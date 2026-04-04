Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男友拒戴套狂饮两罐可乐「杀精」 女子心软结局悔恨 医生拆解「可乐杀精」迷思

医生教室
更新时间：13:00 2026-04-04 HKT
发布时间：13:00 2026-04-04 HKT

本港有女子近日在网上发文指，其男友拒绝使用安全套，并在行房前狂饮两罐可乐，声称「可乐会杀精」，可以避孕。该名女子表示自己一时心软答应，惟事后月经迟迟未至，十分担心会意外怀孕。到底可乐会不会杀精？妇产科专科医生方秀仪在接受《星岛头条》专访时，一一详细解说「可乐杀精」的迷思。

医生拆解「可乐杀精」迷思 用可乐洗阴道反增感染风险？

关于「可乐杀精」的说法，方秀仪医生解释，这个传说其实源于1985年，当时，美国妇产科医生Umpierre、Hill和Anderson出于好奇，曾将冷冻精子滴入装有可乐的试管中，当时观察到精子数量有所减少，自此便衍生出「可乐能避孕」的荒谬说法。不过，这个迷思早被打破。2008年台湾有医学团队进行了验证实验，将混有精子的可乐滴在一层薄膜上，以观察精子能否顺利穿过薄膜抵达底层的食盐水。结果在两小时后发现，高达七至九成的精子均能成功穿透，显示绝大部分精子根本不会被可乐杀死，证实可乐完全无法降低精子的受孕能力。

方医生直指，「饮可乐会杀精」之说毫无科学根据。因为可乐经消化道进入人体后，会被分解及吸收，其路径完全不会接触到精子制造及储存的部位。精子是在睪丸制造，储存于副睪丸，再透过输精管排出体外，这与消化系统的路径毫无交集。因此，单纯饮用可乐绝对不会直接影响精子数量，也不会造成短期内的生育能力下降，绝不能用作避孕。

【同场加映】45岁妈妈长期打避孕针 脑中长了4个脑瘤几乎失明 解构避孕针种类/副作用

此外，坊间有人以为性行为后用可乐冲洗阴道可以避孕，方医生表示，男性射精时，精子已迅速透过子宫颈游入子宫，事后用可乐冲洗阴道，最多只能杀掉那些留在外面、本身已被淘汰的精子。这做法不但不具备任何避孕效果，反而因为可乐含有高糖分，极容易改变阴道的菌丛环境，大大增加私密处感染风险。

虽然可乐本身不会直接「杀精」，但方医生提醒，过量摄取这类含糖饮料会引致肥胖与代谢异常，间接影响生殖功能。长期饮用含糖可乐可能导致体重上升、出现胰岛素阻抗，进而造成精子浓度降低、活动力下降，反而会增加不孕风险。

医生拆解「可乐杀精」迷思
医生拆解「可乐杀精」迷思

「计算安全期」或「体外射精」是否能避孕？成功率为多少？

针对「计算安全期」或「体外射精」，方医生亦作出了详细分析：

  • 计算安全期（避孕成功率约76-95%）： 这方法只适用于月经周期极度规律的女士，而且必须充分了解自己的周期和身体状况，才能准确计算。若月经周期不规律，如处于青春期、临近更年期或荷尔蒙失调的女士，不能准确计算安全期，故不建议单靠此方法作避孕。
  • 体外射精（避孕成功率约78-96%）：由于男性在未正式射精前，已有机会流出含少量精液的分泌物进入女方体内，绝对不是十分安全的避孕方法。

【同场加映】避孕｜用安全套比避孕药更有效？ 医生指用1种方法成效近100%

若发生无套性行为有何紧急补救措施？

若不幸发生无防护性行为，应尽快采取紧急避孕措施。方医生指出，主要方式为服用「事后避孕丸」（性行为后72至120小时内）或「铜质子宫环」（5天内），且性行为后越早使用，避孕效果越好。关于「事后丸」，方医生表示主要分为第1代及第2代：

  • 第1代（黄体酮/左炔诺孕酮）：通常在72小时内服用。
  • 第2代（黄体激素受体剂/醋酸乌利司他）：可在120小时内服用。

方医生提醒，「事后丸」需要经医生处方，服用后可能出现头晕、头痛、恶心、呕吐（若服药3小时内呕吐必须补食）、月经延迟或提早等副作用。须注意「事后丸」仍有约 1%至3% 的失败率。

【同场加映】男性避孕｜男士口服避孕药将临床 盘点安全高效避孕方案

延伸阅读：5大杀精行为+6大养精贴士

方秀仪妇产科专科医生简介:

毕业于香港大学医学院，为英国皇家妇产科医学院院士、香港妇产科学院院士、香港医学专科学院院士（妇产科）。专长为子宫肌瘤、人工授精、妇科微创手术等。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
16小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
20小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT