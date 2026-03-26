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屯门医院文志卫医生退而不休 坚持以数据建构安全手术室 守护病人健康与生命

医生教室
更新时间：11:42 2026-03-26 HKT
发布时间：11:42 2026-03-26 HKT

文志衞医生即使退休后仍穿梭在屯门医院外科部手术室与病房。多年前，屯门医院曾因手术成效饱受批评。面对当年的负评浪潮，文志衞医生没有归咎前线医生的「手艺」，反而坚持从数据中寻找真相。他带领团队默默改革，最终成功建构出更安全的手术室，用专业与坚持，并继续守护著每一个病人的生命。

屯门医院文志卫医生退而不休 坚持以数据建构安全手术室

据最新一期《新界西医院联网通讯》文章指，文志卫医生穿梭屯门医院手术室与病房数十年，早已视外科部为家。即使在2017年退休后，他仍默默坚守岗位，继续服务病人。谈及屯门医院外科多年来面对的不公道批评，他没有动气，反而哈哈一笑，娓娓道出当中的原委。

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时间回到2010年，当时文医生刚出任外科部门主管。医院管理局为提升整体手术质素，参考外国经验，引入手术成效的评分标准。然而，屯门医院的手术成效，却连续两年被评为稍逊，引来传媒铺天盖地的负面报道。文医生坦言：「现在大家常说『没有比较，没有伤害』，但当年却是『没有伤害就没有报道价值』。」当时他与同事的心情都不太良好，但他深信问题并非出在医生的手艺」上，并表示：「我对同事充满信心，大家都是两间医学院训练出来，接受同样的外科考试，表现一定不会比别人差。」

本著问心无愧的态度，文医生深入研究数据，最终发现，外科医生的工作量、可提供的手术室节数、术后跟进配套，以及深切治疗部的支援等，都可能与整体表现有关。坊间的负评，反而激发了联网内医院和部门的空前团结。文医生特别感谢麻醉科、深切治疗部、放射科、临床肿瘤科等多个部门的支持，促成了跨专业的临床会议，让团队能更全面地照顾病人的术前术后情况。其后，透过跨院合作，更充分利用了重建后博爱医院的手术室资源，并成功推动屯门医院兴建新的手术室大楼，逐步提升服务容量。

入手术室不是一场生命的赌博 团队合作守护病人健康

这一系列的改革措施，并非一朝一夕能见效。不过「前人种树，后人收成」，当年的努力，如今终于开花结果。现任外科副部门主管王家辉医生，正是默默「收成」的其中一员。他在文医生退休前，一直协助推动各项改善措施。王医生解释，「我们手术前已经计算病人接受手术的风险。外科医生不是单纯做手术，而是在术前评估术后康复的情况，甚至术前已经要病人『预健』：先强化心肺功能、戒烟、做运动，提升手术成效，尽量缩短术后康复的时间。」

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王医生强调，手术成效并非单纯的数字游戏，进入手术室也不是一场生命的赌博。经历多年来的精益求精，屯门医院不单能提供更标准化的医疗服务，更能设身处地为病人提供个人化的治疗方案。这一切，全赖整个联网团队，包括质素及安全部、麻醉科、深切治疗部等部门的通力合作，让整个外科团队能团结一致，全力守护每一个病人的生命与安全。

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