后生仔都中风？唔止系老人病！返工压力大、餐餐茶记 仲有1习惯成致命伤

一提到「中风」，很多人脑海中浮现的画面是老人家坐轮椅。但事实上，中风正悄悄「年轻化」，甚至有 30 多岁的上班族在开会途中突然倒下。究竟中风有没有先兆？我们平时的饮食习惯又埋藏了多少定时炸弹？

30几岁是不是跟中风呢啲「老人病」无关？

千万不要有这种错觉！虽然老人科接手不少高龄个案，但近年中风年轻化趋势非常明显。现在 40 甚至 30 岁出头的个案并不罕见。 这与年轻一代的 「三高」（高血压、高血糖、高血脂） 年轻化有关。长期熬夜、工作压力大、加上缺乏运动，血管年龄可能比实际年龄老 20 年，血管一脆或一塞，中风就随时发生。

平时餐餐茶记、热爱「重口味」系咪真系会食到中风？

香港人的饮食习惯是中风的幕后黑手。

高盐分： 茶餐厅的餐肉、公仔面、芡汁饭（如黑椒汁、咖哩汁）钠含量极高，直接导致高血压，而高血压是中风的最主要成因。

反式脂肪： 面包、西饼、煎炸食物会令血管硬化。 迷思： 很多人以为自己瘦就不会中风，其实「瘦底」但内脏脂肪高、胆固醇超标的人，血管同样危险。

外出揾食「避弹衣」：点样拣先唔伤血管？

在香港食饭，最大的敌人都系「盐（钠）」同「油（反式脂肪）」。如果你避唔开外食，请记住以下 原则：

茶餐厅 / 快餐店策略

唔好「捞汁」： 咖喱汁、黑椒汁、粟米汁其实是盐份与生粉的重灾区。要求「酱汁另上」或者「走汁」，已经救了你的血管一半。

要「去皮」： 食油鸡、烧鹅时，皮下的脂肪是坏胆固醇的来源，忍一忍手，去皮再食。

要拣「清汤」： 拣米粉、米线时，选清汤或鲜茄汤，避开麻辣、酸辣或浓郁的猪骨汤底。

饮茶 / 酒楼策略

「蒸」胜于「炸」： 拣虾饺、肠粉、蒸鱼，远离咸水角、春卷或咕噜肉。

洗筷子亦要「洗菜」： 郊外油菜通常淋满蚝油或熟油，食之前建议在茶水或热水里 「过一过水」 。

外出揾食「避弹衣」：点样拣先唔伤血管？

日常食乜好？血管最钟意呢3类食物

如果你能在家自己煮，或者在超市选购，请优先考虑这三类「血管清道夫」：

高纤维全谷类： 用燕麦、糙米或番薯取代白饭。纤维能像「扫把」一样，在肠道带走部分坏胆固醇。

深海鱼类： 三文鱼、鲭鱼、沙甸鱼富含 Omega-3 ，有助抗发炎及防止血栓形成。建议每周食两次。

高钾蔬果： 香蕉、菠菜、番薯、奇异果。钾质能拮抗钠（盐）的作用，帮助排水并降低血压。

注意：若患有肾脏疾病，摄取钾质前必须咨询医生。

突然短暂单边手软脚软、讲嘢「黐脷筋」，是否休息下、训下觉就无事？

绝对不可以！ 这是最危险的迷思。描述的是典型中风先兆，医学上叫「小中风」（ TIA ）。 虽然症状可能在几分钟内消失，但这其实是脑部发出的「最后警告」，代表血管已经出现局部阻塞。如果忽视，约 5% 患者会在几天内 和 10% 患者会在数月内 发生严重大中风。

记住「谈笑用兵」口诀： 说话不清、面部不对称、手脚无力，请 立 刻 求医或叫 救护车！

坊间流传中风要用针刺手指「放血」救命，真的吗？

这是极度错误且危险的迷思！ 目前没有任何科学证据显示放血能治疗中风。相反，刺指放血会延误「黄金治疗时间」，甚至引起患者惊恐导致血压进一步飙升，加重出血性中风（爆血管）的伤势。中风发生时，唯一正确的做法是让患者平卧并立即送院。 现在治疗讲求「黄金 3 至 4.5 小时」

溶栓治疗（通血管针）： 针对缺血性中风，若能在 4.5 小时内注射，能大大提高康复率。

动脉取栓术： 透过微创导管直接进入脑血管，像小夹子一样将血栓取出。这对大血管阻塞非常有效，风险比传统开脑手术低很多。

中风之后，系咪一定会变成「瘫痪」或者要人喂饭一世？

中风的影响视乎受损的脑部区域。 常见影响包括半身不遂、吞咽困难（容易落错格引起肺炎）、失语症或认知障碍。但中风不等于终身残废，复康运动（物理治疗、言语治疗）在首半年是黄金期，很多病人经过积极复康后，可以恢复自理能力。

老人家最钟意传这些资讯。虽然黑木耳等食物有助降血脂，但它们不能取代药物。 如果你本身已有高血压或血管硬化，单靠「食疗」是不可能通血管的。最重要是遵从医嘱服药（如阿士匹灵或降血压药），不要随便停药转食偏方，否则血压反弹更危险。

生活小习惯减低中风风险

其实很简单，但要持之以恒：

「少盐」： 去茶记要求「少汁」甚至「走汁」

「多行」： 每日快行 30 分钟，足以令血管保持弹性。

「戒烟」： 烟草会直接伤害血管壁，戒烟是回报率最高的健康投资。

冬天时注意保暖，平时要有充足水分，特别夏天时注意脱水 。

医生小贴士： 「中风虽然可怕，但八成的中风其实是可以预防的。不要以为自己后生就挥霍健康，血管唔识讲嘢，佢一反击就系致命伤。由今日开始，食少啲咸，行多两步啦！

最后问题，想知道坊间有好多supplement，这些对防止脑中风有没有帮助?

坊间有很多产品声称能「清血管」、「防中风」，作为医生，我要帮大家清一清思绪，避免交「智商 税 」

深海鱼油 (Omega-3) 对降低三酸甘油酯有帮助，对血管健康有正面作用。

风险： 鱼油有抗凝血作用，如果服用过量，尤其是正在服用阿士匹灵或薄血药，有机会增加出血风险。

豆激酶 (Nattokinase) 实验显示有溶解血栓潜力。

迷思： 唔系食咗就「通晒」，唔可以取代药物。同样有抗凝血风险，手术前必须停服。

红曲 (Red Yeast Rice) 成份与西药「他汀类」降胆固醇药相似。

风险： 如果你已经食紧医生开的降胆固醇药，再食红曲可能会导致药物过量，损伤肝脏或肌肉。

Q10 / 大蒜素 辅助性质，有助抗氧化。

迷思： 效果远不及控制血压和血糖来得实际。

撰文：香港老人科专科黄国强医生

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