消防处医管局推 「院前中风分流计划」患者早80分钟接受治疗 即睇分流规则/成效/扩展地区

中风要把握黄金治疗时间，消防处与医管局去年12月起在新界东及新界西医院联网推行「院前中风分流计划」，将怀疑大血管闭塞的中风患者直接送往设有24小时取栓手术服务的指定医院。计划推行三个月以来，已有52名患者受惠，整体救治时间平均缩短80分钟，为日后扩展至全港各联网奠定基础。

院前中风分流计划｜运作步骤、分流规则

因应2025年《施政报告》提出强化中风紧急救治服务网络目标，消防处与医管局去年加强合作，推出此分流计划。每延误一分钟，大脑就会损失约190万个神经细胞，必须争分夺秒；以往未有分流机制时，若患者被送往不具备全天候取栓能力的医院，往往需要二次转院，造成时间延误。新计划透过院前评估及分流，将患者直接送往具备完整治疗能力的指定医院，避免重复评估和转院延误。

消防处自2024年1月起采用国际通用的「脑卒中急诊评估及分类转运评分」（FAST-ED），为前线救护人员提供标准化评估工具。评分项目涵盖认知、语言、面部活动及肢体力量等，满分9分，分数越高代表大血管闭塞风险越大。

运作步骤：

救护人员完成现场评估后，会即时通报指定医院急症室，让中风科团队提前准备，患者抵达后可直接进入绿色通道。

分流规则：

沙田、大埔、北区患者 → 威尔斯亲王医院

屯门、元朗区患者 → 屯门医院

院前中风分流计划｜救治时间缩短80分钟

截至3月1日，计划推行后，救护人员已处理228宗通报个案，当中包括52宗分流个案（符合大血管闭塞怀疑标准）。消防处与医管局公布，整体救治时间平均缩短了80分钟，此举可减低患者脑部损伤以及长期残疾的风险。

当怀疑大血管闭塞患者抵达指定医院后，中风科团队会按临床情况提供合适治疗：

溶栓治疗 ：透过静脉注射溶栓剂清除血块，适用于发病初期患者

：透过静脉注射溶栓剂清除血块，适用于发病初期患者 取栓手术：经动脉将导管送入脑血管，直接取出阻塞血管的血块，适合大血管闭塞患者

威尔斯亲王医院及屯门医院现时均提供24小时溶栓治疗及取栓手术服务，确保患者能在黄金时间内接受适当治疗。新界西医院联网中风科顾问护师周玉兰分享，有91岁老妇从通报到手术仅用57分钟完成取栓；消防处救护队目李智豪忆述，曾接报大埔居民疑似中风，患者即日接受取栓手术，术后康复情况理想。

院前中风分流计划｜将扩展至九龙及港岛区

由于初步阶段计划成效理想，医管局与消防处正检讨流程，计划今年将分流计划有序地扩展至九龙及港岛区，期望最终覆盖全港所有医院联网，让更多中风患者受惠。消防处呼吁，市民如召唤救护服务，请配合救护人员的专业评估及决定。

医管局发言人提醒，所有公立医院急症室均可为中风患者安排合适治疗。若怀疑自己或身边人中风，应立即采取行动：

辨识中风征状（FAST口诀）：

面部歪斜（Face）

单侧手脚乏力（Arm）

口齿不清（Speech）

立即求助（Time）

立即致电999或2735 3355召唤救护车，跟从消防通讯中心提供的「调派后指引」，记录发现中风征状的时间，告知救护人员。

资料来源：消防处、医院管理局

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