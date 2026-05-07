Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碟头饭例汤样样咸 高盐饮食胃癌风险增近1倍 专家教2星期「重设味觉」

医生教室
更新时间：15:00 2026-05-07 HKT
发布时间：15:00 2026-05-07 HKT

香港人由细到大都习惯了一种味道——咸味，煮餸落盐、食饭加鼓油，但大家有没有停下来想一想：食得多盐，身体可能已经慢慢被改变？若把一整日的饮食仔细审视：碟头饭、例汤、蘸酱、加工食品等等，盐分早已超出身体所能负荷的界线。你又是不是「重口味」一族呢？

400万数据证实：高盐饮食胃癌风险接近倍增

遗传优生科医生张家铭在个人专页分享，在高盐饮食影响下，味觉就在不知不觉中被重新训练，越吃越重、越需要刺激，清淡反而变得无味。而身体则一天天承受高盐带来的冲击。

张医生引述大型研究指，超过400万人的资料显示，摄取最多盐分的人群，胃癌风险较正常饮食者接近增加一倍。这并非少数人的问题，而是长期生活方式累积的结果，正默默形塑著每一个人的健康走向。

 【同场加映】胃癌成因+症状⬇⬇⬇

 

胃的防护层逐渐变薄

过量的盐分进入体内后，变化其实非常安静。张医生解释，高盐会使胃黏膜的保护层慢慢变薄，修复能力下降，外界刺激更容易长驱直入。致癌物因此更容易接触细胞，身体的发炎讯号持续被推高。若同时感染幽门螺旋杆菌，整个胃部环境便更容易走向慢性发炎，甚至癌变。张医生指：「所以许多人都是回头检视才发现」，因为这一连串变化并不会立刻引起不适。

【同场加映】肾病｜每吃100克红肉增3成肾病风险 医生推荐5大护肾食物 这种吃10克就有效！

两、三周即可重新训练味觉

然而，张医生提提所有「爱咸族」，身体保留著一个了不起的能力——对「咸味」的感受是可以重新训练。当每日盐分摄取逐步降低，大约两至三周后，舌头会像慢慢苏醒一样，重新感知到咸味真正的样貌。原来只需要一点点盐，食物就已经很有味道；食材本身的香气，也会一层一层浮现出来。

当味觉完成训练及调整，大家会发现饮食变得更轻盈，身体也可在一点一滴的改变中，走向更健康的方向。

资料来源：遗传优生科医生张家铭

延伸阅读：防癌食物｜消化不良是胃癌前病变？医生推介15种防癌食物 减77%风险

---

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
22小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
8小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
4小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
7小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
5小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
23小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
10小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
2026-05-06 15:05 HKT
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
7小时前