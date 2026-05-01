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挂住碌手机 睇Reel睇到老花？揭「短片视觉症候群」成因 医生教「20-20-20」护眼大法！

医生教室
更新时间：13:34 2026-05-01 HKT
发布时间：13:34 2026-05-01 HKT

在香港，不论是在港铁车厢还是在食肆餐厅，随处可见市民全神贯注地刷手机短片（Reel / TikTok）。亚洲大学附属医院一般眼科主任李升达提醒，「短片视觉症候群（Reel Vision Syndrome）」有增加趋势，建议落实「20-20-20」护眼法则！

长时间注视萤幕 眨眼次数降至5次

李升达主任指出，短片视觉症候群患者增加，主因是人类眼睛构造难以负荷长时间、短距离且高亮度的视觉任务。当注视萤幕时，每分钟眨眼次数会从20次降至5次，导致泪膜蒸发引发干眼症。尤其许多市民习惯在昏暗处或睡前看短片，其快速跳动及夸张声光效果，会导致瞳孔放大、进光量激增，令眼部肌肉无法放松，陷入恶性循环。

中五生近视飙升至800度

临床上有不少令人担忧的个案：中五生「小妃」因每天花3到4小时浏览短影音，两年内近视度数飙升至800度；另一名28岁业务员也因睡前观看短片，出现假性老花前兆。李主任表示，传统追剧族看完影片尚会休息，但短影音族群难以抗拒无止尽的推播，导致用眼过度。随著疲劳累积，视线会出现间歇性模糊，甚至演变成严重的偏头痛、肩膀紧绷及恶心感。

「20-20-20」护眼法则

李升达主任强调「预防胜于治疗」，强烈建议落实「20-20-20」护眼法则：每用眼20分钟，就要视线离开萤幕休息 20秒，并注视20英尺（约182.88 厘米）外的远方。这种简单的远眺能有效放松紧绷的睫状肌。此外，日常应养成多眨眼的习惯以维持泪膜完整，并确保看书或手机时保持 30 公分以上的距离，从细节降低眼睛压力。

主任呼吁市民需注意室内照明，避免在关灯后滑手机，并应尽量增加户外活动。若发现眼睛有异状，应定期进行散瞳眼底检查；若合并严重干眼，临床上或需透过脉冲光治疗（IPL）改善睑板腺功能。李主任特别提醒，切勿自行购买成分不明的凉感药水，以免掩盖病情或因药物副作用造成二度伤害。

干眼症症状：

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