无花果水是痔疮救星！KOL亲证痔疮「提子变芝麻」 中医拆解无花果叶浸浴也有效

痔疮问题困扰不少香港人，不只肿痛难忍，严重更会大便出血，相当痛苦。近日有KOL在社交平台分享一条「万试万灵」的痔疮秘方——用无花果干煲水饮用，声称连续饮几日，痔疮「提子变芝麻」，引起网友关注。究竟无花果是否真是痔疮神药？注册中医师李广冀接受《星岛头条》访问时拆解当中的原理与注意事项。

KOL亲证饮无花果干助痔疮「大缩水」

KOL「为食小乐」近日在个人IG发布影片分享亲身经历。他表示，十年前因大便出血求诊中医，医师教她一个简单方法：痔疮发作时，用无花果干煲水饮用。他试过后觉得效果显著，更发现《本草纲目》亦有记载无花果有助「解疮毒」及「治疮」。

材料与做法：

一碗水

4至5粒无花果干（大粒4粒，细粒5粒）

步骤：

大火煲滚后，转中火煲20分钟 将无花果压一压，令味道更易释出 煲至剩下半碗水 连水及渣一并食用

无花果干煲水材料与做法

小乐形容，每逢吃了热气食物、熬夜或有压力时，痔疮便容易发作，出现肿胀或出血。饮用无花果水后，「粒痔疮（大小）就会由提子变做花生，再变做芝麻」，出血情况亦有改善；不过他也提醒大家应先咨询医生再服用任何食疗。

中医拆解无花果助通便 无花果叶浸浴也有效

注册中医师李广冀接受《星岛头条》访问时指出，无花果本身并没有直接的止血功效，但它对改善大便干燥、排便困难有帮助，是便便好帮手，有助「保持大便畅通，不需太用力，可改善痔疮。」李医师解释，从中医角度，痔疮的形成与大便干燥、难排出有关，无花果有润肠通便的作用，因此对痔疮患者有一定的食疗价值。

但他强调，这只能作为辅助，不能代替正规的中药方剂，如果痔疮严重肿痛或出血，应尽快求医。除了果实，李医师指出，无花果叶也是痔疮良药；无花果叶性凉，具清热作用，在痔疮不发作时，用无花果叶煲水泡浴，有助预防痔疮复发。这种外用法有助反复发作的痔疮患者作为日常保健。

5大通便水果 槐花清热止血 针对痔疮出血

除了无花果，李医师也介绍其他有助通便的食材与花类：

通便水果：

牛油果、火龙果、西梅、香蕉、橙

中药花类：

槐花：常用于改善痔疮出血轻症

槐花的中医特性：

性味：苦、微寒

归经：肝、大肠经

功效：清热凉血、止血、清肝泻火，同时能润肠通便

李医师指出，槐花特别适合因肠热或血热引起的便秘，常见症状包括大便干结、口干口苦、面红易怒，以及痔疮出血。槐花既有止血作用，又能清热通便，对于痔疮患者可谓一举两得。

医师提醒，无论是无花果水还是其他食材，都仅属于食疗辅助性质，适合轻微不适或作为预防保健。若痔疮肿痛剧烈，或出血量多，应尽快寻求中医或西医诊治，以免延误病情。

资料来源：「为食小乐」（获授权转载）

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