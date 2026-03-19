英国爆脑膜炎疫情 2学生死亡 留意6大发病症状 2类疫苗MenACWY/MenB可接种？

英国肯特郡爆发脑膜炎疫情，至今确诊20宗，两名年轻学生死亡，震惊当地。英国官方证实，部分确诊者感染致死率较高的B型脑膜炎双球菌。香港衞生防护中心正跟进事件，呼吁本港市民提高警觉，注意个人卫生。到底脑膜炎双球菌有哪些症状？又有没有疫苗可预防？

脑膜炎双球菌感染｜疫情迅速蔓延至两死 B型脑膜炎更凶险

英国卫生安全局（UKHSA）通报，至今共录得20宗侵入性脑膜炎双球菌感染个案，当中两人死亡。死者包括一名21岁大学生及一名18岁中学生，另有13人住院治疗。疫情发展迅速，情况令人忧虑。据调查发现，疫情与坎特伯雷一家夜店有关，当地卫生部门已向逾2千名曾于该时段到访的人士及密切接触者提供预防性抗生素，夜店亦已关闭。

确诊个案中，至少4宗证实为B型脑膜炎（Meningitis B）。这种细菌型脑膜炎较病毒型罕见，但病情更为凶险，致死率约为一成，最常见于幼童、青少年和年轻成人。疾病可透过密切接触传播，包括

长时间接吻

共用电子烟

共用饮品

肯特大学上周录得这轮疫情首宗个案，由于大学宿舍等环境易出现传播，大学现已设立诊所为学生提供抗生素，并启动疫苗接种计划，降低疫情扩散。

脑膜炎双球菌感染｜本港今年录3宗个案 复活节返港须留意

衞生防护中心昨日（18日）表示，正向英国衞生当局跟进事件，并查询受影响人士中是否涉及香港留学生，目前未收到任何通报。中心数据显示，今年至今录得3宗个案，全部属散发个案；去年全年共录得11宗。衞生防护中心总监徐乐坚医生提醒，由于复活节假期临近，可能有外地留学生返港，市民应时刻注意个人卫生，如出现相关病征必须尽快求医。

他指出，中心辖下的疫苗可预防疾病科学委员会（科学委员会）去年检视相关情况后认为，由于侵入性脑膜炎双球菌在香港发病率极低，从公共卫生角度不建议纳入儿童免疫接种计划。然而，高危人士包括长期旅居海外的市民和留学生，应适时接种当地建议的疫苗，保障个人健康。

脑膜炎双球菌感染｜红疹/发高烧是症状？可接种2疫苗

衞生署指出，脑膜炎双球菌感染是由脑膜炎双球菌引起的严重疾病，主要经患者咳嗽、打喷嚏产生的飞沫或直接接触呼吸道分泌物传播。

潜伏期 ：2至10天，一般为3至4天

：2至10天，一般为3至4天 常见病征：

流行性脑膜炎（细菌包围脑部及脊髓内膜）：发高烧、剧烈头痛、颈部僵硬及嗜睡、呕吐、畏光、红疹 脑膜炎双球菌血症（细菌入侵血液）：突发性发烧、剧烈头痛、皮肤出现瘀斑、休克

要留意，若情况严重可造成脑部损害或致命。脑部损害可导致智力受影响、智力发展迟缓、失聪及电解质失衡。侵入性脑膜炎双球菌感染更可引致关节炎、心肌炎、眼内炎或肺炎。

脑膜炎双球菌感染是甚么？

脑膜炎双球菌感染｜可接种2类疫苗/建议接种人士

香港注册的脑膜炎双球菌疫苗包括以下2类疫苗，目前有3种MenACWY疫苗及一种MenB疫苗获准使用：

1. 四价多糖体结合型疫苗（MenACWY疫苗）

疫苗 预防类型 保护力 辉瑞（Pfizer）Nimenrix® 预防 A, C, W, Y 四种血清型 高效 葛兰素史克（GSK）Menveo® 赛诺菲（Sanofi）Menactra®

2. 重组蛋白疫苗（MenB疫苗）

疫苗 预防类型 保护力 葛兰素史克（GSK）Bexsero® 预防B血清型 良好至高

旅游人士染疫的机会较低，脑膜炎高危地点位于非洲撒哈拉沙漠以南地区，由塞内加尔至埃塞俄比亚，尤其在旱季（12月至6月）风险较高。

高危活动 ：参加大型集会（如朝觐等宗教活动）、长期逗留并与当地居民有紧密接触

：参加大型集会（如朝觐等宗教活动）、长期逗留并与当地居民有紧密接触 高危群组：幼童、青少年、年轻成人、大学宿舍住宿学生、长期旅客

建议接种人士：

旱季前往非洲脑膜炎带：接种ACWY型四价疫苗

前往沙特阿拉伯参加朝觐、小朝：必须接种ACWY型四价疫苗

前往其他流行或爆发地区：接种与当地流行血清型相符的疫苗

长期留学生：接种目的地卫生当局建议的疫苗

脑膜炎双球菌感染｜预防脑膜炎7招自保

衞生防护中心呼吁市民采取以下预防措施：

正确洗手：用枧液和清水洗手，尤其被呼吸道分泌物污染时；无明显污垢可用酒精搓手液 咳嗽礼仪：打喷嚏或咳嗽时掩口鼻，用纸巾包裹痰涎弃置有盖垃圾桶，即时洗手 避免挤迫：尽量避免到人多挤迫的地方 远离病患：避免与发烧或剧烈头痛病人亲密接触 接种疫苗：前往高危地区前咨询医生，了解接种脑膜炎双球菌疫苗详情 返港求医：从高危地区返港后若感不适，立即求诊并告知医生近期外游记录 留意病征：注意突发性发烧、剧烈头痛、皮肤瘀斑、颈部僵硬、呕吐、畏光等症状

延伸阅读：常挖鼻孔可致命？1原因恐致脑膜炎/脑炎 挤暗疮也高危！

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