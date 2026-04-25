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24岁女长期胸痛呼吸不顺 专家揭元凶是戴错胸围 恐患交叉综合症 瑜伽蝗虫式舒缓症状

医生教室
更新时间：10:00 2026-04-25 HKT
发布时间：10:00 2026-04-25 HKT

女士为了追求美观，有时却忽略了不合身的内衣可能是脊椎健康的「隐形杀手」。注册脊医王俊华向《星岛头条》分享个案，揭开了姿势不良、错误选择胸围也会引致「上交叉综合症」，导致胸痛、呼吸不畅，甚至影响颈椎及胸椎功能。

24岁女胸痛呼吸难 求医无果终揭病因

注册脊医王俊华分享，24岁的郑小姐近日因胸骨位置持续不适，兼且呼吸欠畅顺，经多位医生检查后仍未能找出明确原因，遂前来求诊。经详细脊椎检查后，发现以下问题：

  • 明显的圆肩寒背姿势
  • 胸前肌肉过度紧张
  • 胸椎及颈椎关节活动度大幅受限

考虑到郑小姐胸部较为丰满，怀疑她因姿势不良或长期佩戴不合适的内衣，导致「上交叉综合症」，进而影响颈椎与胸椎的正常功能。

其后，郑小姐更换具备适当承托力的胸围，同时接受为期数星期的脊椎矫正治疗及肌肉平衡训练。治疗后，她的胸痛及呼吸不适症状完全消失，身型亦较以往更为挺拔，重拾健康体态。

不同胸围设计 承托力各有差异

王俊华解释，胸围的主要作用是减轻脊椎因胸前重量而承受的额外压力。对于胸部较丰满的女士，挑选内衣时必须特别注意肩带及杯罩的承托力是否充足。一般而言，内衣组件愈多，承托力通常愈佳。市面上胸围款式繁多，各有优缺：

无钢圈胸围

  • 优点：简约、无痕、舒适；适合经期、哺乳期或乳腺增生等荷尔蒙变化引起的胸部胀痛。
  • 缺点：承托力较弱，长期佩戴容易引发上交叉综合症。

推高型胸围（Push-up bra）及运动型胸围（Sports bra）

  • 缺点：设计较为紧贴，会对胸部造成压迫；长时间佩戴可能阻碍血液循环，引致胸骨疼痛或呼吸困难。
  • 建议：发育期少女不宜长时间佩戴，以免影响正常发育；运动型胸围建议仅运动时穿著，运动后应尽快更换回日常具足够承托力的款式。

上交叉综合症：前后肌肉失衡的「寒背」陷阱

上交叉综合症是指前胸的胸大肌、胸小肌、上背部的背阔肌及肩胛提肌过度紧绷、缩短；且下背部的菱形肌、斜方肌中下束，以及前颈部的胸锁乳突肌、斜角肌则被过度拉长、肌力不足。王俊华解释，前后肌肉强弱失衡，形成交叉状态，即俗称的「寒背」。胸部较丰满的女士尤其容易受影响，常涉及第5、6、7节颈椎，可能出现：

  • 双手麻痹无力
  • 呼吸不顺
  • 肩胛骨疼痛
  • 肋骨附近发炎等胸椎问题

王俊华提醒，若因胸围选择不当而引致上交叉综合症，改善过程通常需时数月甚至更长。治疗方法包括：

  • 针对性肌肉伸展及强化训练，恢复前后肌肉平衡
  • 若颈椎弧度已趋平直、活动能力受限，则需接受脊椎关节矫正

因此，女士们在不同生理周期（如经期前后或哺乳期），宜选用不同承托力的内衣，以减轻身体负荷。女士们在挑选胸围时，务必亲身试穿，以确保找到最适合自己身形及需要的款式。王俊华更提供了五项专业建议：

挑选合适胸围 五项专业建议

  1. 优先选择设有钢圈或较佳承托力的胸围；
  2. 杯罩及侧边布料需充足，能完全包裹腋下副乳，避免溢出；
  3. 肩带应选较宽较厚的款式，减轻肩颈压力；
  4. 避免胸垫过厚的设计，防止重心过度前倾；
  5. 背扣至少三排以上，方便调节松紧度。

不同胸围设计 承托力各有差异

瑜伽疗愈导师黎乐欣（Zora）建议，若想改善「上交叉综合症」，需要加强锻炼上背肩膊肌肉力量，令到颈部的力量得以分担。瑜伽动作中的「蝗虫式」——四肢自俯卧姿离地抬起，身体重量全数落在腹部，因此需要背部及髋伸肌，能够加强上背强化。锻炼背肌伸展胸肌预防寒背的动作。除此之外，亦能锻炼臀部腿部大腿肌肉，增加全身协调力、集中力，调整用力的姿势。

瑜伽蝗虫式｜功效

这个动作有益于加强背部、臀部和腿部肌肉，同时提高身体的柔韧性和平衡能力。初学者建议在专业指导下进行练习，以确保正确的技巧和姿势。

瑜伽蝗虫式｜步骤

先躺在瑜伽垫上，脸朝下，将双手放在身体旁边，掌心向下，手指朝向腿。把脚贴起来，伸展双腿并贴合在一起，慢慢地抬起双腿。用背部和臀部的力量，将上半身抬起，并举起双手，感受到身体用力。（由瑜伽疗愈导师黎乐欣提供）
先躺在瑜伽垫上，脸朝下，将双手放在身体旁边，掌心向下，手指朝向腿。把脚贴起来，伸展双腿并贴合在一起，慢慢地抬起双腿。用背部和臀部的力量，将上半身抬起，并举起双手，感受到身体用力。（由瑜伽疗愈导师黎乐欣提供）
手部可以自选向前伸展或从后伸展。集中练习背部，可以把双手成45度，腿部紧贴地下。（由瑜伽疗愈导师黎乐欣提供）
手部可以自选向前伸展或从后伸展。集中练习背部，可以把双手成45度，腿部紧贴地下。（由瑜伽疗愈导师黎乐欣提供）
缓慢地放松身体，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽垫上。可以重复这个动作几次，并根据自己的舒适程度进行调整。（由瑜伽疗愈导师黎乐欣提供）
缓慢地放松身体，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽垫上。可以重复这个动作几次，并根据自己的舒适程度进行调整。（由瑜伽疗愈导师黎乐欣提供）

步骤：

  1. 先躺在瑜伽垫上，脸朝下。将双手放在身体旁边，掌心向下，手指朝向腿。
  2. 将下巴轻轻地向下，让后脑勺向天花板延伸，以保持颈部的完整伸展。
  3. 把脚贴起来，伸展双腿并贴合在一起，慢慢地抬起双腿。
  4. 同时，用背部和臀部的力量，将上半身抬起，并举起双手，感受到身体用力。
  5. 继续保持均匀的呼吸，并保持动作稳定，在这个姿势中停留约30秒至1分钟，根据自己的身体状况调节时间。
  6. 缓慢地放松身体，放下腿部和上半身，再次躺平在瑜伽垫上。可以重复这个动作几次，并根据自己的舒适程度进行调整。

注意：双手可以自选向前伸展或从后伸展。想集中练习背部，可以把双手成45度，腿部紧贴地下。

 

延伸阅读：20岁女长期玩手机患军人颈 颈椎退化如60岁 医生教3招护颈/防颈椎病

 

王俊华注册脊医简介:

为香港注册脊医、美国注册临床营养学家及认可体适能教练。

黎乐欣瑜伽疗愈导师简介:

网站: https://www.instagram.com/zynazora/

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