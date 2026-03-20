孩子易醒常打鼻鼾？小心睡眠窒息症影响发育/面容变形/哨牙 把握治疗黄金时机

许多家长以为孩子睡觉打鼾是「睡得香甜」，但这可能是睡眠窒息症的警号。作为耳鼻喉专科医生，我在诊症室经常遇到因孩子发育迟缓或专注力不足而求医的家长，最终发现元凶竟是阻塞性睡眠窒息症。这不仅影响睡眠质素，更可能改变孩子的容貌。

甚么是儿童睡眠窒息症？可能出现哪些症状？

儿童阻塞性睡眠窒息症（Pediatric Obstructive Sleep Apnea）是一种睡眠障碍，患者在睡眠时因上呼吸道受阻而出现呼吸暂停或变浅 。最常见的原因是扁桃腺和腺样体肥大，阻塞了呼吸道 。其他诱因包括肥胖、鼻敏感、颅面骨骼异常等 。患者一晚可经历数十次微觉醒，导致碎片化睡眠和大脑反复缺氧。

儿童长期患有睡眠窒息症，不仅影响健康，更会影响脸部发育，形成所谓的「腺样体面容」（Adenoid Facies）。由于鼻咽部腺样体肿大，孩子被迫长期用口呼吸，这会扰乱面部肌肉平衡，影响颅面骨骼正常发育 。特征包括：

上唇上翘、门牙突出（哨牙）

上颚骨发育不良形成高拱形上颚

下颚后缩

面部显得狭长，缺乏表情

最新研究指出，腺样体肥大在儿童中的盛行率约为49.7%，而口呼吸与牙齿咬合不正、面部发育异常会形成恶性循环，互相加剧 。家长若发现孩子有上述特征，应及早求诊。

儿童长期患有睡眠窒息症，不仅影响健康，更会影响脸部发育，形成所谓的「腺样体面容」。（图片：邱骐骢医生提供）

儿童睡眠窒息症可影响孩子脸部发育、导致哨牙，长期缺氧会影响脑部发育，对健康及学习都会造成严重影响。（图片：邱骐骢医生提供）

鼻咽部腺样体肿大，影响颅面骨骼正常发育，导致门牙突出（哨牙）、高拱形上颚、下颚后缩等外表问题。 （图片：邱骐骢医生提供）

如何治疗儿童睡眠窒息症？手术／箍牙如何选？

对于由扁桃腺和腺样体肥大引起的睡眠窒息症，腺样体扁桃体切除术是最常见且有效的治疗方法 。许多家长担心孩子年龄太小是否适合手术。临床上，儿童如有明显症状，便可考虑接受手术。研究证实，适当而合时的手术介入能显著改善儿童的健康及学习状况。一项2025年在美国发表的儿科研究显示，接受腺样体扁桃体切除术的轻度睡眠呼吸障碍儿童，其一年内的整体医疗使用率减少了32%，处方药物需求更减少48% 。

然而，手术并非唯一选择。对于轻度患者，尤其是扁桃体较小的儿童，观察等待也可能是合理选项 。治疗方案必须个性化，取决于阻塞的位置和严重程度 。部分患者可能需要配合矫齿或口颜面肌肉功能治疗。

延误治疗对健康／发育有何风险？

若儿童睡眠窒息症未获及时诊治，长期缺氧会影响脑部发育，导致日间嗜睡、专注力下降、学习困难，甚至行为问题 。长远而言，更会增加患上高血压、心脏病及代谢疾病的风险 。因此，家长若察觉孩子有习惯性打鼾、睡眠中呼吸停顿、张口呼吸或夜间尿床等情况，应尽快寻求耳鼻喉科专科医生意见，把握矫正面容和改善健康的黄金时机。

撰文：耳鼻喉专科医生 邱骐骢

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