蓝莓冷知识 急冻处理有「神功效」！护眼效果不及这1款平民蔬菜？

大众普遍认为新鲜食材必然较健康，急冻食物则次一等。然而，南达科他州立大学（SDSU）一项研究指出急冻蓝莓的营养价值甚至比新鲜蓝莓更高，关键在于低温处理对植物细胞的影响。另一个有趣迷思，当大家讲到「护眼」会想起蓝莓，但其功效并非咁劲！

1.急冻蓝莓营养价值更高？

研究显示，急冻蓝莓的抗氧化剂——花青素的浓度在冷冻后会有所提升。花青素具有卓越的抗衰老与抗癌功效，能中和人体内的自由基，降低细胞受损与患癌风险。此外，花青素有助纾缓身体发炎反应，并具备降低血压及预防心脏病的功能。由于急冻后的蓝莓花青素更易被人体吸收，其健康效益更胜新鲜蓝莓。蓝莓的抗氧化剂主要存于皮层内，在急冻过程中形成的冰晶会破坏表皮细胞结构，犹如为身体摄取抗氧化剂开启了「快速通道」。相较之下，新鲜蓝莓的细胞结构完整，人体未必能全数吸收其养分。

锁鲜与抑菌： 急冻过程能减慢食物细胞的代谢速度，减少营养流失，同时抑制酶促反应，延缓变质。此外，低温环境会抽走部分水分，能有效压抑细菌滋生。

保质期长： 急冻蓝莓可保存长达一年，而新鲜蓝莓存放两周已开始变坏。

衞生保障： 大多数急冻水果在包装前已进行清洗程序，衞生标准相对稳定。

2.蓝莓不是真正护眼之王？

蓝莓富含抗氧化物花青素（Anthocyanins）外，更重要的是—叶黄素（Lutein）和玉米黄素（Zeaxanthin）。研究指出，血液中这两种营养素的浓度越高，眼睛健康也越好。

虽然蓝莓确实含有上述成分，但其含量与深绿色蔬菜相比却大相径庭。若以每杯份量计算，蕃薯叶含有高达5150微克的叶黄素和玉米黄素，其浓度竟然是蓝莓的44倍。此外，常见的菠菜和芥兰分别含有3660微克及3590微克，两者的营养含量均比蓝莓高出30多倍。即使是西兰花，其护眼成分也比蓝莓高出约10倍。

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颜色差异影响营养密度

再者，即使是同一品种的蔬果，颜色深浅也会直接影响营养素的含量。以奇异果为例，青奇异果的叶黄素及玉米黄素含量约为金奇异果的 5 倍。而在灯笼椒的类别中，青灯笼椒所含的相关营养素更比红灯笼椒高出6倍以上。因此，若市民希望更有效地保护视力，除了摄取蓝莓外，均衡食用各类深绿色蔬菜才是更理想的选择。

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3.蓝莓表面白霜愈多代表愈新鲜

蓝莓表层常覆盖一层薄薄的白色粉末，常被误认为残留杂质而被过度清洗。营养学家 Mellissa 强调，这层白霜实为「果粉」（Epicuticular Wax），是蓝莓天然的保护屏障，具备锁水保鲜、防虫及抑制真菌侵袭的功能。事实上，果粉的分布密度是判断新鲜度的关键指标，粉末越多，代表果实品质愈佳。

选购高品质蓝莓时，Mellissa 建议可翻转盒底观察外观，优质蓝莓应果实饱满、表皮干爽且果蒂完整；若发现果实起皱、干瘪或溢出汁液，则显示存放过久，不宜购买。

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