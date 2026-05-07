碟头饭例汤样样咸 高盐饮食胃癌风险增近1倍 专家教2星期「重设味觉」

香港人由细到大都习惯了一种味道——咸味，煮餸落盐、食饭加鼓油，但大家有没有停下来想一想：食得多盐，身体可能已经慢慢被改变？若把一整日的饮食仔细审视：碟头饭、例汤、蘸酱、加工食品等等，盐分早已超出身体所能负荷的界线。你又是不是「重口味」一族呢？

400万数据证实：高盐饮食胃癌风险接近倍增

遗传优生科医生张家铭在个人专页分享，在高盐饮食影响下，味觉就在不知不觉中被重新训练，越吃越重、越需要刺激，清淡反而变得无味。而身体则一天天承受高盐带来的冲击。

张医生引述大型研究指，超过400万人的资料显示，摄取最多盐分的人群，胃癌风险较正常饮食者接近增加一倍。这并非少数人的问题，而是长期生活方式累积的结果，正默默形塑著每一个人的健康走向。

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胃的防护层逐渐变薄

过量的盐分进入体内后，变化其实非常安静。张医生解释，高盐会使胃黏膜的保护层慢慢变薄，修复能力下降，外界刺激更容易长驱直入。致癌物因此更容易接触细胞，身体的发炎讯号持续被推高。若同时感染幽门螺旋杆菌，整个胃部环境便更容易走向慢性发炎，甚至癌变。张医生指：「所以许多人都是回头检视才发现」，因为这一连串变化并不会立刻引起不适。

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两、三周即可重新训练味觉

然而，张医生提提所有「爱咸族」，身体保留著一个了不起的能力——对「咸味」的感受是可以重新训练。当每日盐分摄取逐步降低，大约两至三周后，舌头会像慢慢苏醒一样，重新感知到咸味真正的样貌。原来只需要一点点盐，食物就已经很有味道；食材本身的香气，也会一层一层浮现出来。

当味觉完成训练及调整，大家会发现饮食变得更轻盈，身体也可在一点一滴的改变中，走向更健康的方向。

资料来源：遗传优生科医生张家铭

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