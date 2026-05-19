饮可乐竟可以医病？医生揭「2神奇作用」清除胃石 3类人切忌乱试

HOY TV 《健康关注组》早前请来肠胃肝脏专科吴昊医生分享喝可乐竟可溶解胃结石迷思，他表示坊间流传系真嘅，会叫啲病人饮可乐，胃石唔系真系石头，佢系凝聚得好密实嘅纤维，如果肚里便有一啲充满气泡嘅梳打水，气泡会攻击𠮶啲纤维，令纤维散开，所以会叫病人每天饮用500毫升嘅可乐，饮几日，有啲人可以成功将胃石击碎，自然排出体外。

坊间盛传「喝可乐可以治疗胃结石」，这个看似天方夜谭的说法日前得到医学专家证实。HOY TV 节目《健康关注组》早前邀请肠胃肝脏专科吴昊医生分享，他证实这个传闻属实，在临床上确实会建议部分胃结石患者饮用可乐来协助治疗。

喝可乐竟可溶解胃石？气泡与酸性发挥关键作用

吴医生节目中提到：「胃石唔系真系石头，佢系凝聚得好密实嘅纤维，如果肚里便有一啲充满气泡嘅梳打水，气泡会攻击𠮶啲纤维，令纤维散开，所以会叫病人每天饮用500毫升嘅可乐，饮几日，有啲人可以成功将胃石击碎，自然排出体外。」

吴医生接受《星岛头条》访问时进一步解释，胃结石并非真正的石头，而是由食物纤维、单宁酸与胃部结合，并与蛋白质混合后凝聚而成的密实纤维团。此外，部分个案是由药物或婴儿无法消化奶类所引起。吴医生指出，可乐治疗胃石主要由于胃里面有好多气泡，帮助将胃石质地松化，以及可乐酸性有助溶解胃石，他补充目前医学研究并无充分数据证明其他汽水或牌子具有同样功效。

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3类人切忌乱试

虽然可乐疗法方便，但吴医生强调这属于保守治疗，若可乐无法清除胃石，医生便需透过胃镜手术以人工方式整碎结石，极罕见情况下甚至需要进行外科手术。另外，并非所有人都适用。如果病情属于以下情况，绝对不建议饮用可乐：

引发严重并发症： 若结石已导致胃溃疡、胃出血或胃穿孔。

患有慢性疾病： 严重的糖尿病患者。

吞咽困难者： 较年幼的儿童或部分长者。

吴医生补充，若可乐无法清除胃石，医生便需透过胃镜手术以人工方式整碎结石，极罕见情况下甚至需要进行外科手术。

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真实个案 内地男日饮可乐免受开刀之苦

2022年，内地广西一名李姓男子，因频繁胃胀及胃痛求医。照胃镜后发现胃部藏有一团直径约5厘米的青绿色胃结石。医生经问诊后得知，李男非常喜欢吃柿子（柿子含有大量单宁酸），几乎每天进食，判定这就是形成胃石的主因。

由于发现及时，尚未引发胃溃疡或出血。医生除了开处胃药，亦叮嘱他「每天喝可乐」。李男遵照医嘱，每日饮用100毫升可乐，一星期后覆诊时，发现胃结石竟然彻底溶解消失，让他惊喜万分，庆幸能免受内镜手术之苦。但医生亦强调，每个人体质与病况不同，患者切勿自行盲目仿效，必须先经医生评估。

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