男友拒戴套狂饮两罐可乐「杀精」 女子心软结局悔恨 医生拆解「可乐杀精」迷思

本港有女子近日在网上发文指，其男友拒绝使用安全套，并在行房前狂饮两罐可乐，声称「可乐会杀精」，可以避孕。该名女子表示自己一时心软答应，惟事后月经迟迟未至，十分担心会意外怀孕。到底可乐会不会杀精？妇产科专科医生方秀仪在接受《星岛头条》专访时，一一详细解说「可乐杀精」的迷思。

医生拆解「可乐杀精」迷思 用可乐洗阴道反增感染风险？

关于「可乐杀精」的说法，方秀仪医生解释，这个传说其实源于1985年，当时，美国妇产科医生Umpierre、Hill和Anderson出于好奇，曾将冷冻精子滴入装有可乐的试管中，当时观察到精子数量有所减少，自此便衍生出「可乐能避孕」的荒谬说法。不过，这个迷思早被打破。2008年台湾有医学团队进行了验证实验，将混有精子的可乐滴在一层薄膜上，以观察精子能否顺利穿过薄膜抵达底层的食盐水。结果在两小时后发现，高达七至九成的精子均能成功穿透，显示绝大部分精子根本不会被可乐杀死，证实可乐完全无法降低精子的受孕能力。

方医生直指，「饮可乐会杀精」之说毫无科学根据。因为可乐经消化道进入人体后，会被分解及吸收，其路径完全不会接触到精子制造及储存的部位。精子是在睪丸制造，储存于副睪丸，再透过输精管排出体外，这与消化系统的路径毫无交集。因此，单纯饮用可乐绝对不会直接影响精子数量，也不会造成短期内的生育能力下降，绝不能用作避孕。

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此外，坊间有人以为性行为后用可乐冲洗阴道可以避孕，方医生表示，男性射精时，精子已迅速透过子宫颈游入子宫，事后用可乐冲洗阴道，最多只能杀掉那些留在外面、本身已被淘汰的精子。这做法不但不具备任何避孕效果，反而因为可乐含有高糖分，极容易改变阴道的菌丛环境，大大增加私密处感染风险。

虽然可乐本身不会直接「杀精」，但方医生提醒，过量摄取这类含糖饮料会引致肥胖与代谢异常，间接影响生殖功能。长期饮用含糖可乐可能导致体重上升、出现胰岛素阻抗，进而造成精子浓度降低、活动力下降，反而会增加不孕风险。

医生拆解「可乐杀精」迷思

「计算安全期」或「体外射精」是否能避孕？成功率为多少？

针对「计算安全期」或「体外射精」，方医生亦作出了详细分析：

计算安全期（避孕成功率约76-95%）： 这方法只适用于月经周期极度规律的女士，而且必须充分了解自己的周期和身体状况，才能准确计算。若月经周期不规律，如处于青春期、临近更年期或荷尔蒙失调的女士，不能准确计算安全期，故不建议单靠此方法作避孕。

体外射精（避孕成功率约78-96%）：由于男性在未正式射精前，已有机会流出含少量精液的分泌物进入女方体内，绝对不是十分安全的避孕方法。

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若发生无套性行为有何紧急补救措施？

若不幸发生无防护性行为，应尽快采取紧急避孕措施。方医生指出，主要方式为服用「事后避孕丸」（性行为后72至120小时内）或「铜质子宫环」（5天内），且性行为后越早使用，避孕效果越好。关于「事后丸」，方医生表示主要分为第1代及第2代：

第1代（黄体酮/左炔诺孕酮）：通常在72小时内服用。

第2代（黄体激素受体剂/醋酸乌利司他）：可在120小时内服用。

方医生提醒，「事后丸」需要经医生处方，服用后可能出现头晕、头痛、恶心、呕吐（若服药3小时内呕吐必须补食）、月经延迟或提早等副作用。须注意「事后丸」仍有约 1%至3% 的失败率。

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