夏天逼巴士变体味地狱 喷香水止臭狐有反效果？营养师揭补充「2营养成分」系关键

每逢夏季，香港的巴士、港铁车厢常弥漫著一股汗臭与闷酸味。部分人士即使喷洒香水，体味依然浓烈，甚至产生更怪异的混合气味。事实上，体臭未必单纯由流汗引起。台湾营养师林岑指出，体味问题往往与体内代谢及肠道环境息息相关，单靠外在遮盖难以根治。

营养师林岑强调肠道坏菌过多是体臭的主因之一。当蛋白质在肠道中发酵，产生的气味分子（如吲哚、硫化物）会进入血液，最后经由皮肤与呼吸排出。

3大体味类型及成因

1. 狐臭味：研究发现，患有狐臭的人士，其肠道菌相与一般人有异，特别是会产生异味的「短链脂肪酸产生菌」比例较高。这些代谢物在特定浓度下会产生类似臭酸或腐败油脂的气味，并透过血液循环影响全身。此外，较高的BMI指数亦会增加狐臭的盛行率。

2. 经期油耗味：女性在生理期期间，由于荷尔蒙大幅波动，会导致脂肪酸与酮类的排出增加，产生类似油耗的气味。若经前综合症（PMS）征状明显，这种体味变化通常会更易被察觉，反映体内正处于较高的代谢压力或荷尔蒙失衡状态。

3. 呼吸腐败味：若呼吸出现异常异味，需留意是否与肝功能下降（如肝脏受损、肝硬化等）有关。当肝脏无法正常代谢酚类或硫化物时，这些物质会在体内累积，并透过呼吸排出，形成所谓的「肝病气息」，气味带有腐败感。

4种饮食法改善体味

针对体味困扰，与其依赖香水遮盖，不如从内在环境入手：

摄取高纤与多酚： 多吃全谷类、深绿色蔬菜及莓果类。这些食物有助抑制肠道中蛋白质发酵，减少异味代谢物的产生。

减少动物性蛋白质： 过量摄取红肉与高蛋白饮食，容易在肠道产生异味分子，令排气或粪便气味更浓烈。

控制辛香料摄取： 葱、姜、蒜等含硫化物的辛香料，过度进食会令口气与体味变得更为浓郁。

补充「2营养成分」系关键

除了调整日常饮食，补充特定的营养素亦是改善体味的关键。镁作为人体不可或缺的矿物质，除了参与神经传导与压力调节、有助稳定情绪及维持代谢正常外，更能有效促进肠道蠕动，令排便更为顺畅，避免废物积聚产生异味。此外，适量补充益生菌能协助调整肠道内的菌丛比例，维持微生态环境稳定，从生理根源减少气味分子的产生，让身体由内而外保持清新。

汗味竟非源自汗水？医生教5招击退汗臭

重症科医生黄轩曾经指出，刚流出的汗水其实几乎无味，汗臭的真相在于皮肤表面的「细菌」。当细菌开始分解汗水中的蛋白质和脂肪，产生的化学物质才是那股刺鼻臭味的来源。因此，想解决体臭，必须从「流汗量」与「细菌数量」双管齐下！

5招击退腋下汗臭味

当知道汗臭是因为细菌与汗水，就可以从这2方面入手解决。黄轩列出5个解决方法：

1. 维持个人卫生 抗菌皂洗2部位

曾有科学研究指出，有规律地清洁皮肤，能有效减少皮肤表面细菌数量，从而降低体味发生的机率高达98.3%。想切断「臭」味源头，最直接有效的方法是保持身体清洁，每日洗澡；更可以使用抗菌皂或特定部位的清洁液，彻底清洁腋下、鼠蹊等易出汗部位，可减少95至99%的细菌数量。

2. 选用透气衣物 让皮肤呼吸

透气性差的衣物容易令汗水滞留在皮肤表面，创造一个温暖潮湿的环境，容易滋生细菌。建议选择宽松透气的天然质料如棉麻、竹纤维等，帮助汗水蒸发，保持皮肤干爽，减少细菌滋生的机会。运动时，可选择专业的排汗衣物。

3. 调整饮食 告别异味

食物也可能影响体味，因为某些辛辣、重口味的食物，如大蒜、洋葱、咖哩，以及红肉，其代谢产物可能会透过汗水排出，加重体味。适量减少这些食物的摄取，多吃蔬果，补充水分，有助身体排毒，体味更清新。

4. 压力管理 改善体味

压力也会让身体「变臭」。当人体感到压力或焦虑时，体内会分泌更多的肾上腺素，刺激大汗腺分泌富含蛋白质和脂肪的汗水，这正是细菌的最爱。建议学习管理压力的技巧，如冥想、瑜伽、规律运动等，有益身心健康之余，更可改善体味。

5. 拣选止汗剂/香体露

止汗剂（Antiperspirants）含有铝盐等成分，能暂时阻塞汗腺，减少汗水的分泌；当汗水变少，细菌难以进行分解，自然降低了异味的产生，可降低汗腺排汗量达20至50%。香体露（Deodorants）主要作用是抑制细菌生长，或利用香味掩盖异味，不能减少汗水排出，但有效控制异味。

甚么时机用止汗剂/香体露最有效？

不少人都会外出前使用止汗剂，但出门前使用这有可能会发挥不了最大效用。消委会提醒市民，正确方法是在晚上睡前使用，因为睡前汗腺不活跃，只要抹干皮肤，在皮肤上薄搽或喷一次即可，这做法除了能减少被衣服擦掉的机会，亦可让止汗剂有足够时间发挥作用、阻塞汗腺。

消委会建议，选购止汗剂/香体剂前要先了解以下重点：

先检视成分标签，看看是否含有曾令自己皮肤或呼吸道过敏的物质或其他受关注的物质，例如铝、锆、香料或酒精成分等。

呼吸道易过敏人士建议选用走珠装或膏装等非喷雾装产品，减少吸入刺激物质的机会。

使用新产品时，宜先在手臂内侧试用，没有皮肤过敏反应才使用。

一般止汗剂或香体剂只适用于腋窝、手肘等少数部位，不宜全身使用。

不要用于受损的皮肤或刚剃毛的皮肤上，以免刺激皮肤。

普通喷雾产品：

使用时应与皮肤距离约15cm喷出适量喷雾，由于喷雾体积细小，容易经呼吸道吸入体内，或影响呼吸管道。

走珠装产品：

用前要先摇匀，开盖直接用滚珠涂抹在皮肤即可，紧记在使用前后都需用纸巾清洁滚珠以保持衞生，亦不宜跟别人共用。

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