常胃胀属胃溃疡？严重恐变胃癌？医生解构成因/症状/诊断方法 养成6大生活习惯守护肠胃健康

胃溃疡作为一种常见的消化道疾病，若延误治疗恐增加患胃癌风险？因此，大家需要了解胃溃疡全貌，认清成因、症状与防治要点，才能全面守护肠胃健康。

常胃胀属胃溃疡？严重恐变胃癌？

胃溃疡作为一种常见的消化道疾病，主要表现为胃黏膜受损形成的溃疡，常见症状包括上腹疼痛、恶心、呕吐。若延误治疗，严重可引致胃出血、胃穿孔，甚至增加胃癌风险。

胃溃疡成因是甚么？

导致胃溃疡主要有两大成因：幽门螺旋杆菌感染及药物过度或不当使用（以非类固醇消炎药物为主）。

幽门螺旋杆菌感染

约70-75%的胃溃疡与幽门螺旋杆菌相关，此菌会破坏胃黏膜保护层，刺激胃酸侵蚀胃壁，甚至引发胃癌或淋巴癌。幽门螺旋杆菌是一种很常见的病菌，全球约30-50%人口受此菌感染。

药物过度或不当使用

长期服用布洛芬、阿士匹灵等非类固醇消炎药物，会抑制胃黏膜修复功能，削弱其自我保护能力，增加溃疡风险。

此外，不规律的饮食习惯会打乱胃酸分泌的节奏，导致胃酸在空腹时过度分泌，直接侵蚀胃黏膜，久而久之便形成溃疡。

生活习惯方面，压力过大、吸烟酗酒均会削弱胃部防御机制。压力刺激胃酸分泌，烟酒则直接损伤黏膜。

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胃溃疡有何症状？

1.上腹部疼痛

位置多位于胸骨底端。疼痛呈持续性或间歇性灼痛，部分患者在空腹时痛感加剧，进食后可能暂时缓解。但亦有患者于进食后疼痛加剧，这是因为食物进入胃部后刺激胃酸分泌，进一步侵蚀溃疡面所致。

2.伴随胃部胀气及消化不良

因胃排空速度减慢，食物无法流进肠道而产生饱胀不适，甚至引发恶心或呕吐。持续的胃部不适亦会令患者食欲减退，出现体重下降的状况。

3.火烧心

胃酸分泌过多，胃部细胞无法抑制胃酸的生成，导致胃酸倒流至食道。不过需要注意的是，胃酸倒流患者也会出现火烧心的症状，若有怀疑，请尽快向医生查询。

若不及时治疗胃溃疡，最严重可引发胃出血，大量出血会导致休克甚至危及生命；溃疡还可能穿透胃壁，造成胃穿孔，引发急性腹膜炎；此外，长期反复发作的胃溃疡有一定概率发生癌变，发展成胃癌，给患者带来极大健康威胁。

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胃溃疡与胃酸倒流有何分别？

有些人会把胃溃疡和胃酸倒流混为一谈，但本质上两者属于不同的疾病。胃溃疡是胃黏膜发生局部缺损，形成开放性溃疡病灶，疼痛多位于上腹中央；胃酸倒流则是胃液逆向流入食道，造成黏膜刺激与发炎，典型症状为火烧心及反酸。

简单来讲，胃溃疡的病变在于胃壁组织的结构性损伤，胃酸倒流则属于胃内容物逆流所致的功能性问题。若上腹疼痛与进食关系密切，倾向考虑胃溃疡；若灼热感集中于胸骨后方且伴随反酸，则倾向考虑胃酸倒流。但两者症状或有重叠，如有怀疑，应及早求医确认。

如何诊断胃溃疡？有甚么治疗方案？

一般来说，治疗胃溃疡主要依靠药物治疗，大多数患者在数月内便能痊愈。常见药物包括：

质子泵抑制剂（PPI）： 能有效抑制胃酸分泌，促进溃疡愈合。

能有效抑制胃酸分泌，促进溃疡愈合。 抗酸剂： 能中和胃酸，快速缓解疼痛。

能中和胃酸，快速缓解疼痛。 抗幽门螺旋杆菌治疗： 若检测出幽门螺旋杆菌感染，通常会采用三联疗法（两种抗生素加一种PPI）或四联疗法，根除细菌。

若检测出幽门螺旋杆菌感染，通常会采用三联疗法（两种抗生素加一种PPI）或四联疗法，根除细菌。 黏膜保护剂：可保护胃黏膜，促进修复。

在某些特殊情况下，如大量出血经药物治疗无效、急性穿孔、瘢痕性幽门梗阻、怀疑或确诊为胃癌等，则需要考虑手术治疗或迷走神经切断术等。

胃溃疡患者日常有甚么需要注意？

胃溃疡患者在日常生活中需要进行多方面的调整，以促进溃疡愈合并预防复发：

应保持规律饮食，避免暴饮暴食及空腹过久，选择容易消化、低刺激性的食物。

戒烟戒酒，烟草与酒精成分均会加剧胃黏膜的损伤。

妥善管理精神压力、维持充足睡眠及进行适量运动，也有助于改善胃部健康。

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如何预防胃溃疡？

1.饮食调整：保持规律饮食，避免暴饮暴食或长时间空腹。减少摄入刺激性食物，如辛辣、油炸、过酸或过甜的食物。避免过量饮用咖啡、浓茶、碳酸饮料及酒精。

2.戒烟戒酒：吸烟会削弱胃黏膜的防御能力，增加胃酸分泌。酒精会直接刺激胃黏膜，增加溃疡风险。

3.谨慎用药：避免长期或过量服用非类固醇抗炎药，必要时应在医生指导下使用，并辅以胃保护药物。若有慢性疼痛问题，可考虑使用对胃部刺激较小的止痛药。

4.管理压力：压力会增加胃酸分泌，建议透过运动、冥想、瑜伽等方式缓解压力。

保持充足睡眠，避免过度劳累。

5.预防幽门螺旋杆菌感染：注意饮食卫生，与他人共餐时使用公筷，以避免细菌交叉感染。若发现家庭成员感染幽门螺旋杆菌，应及早安排检查并积极治疗，以防止交叉感染。

6.定期进行胃镜检查：定期进行胃镜检查能及早发现胃溃疡及其变化，监测治疗效果并预防严重并发症。尤其是有症状或高风险族群，更应积极检查，守护胃部健康。

撰文：肠胃肝脏科专科医生施婉珍

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