风险。来路不明的药膏多数可能非法添加类固醇或抗生素，短期看似有效，长期却会破坏皮肤屏障，引发类固醇依赖性皮肤炎，令炎症更难治愈。

钟医生提醒，面部肌肤非常娇嫩，出现痘痘等异常情况时，千万不要：

盲目使用来历不明的药膏：特别是混合使用多种药膏，对皮肤的伤害更大。 自行挤压、抠挖或拔除硬栓：这些动作会将细菌带入伤口，造成更深层的感染。 拖延就医：若皮肤问题持续红肿、疼痛、化脓，或简单处理后没有好转，应立即到求医。

资料来源：环球网

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