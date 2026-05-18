伊波拉病毒大爆发 香港启动戒备应变 一文了解病毒起源/传播途径/症状/致死率

世界衞生组织于昨日（17日）正式将刚果民主共和国与乌干达爆发的伊波拉病毒疫情，列为「国际关注的突发公共衠生事件」。港府同日宣布启动「埃博拉（伊波拉）病毒病准备及应变计划」下的「戒备应变级别」，加强边境防疫及监测，全力保障市民健康。

伊波拉疫情｜本迪布焦病毒株 无特效药无疫苗

根据世衞通报，是次疫情由伊波拉病毒属中的「本迪布焦病毒」（Bundibugyo virus）引起。截至5月16日，刚果民主共和国伊图里省最少3个地区通报8宗确诊个案，另有246宗疑似病例及80宗疑似死亡病例；首都金沙萨亦有一宗实验室确诊个案，患者曾从疫区返回。邻国乌干达在不足24小时内录得两宗确诊个案（其中一人死亡），患者同样来自刚果民主共和国。

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值得留意的是，受影响地区已通报最少四名医护人员出现疑似病毒性出血热症状后死亡。初步采集样本的阳性率高（13份样本中8份呈阳性），世衞警告当地疫情规模可能远大于目前通报范围，且存在显著的区域传播风险。

本迪布焦病毒：

病死率约25%至40%，低于较具致命性的萨伊病毒株（病死率约50%）

目前尚无专用治疗药物或预防疫苗

只能透过支持性治疗（如控制发烧、疼痛、补充电解质）缓解症状

伊波拉疫情｜香港戒备级别启动 严防输入个案

香港至今从未录得伊波拉确诊个案。虽然目前疫情对本地人口健康构成的即时风险属「低」，但当局已启动三级应变计划中的「戒备级别」（最低级），并采取多项防控措施：

口岸筛检 ：虽然刚果民主共和国及乌干达与香港无直航班机，旅客多经埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机。衞生署将在机场加强对非洲抵港航班的健康筛检，包括体温监测及病征查询，怀疑个案会即时转介公立医院隔离。

：虽然刚果民主共和国及乌干达与香港无直航班机，旅客多经埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴转机。衞生署将在机场加强对非洲抵港航班的健康筛检，包括体温监测及病征查询，怀疑个案会即时转介公立医院隔离。 健康宣传 ：在所有入境口岸加强伊波拉病毒的教育广播、海报张贴。

：在所有入境口岸加强伊波拉病毒的教育广播、海报张贴。 通报机制 ：病毒性出血热（包括伊波拉）自2008年起列为本港法定须呈报传染病，医生须即时呈报怀疑或确诊个案。

：病毒性出血热（包括伊波拉）自2008年起列为本港法定须呈报传染病，医生须即时呈报怀疑或确诊个案。 资讯更新：中心已向全港医生及医院发信，并与机场管理局、航空公司保持联系。

伊波拉疫情｜病毒起源？传播途径、症状与致死率

伊波拉病毒最早于1976年在刚果发现，天然宿主为果蝠。目前已知六种病毒株，是次爆发的「本迪布焦病毒」属其中之一。

传播方式（非空气传播）：

直接接触感染者的血液、分泌物、器官或其他体液

接触受感染动物（果蝠、黑猩猩、大猩猩、猴子、森林羚羊等）的血液或体液

潜伏期：最长21天（通常5至9天）

常见症状：

初期：突发高烧、严重倦怠、肌肉疼痛、头痛

后期：呕吐、腹泻、腹痛、皮肤出现斑点状丘疹、出血现象

重症：肝脏受损、肾衰竭、中枢神经损伤、休克、多重器官衰竭

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伊波拉疫情｜衞生防护中心：避免前往受影响地区

衞生防护中心提醒市民，如非必要应避免前往受影响地区（刚果民主共和国伊图里省、北基伍省及乌干达边境地区）。若必须前往，或身处本港，应严格遵守以下措施：

个人衞生：

经常用枧液或酒精搓手液清洁双手，尤其在接触眼、鼻、口之前

避免密切接触发烧或身体不适的人士

切勿触碰病人的血液、体液，或可能受污染的物品

动物与食物安全：

避免接触果蝠、灵长类动物（黑猩猩、猴子等）及森林羚羊

所有食物必须彻底煮熟才可进食

外游返港后：

若21天内曾到访疫区，并出现发烧、腹泻、出血等症状，应立即戴上口罩求医，并主动告知医生外游纪录

资料来源：政府新闻处

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