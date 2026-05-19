研究证每日食杏仁 皱纹自然减淡9% 兼可防紫外线？专家拆解抗衰老原因

想减少皱纹、延缓皮肤老化，除了搽护肤品，饮食亦好重要。美国皮肤科医生兼YouTuber Dr Dray（Dr Andrea Suarez）曾在影片中分享，每日适量进食杏仁，更可以令面部皱纹明显减淡9%。到底要如何吃、每日吃几多粒有助抗老？

杏仁为何可抗衰老？

Dr Dray解释，皮肤是身体最大的器官，肩负对抗外来侵害及锁住水分的重任。老化过程无可避免，但可以透过营养延缓。食物中的成分可透过三种途径帮助皮肤：

提供皮肤所需原料：被消化吸收后直达皮肤组织 减少氧化损伤：对抗自由基，避免DNA受损及脂质氧化 增强皮肤自身的抗氧化系统：协助酵素更有效处理环境压力

而杏仁正是集多种好处于一身的食物：

丰富维他命E（α-生育酚） ：融入皮肤细胞的脂质膜，随时对抗破坏脂质的自由基

：融入皮肤细胞的脂质膜，随时对抗破坏脂质的自由基 含植物固醇、角鲨烷、锰、镁 ：有助皮肤屏障健康

：有助皮肤屏障健康 提供蛋白质及膳食纤维 ：促进肠道健康

：促进肠道健康 富含多元不饱和及单元不饱和脂肪酸 ：维持屏障功能，减少水分流失，阻隔刺激物

：维持屏障功能，减少水分流失，阻隔刺激物 杏仁皮含酚类及多酚化合物：进一步增强抗氧化能力

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研究证实：日吃杏仁皱纹减少9% 抗紫外线能力增

Dr Dray引述多项对照试验：

2019年研究（16周）

对象 28名停经后女性（肤色较浅） 方法 一组每日从杏仁摄取20%热量，另一组进食等热量零食 结果 杏仁组面部皱纹比实验开始时减少9%，皮脂分泌及皮肤屏障功能不受影响 摄取量 约59克杏仁（约46粒）

2021年研究（24周）

对象 同样为停经后女性 结果 在第16及24周，杏仁组皱纹持续显著减少，对照组无变化 额外发现 杏仁组的黑色素沉淀有改善，可能与维他命E抑制黑色素生成有关

对照组皮脂分泌反而增加，研究人员认为与其零食每日多8克糖有关

2021年亚洲女性研究（12周）

对象 18至45岁健康亚洲女性（肤色深浅范围更广） 方法 每日进食1.5安士杏仁（约246卡路里）或蝴蝶酥零食（200卡路里） 结果 杏仁组的「最低红斑剂量」（MED）显著提升，意味皮肤更能抵御紫外线伤害

皮肤粗糙度、黑色素、水分及油脂分泌无明显差异

点样食最有效？每日摄取约46粒杏仁

Dr Dray指出，上述研究中，参与者每日摄取约46粒杏仁（约50-59克），并以杏仁取代日常部分热量，而非额外添加。她建议：

可将杏仁作为健康零食，或加入早餐燕麦、乳酪中 无需追求大量，均衡饮食才是关键 若对杏仁过敏或不喜欢，可从其他坚果或种子获取类似营养

但Dr Dray强调，目前研究时长仅16至24周，长期效果仍需更多数据，更指出：「合理均衡的饮食比单一神奇食物更重要。杏仁只是其中一个好选择，并非人人必需。」

若想从天然食物入手延缓皮肤老化，每日一小把杏仁，配合防晒及健康生活习惯，或许是最简单又美味的抗衰老策略。

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