「癌王」胰脏癌年轻化非老人病！研究：一类年轻人发病风险升6.2倍 逾半数人不知早期征状

有「癌王」之称的胰脏癌，因其隐蔽性高且极具危险性，一直令人闻之色变。过往大众普遍认为这是「老人病」，台湾医学专家黄轩医生引述美国最新研究指出，胰脏癌正悄悄侵袭年轻一代。数据显示，15至34岁族群的胰脏癌发病年增率高达 4.35%，高居各年龄层之冠。

胰脏癌年轻化 15至39岁发病率速度增长

胰脏癌年轻化的趋势在近年越来越明显。美国知名 R&B 歌手 D'Angelo 年仅51岁便因胰脏癌病逝，让社会大众惊觉此病的威胁已大幅提早。专攻胰脏疾病的医学专家 Rosario Ligestri 医生指出，虽然胰脏癌传统的好发年龄为50至55岁以上，但临床数据反映，15至39岁年轻族群的发病率正以惊人速度增长。一项分析了近28万宗病例的大型研究亦证实，50 岁以下的「早发性胰脏癌」发生率在过去三十年间上升了近五成。

黄轩医生表示，不良的生活习惯是导致「癌王」年轻化的核心原因。研究透过「生活习惯危险分数（MRS）」评估，发现日常行为对健康的损害在年轻族群中尤为显著：

未满60岁： MRS每增加1分，患胰脏癌风险提高 1.69倍 。

60至69岁： MRS每增加1分，风险提高 1.25倍 。

70岁以上： MRS每增加1分，风险提高1.20倍。

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4大年轻人患癌成因 吸烟者风险高2.2倍

1. 肥胖与代谢问题

现代年轻人多高脂肪饮食且久坐不动。研究指出，身体质量指数（BMI）每增加5单位，胰脏癌风险便上升10%；腰围每增加10厘米，风险亦增11%。特别是「18 至 21 岁」早年成年期的肥胖，会令日后患癌风险激增36%至48%。

2. 吸烟危害

吸烟是胰脏癌明确的致命元凶之一。数据显示，吸烟者患上胰脏癌的风险比从不吸烟者高出2.2倍，医学界估计有接近三成的胰脏癌个案是由吸烟直接引致。

3. 先天基因变异

约有3.8%至9.7%的患者带有遗传性基因突变（如 BRCA1 及 BRCA2）。其中带有 BRCA2 基因突变者，患上胰脏癌的风险会增加 6.2 倍。若直系亲属中有多人曾患胰脏癌、乳癌或卵巢癌，应尽早考虑接受基因咨询及检测。

4. 认知盲点与消极态度

问卷调查发现，超过三成50岁以下人士误以为胰脏癌只会发生在长者身上，逾半数人完全无法说出任何早期病征，甚至有近四成人抱持消极态度，认为无法改变患癌风险。这种知识落差被研究人员形容为「危险的认知盲点」。

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实用7招及早预防胰脏癌

黄轩医生强调，大规模研究证实，日常生活的健康选择足以抗衡先天基因风险。专家补充，虽然目前医学界并未有针对全体大众的常规筛检工具，但对于拥有家族病史及高风险基因的特定群组，定期接受内视镜超声波（EUS）、磁力共振（MRI）或电脑扫描（CT），是及早发现并确诊的有效手段。以下7个行动能实质降低患上胰脏癌的机会：

严格戒烟： 摒弃最主要的致命危险因子。 规律运动： 每星期进行至少 150 分钟中等强度的体能活动。 均衡饮食： 多吃天然食材，减少进食加工食品以减低身体慢性发炎。 限制饮酒： 建议男性每天饮酒上限为 2 杯，女性为 1 杯。 维持体重： 将 BMI 严格维持在 18.5 至 24.9 的健康标准范围。 控制血糖： 糖尿病患者必须按时就医及服药，稳定血糖水平。 基因咨询： 具家族病史者应主动留意相关基因突变并寻求专业咨询。

胰脏癌病征不明显 大便颜色响警号

胰脏癌是本港第4大致命癌症，在2022年录得920宗胰脏癌死亡个案。根据医管局资料，胰脏藏于腹腔深处，在胃部与大小肠等器官后面，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于在胰脏的恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，因此不少病人到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。即使可以进行手术切除，复发的风险也比一般癌症高。如果有以下征状，可能是患上胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

预防胰脏癌必做5件事

大多数的胰脏癌发生在年龄65岁以上的人士，风险因素包括：

种族：黑人的风险较高

性别：男性比女性有更高风险

抽烟：吸烟者比不吸烟者患上胰脏癌的机会高出大概2至3倍

糖代谢异常：糖尿病可以增加患上胰脏癌的风险

超重：超重的人有较大风险

饮食：长期过量进食动物脂肪和少吃蔬菜和水果会较易患上胰脏癌

化学品：长期接触杀虫剂后、石油或染料

感染幽门螺旋杆菌：患上胰脏癌的机会比非患者高出2倍

遗传性胰脏炎：遗传性慢性胰脏炎会增加胰脏癌的机会，但非常罕见

慢性胰脏炎：常与胰脏癌一同发现，但并不一定是导致胰脏癌的原因

胰脏癌的成因仍未完全明了，有可能是胰脏的细胞变异增生。大部份的胰脏癌指的是来自胰管上皮细胞的腺癌。不能完全防止胰脏癌的出现，不过，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长

保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标

经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会

健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险

避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

资料来源：台湾医学专家黄轩医生

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