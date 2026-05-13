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肺癌｜早期症状易混淆感冒 专家拆解3大风险 厨房油烟、香烛是隐形杀手？

医生教室
更新时间：21:01 2026-05-13 HKT
发布时间：21:01 2026-05-13 HKT

肺癌是香港最常见的癌症，在男性及女性的发病率分别位列第1及第2位。最令人忧虑的是，早期肺癌症状往往不易被察觉，如轻微咳嗽、声音沙哑、呼吸困难或体重无故下降等，容易被误认为普通感冒或支气管炎，导致延误诊断。许多患者在确诊时已属晚期，癌细胞已扩散至身体其他器官或组织，令治疗难度大增。

肺癌｜3大致癌风险 基因变异增患病机率

要预防肺癌，首要认清3大潜在风险因素：

肺癌｜3大致癌风险 基因变异增患病机率
肺癌｜3大致癌风险 基因变异增患病机率

1. 吸烟及二手烟

这是引致肺癌的主要元凶。九成男性肺癌患者均为烟民，吸烟人士患肺癌的机率是非吸烟者的20倍。此外，吸烟者的配偶因长期吸入二手烟，患病机率亦比一般人高出三成；而接近两成的儿童患癌个案，更与父亲吸烟有关。

2. 无形致癌物

长期暴露于致癌环境是另一大危机。这包括长期接触致癌矿物如石棉、经常吸入厨房油烟或燃烧香烛的烟雾。值得留意的是，一种名为「氡」的天然放射性气体，常见于室内环境，更是非吸烟者患肺癌的主要原因之一。

3. 不良饮食与家族病史

饮食中长期缺乏新鲜蔬果、爱吃加工或烧烤食物，均会增加患癌风险。此外，家族遗传也是关键因素，若直系亲属曾患肺癌，因基因变异而发病的机会亦较常人为高。

【同场加映】13岁男生感冒验出肺结节 1年后竟变肺癌！医生揭2情况是癌变警号

肺癌｜治疗方案有哪些？

肺癌的治疗方案主要视乎癌症期数及患者状况而定，常见方法包括：

  • 外科手术
  • 放射治疗
  • 化疗
  • 标靶治疗

对于晚期肺癌患者，近年亦可使用最新的免疫治疗，透过药物激活自身的免疫系统对付癌细胞。

肺癌｜日常生活10大防癌方法

预防胜于治疗，市民可从日常生活入手，减轻患癌风险：

  1. 及早戒烟：香烟烟雾会破坏肺部组织引发癌变，不论年龄，戒烟是预防肺癌的最有效方法。
  2. 拒绝二手烟及减少油烟：建立无烟家居，要求访客勿在屋内或车内吸烟。烹调时应开启抽油烟机，并多采用清蒸及水煮等低油烟的煮食方式。
  3. 推动无烟教育：父母应以身作则尽早戒烟，并及早教导孩子认识吸烟的祸害，防患于未然。
  4. 减低室内「氡」浓度： 可透过小型探测器测量室内的氡气浓度，并经常保持室内空气流通。
  5. 做好职业防护：若工作环境属高风险，必须佩戴合适的呼吸面罩，防止吸入致癌粉尘。
  6. 多吃天然抗氧化蔬果：多进食富含抗氧化物的食物（如莓果、深绿色蔬菜、燕麦及全谷类等）有助保护细胞。例如梨和苹果含有的根皮素，以及葡萄含有的白藜芦醇，均有助抗炎及对抗肿瘤。
  7. 慎用营养补充剂：从均衡饮食中摄取营养远胜于依赖药丸，摄取抗氧化物补充品并未证实有显著防癌效果。
  8. 限制酒精摄取：大量饮酒与肺腺癌有关，每天饮用超过7杯啤酒或烈酒会使肺癌风险增加11%。
  9. 建立运动习惯：适量运动可将肺癌风险降低20%至50%，有助改善肺功能，更能提升细胞修复受损DNA的能力。
  10. 定期接受肺癌筛检：有重度吸烟史的人士应咨询专业医护意见，进行低辐射量电脑扫描筛查。

撰文：香港都会大学护理及健康学院副教授赖婉君博士

延伸阅读：肺癌｜7成患者确诊已属晚期 专家吁高危族做LDCT筛检 揪出隐形致命杀手

 

 

赖婉君博士香港都会大学护理及健康学院副教授简介:

护理博士、公共卫生哲学博士，流行病学及生物统计硕士。拥有香港及美国注册护士资格，具备睡眠监测技术员、香港护理专科学院（呼吸科）院士及癌症运动专家等多项专业认证。多年来专注于医院与社区的临床及预防医学研究，致力推动具成本效益的自我管理介入方案，以提升患者与家庭的自我照护能力。曾获颁多项国际及本地殊荣，包括香港特别行政区医务衞生局颁发的「卓越研究奖」。

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