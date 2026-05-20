每日摄取「神秘糖」比盐更伤身？无声无色加速血管老化 附5招懒人操坐住降血压

高血压是香港常见的慢性疾病，根据衞生署的健康调查，本地高血压患者为数甚多，是引发中风及心脏病等致命疾病的隐形杀手。过去医学界普遍叮咛患者要「少盐（低钠）」，但食农专家韦恩在专页「韦恩的食农生活」引述日本最新医学研究指出，糖分对血压的负面影响其实比盐更严重，单靠减盐并不足够。尤其是市售包装饮品、汽水、乳酪饮品或运动饮料中常用到的「高果糖浆」等液态糖，其含糖量往往等同10至11粒方糖，许多高血压患者每天照常饮用，却对其升压风险毫不知情。

「高果糖浆」加速动脉硬化机制

日本诹访中央病院名誉院长、医师镰田实指出，这类液态糖进入人体后吸收极快，导致身体来不及调节，其升压效果比固体糖更强。研究显示，高果糖浆里的果糖会直接作用于肾脏，促进钠的再吸收，从而在不知不觉中推高血压。更具威胁的是，身体多余的糖分会与蛋白质结合，产生「糖化终产物（AGEs）」，导致看不见的血管壁变硬、失去弹性，加速动脉硬化与血管老化。

高果糖玉米糖浆用途

高果糖玉米糖浆是一种人工甜味剂，主要由玉米提炼，过程中利用了酵素将部分玉米淀粉的葡萄糖，转化为不同浓度的果糖，从而制成一种由葡萄糖及果糖组成的混合糖浆。高果糖玉米糖浆的甜度与蔗糖相近，部分产品甚至比蔗糖的甜度更高(视乎混合糖浆的比例)，加上成本比起蔗糖平宜，所以在上世纪80年代开始，此类型的玉米糖浆逐渐取代蔗糖成为加工食品的主要成份，从而减低生产成本。食品制造商通常会将高果糖玉米糖浆，用于下列食品当中：

汽水

果汁

加入果酱、水果罐头中，可以有防腐作用

雪糕、雪条

加入沙律酱、酱汁中，可减低当中的酸味或醋味

糖果

加工早餐谷物片

甜品

星期一清晨发病率高

除了饮食控糖，医学数据亦提醒，心肌梗塞与脑梗塞等急性病发多数集中在上午，尤以「星期一早上」因打工仔重返职场的心理压力与生理压力叠加，风险最为高危。专家建议市民起床后应先喝一杯水以稀释血液，星期一清晨亦不要立刻给自己过大压力，更重要的是高血压患者在遵循低盐原则的同时，必须戒绝含糖饮料，否则控压效果将大打折扣。

如何为之高血压/高血压前期？

根据香港2020-22年度人口健康调查显示，本港15至84岁非住院人口之中，有29.5%患有高血压；15至84岁人口平均每日进食的盐分达8.4g，是世衞建议的每日食盐总摄入量的168%。根据衞生署资料，如果血压上升并持续处于高水平，可能会引致中风、冠心病、心脏衰竭、慢性肾病严重的健康问题，甚至导致早逝。

成年人收缩压持续处于140mmHg或以上，或舒张压持续处于90mmHg，便是患上高血压。

若收缩压处于120至139mmHg之间，或舒张压处于80至89mmHg之间，则属于前期高血压，应多加注意。

高血压可导致哪些严重并发症？

高血压对本港成年人十分普遍，然而很多患者并不知道自己有高血压，甚至有调查发现半数患者并不自知。这是由于高血压很多时并没有症状，小部分患者会有头痛、头晕和疲倦等现象。患上高血压而不加以治疗或控制，可导致严重后果、甚或致命，包括：

冠心病和心脏病发作

心脏衰竭

中风

视网膜血管病变

肾衰竭

资料来源：韦恩的食农生活、衞生署、信诺Smart Health

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