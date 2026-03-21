排黑便/血便不一定是大肠出问题？拆解上消化道出血4大症状 嗜辣长期服食布洛芬更高危

你是否曾经在排便后发现大便颜色异常偏黑，或厕所水被染成暗红色？又或在呕吐时看见咖啡色渣状物？这些现象很可能是消化道出血的信号。上消化道出血是一种不容忽视的急症，严重时甚至有机会危及生命。

排黑便/血便不一定是大肠出问题？拆解上消化道出血4大症状

食道至肛门之间任何一部分发生出血，均称为「消化道出血」，传统上分为上消化道出血和下消化道出血，其中上消化道出血指屈氏韧带以上部位（食道、胃、十二指肠等）出血。

上消化道出血有哪些典型症状？与下消化道出血如何区分？

1. 黑便与柏油样大便

出血量较少时，大便可能只是颜色变深，但仍然成型。有些人甚至看不出明显差异，只能透过大便隐血测试才发现异常。当出血量较多或持续出血时，血液在胃酸及肠道消化后会令大便呈现典型的柏油样便：又黑又黏、发亮、气味更臭。这类大便外观相当具提示性，并常见于上消化道出血。

2. 暗红色大便：不一定是下消化道

很多人以为只要见到红色便血，就代表下消化道出血，其实不一定。如果短时间内大量出血，血液未能被胃酸完全分解便快速排出，大便可能呈暗红色或酒红色。因此，判断出血位置不能只看「红或黑」，还要结合是否有呕血、头晕、心悸等整体情况出现。

3. 呕血与咖啡渣样呕吐物

上消化道出血也可能经口腔表现：

出血量少及速度慢时，血液在胃内停留时间较长，与胃酸混合后会呈现咖啡渣样，看起来像啡色颗粒或渣状物。

若属于大量急性出血，便可能呕吐鲜血，甚至混有血块。不过，有些人即使存在上消化道出血，也未必会呕血，因为血液可能主要往下流入肠道，症状以黑便为主。

4. 贫血及全身反应

无论出血量多或少，若出血持续或突然大量出血，身体会出现贫血及循环受影响的征象，例如头晕、乏力、面色苍白、心跳加速、冒冷汗、手脚冰冷，部分人会感到气促、胸口翳闷。这些并非「胃不舒服」那么简单，而是身体在反映血容量不足或缺氧。

与下消化道出血如何区分？

因血液停留时间较短，下消化道出血的常见表现为鲜红色血便，可能是附在大便表面或直接滴出。然而，症状并非绝对，最终仍需靠检查确定出血来源。

哪些情况会令大便变黑但不是出血？

不少人一见黑便就很紧张，但其实某些情况也会令大便颜色变深，例如服用铁剂、活性炭、某些止泻药物，或大量进食深色食物。分辨上，出血相关的黑便更常呈现「柏油样」质地，有时伴随头晕乏力等全身症状。若不肯定，仍应交由医生检查判断。

导致上消化道出血有哪些常见成因？

上消化道出血的成因多样，其中消化性溃疡最为常见，主要包括胃溃疡和十二指肠溃疡，通常是因为幽门螺旋杆菌感染、长期服用非类固醇消炎药、饮食不规律等引发，严重时会导致溃疡穿孔出血。

其次是食道静脉曲张破裂出血，这是肝硬化引发的门脉高压的常见并发症，此类出血通常较为危急。另外，胃酸倒流长期刺激食道黏膜会引发食道炎，严重时或会导致出血；上消化道肿瘤（如胃癌、食道癌）会破坏消化道内壁，也是出血的常见原因。

其他病因还包括胃十二指肠糜烂、食道裂伤、血管畸形等，而长期服用抗凝血药、激素等药物，也会增加上消化道出血的风险。

如何诊断患上消化道出血？

当怀疑患上消化道出血时，医生会先透过详细询问病史、测量血压、心跳等生命征象，初步判断出血严重程度。后续还会安排多项检查，明确出血原因和部位。

首先是进行大便隐血测试，检查是否存在隐血，为出血诊断提供基础依据；而血液检查则能判断出血程度，并判断患者是否患有贫血。

核心的检查是进行上消化道内窥镜（胃镜）检查，医生利用可屈曲的内窥镜直接观察食道、胃、十二指肠的内部情况，清晰找到出血点，并可同步进行止血处理。

若胃内窥镜未能发现出血点，或怀疑出血部位较为隐蔽，医生可能会进一步安排血管造影、电脑断层扫描等检查，协助寻找出血位置。

如何治疗上消化道出血？

第一步：稳定生命征象与补充血容量

医护人员会监测血压、心跳、血氧与尿量，并建立静脉输液通道补液；若血红素下降明显或出血量大，便会考虑输血。同时，亦会抽血检查血红素、凝血功能、肝肾功能与电解质，因为凝血异常或肾功能差也会影响止血与用药。若病人呕吐频密、呛到风险高或意识不清，医生亦可能优先处理气道保护，避免吸入性肺炎或窒息。

第二步：药物治疗作为止血与「护胃」的基础

若怀疑溃疡或胃酸相关出血，通常会使用氢离子帮浦阻断剂（PPI）抑制胃酸，帮助凝固血块稳定及促进溃疡愈合，从而减少再出血。若高度怀疑食道或胃底静脉曲张出血（常见于肝硬化门脉高压），则会使用降低门静脉压的药物（例如血管收缩类药物），并配合后续内窥镜处理。若患者正服用抗凝血药或抗血小板药，医生会按出血严重程度与本身血栓风险作平衡，必要时短暂停药或作逆转处理，减少持续出血。

第三步：进行胃镜（上消化道内窥镜）检查兼治疗

这是处理上消化道出血问题的核心方法。胃镜的好处是可以直接看到出血位置与原因，并即场止血。常见内窥镜的止血方法包括：在出血点附近注射止血药、用止血夹夹住出血血管、以电凝或热疗把出血点封住，或使用局部止血物料覆盖病灶。若出血源头是溃疡，内窥镜止血配合PPI治疗通常效果良好；若是静脉曲张，则可行内窥镜结扎或硬化治疗，以控制出血并减少复发。

上消化道出血患者的饮食有甚么要特别注意？

急性出血期患者通常需要禁食或仅能饮用少量清水，让胃肠得到充分休息，等待后续的内窥镜检查及治疗。

完成止血治疗后，若情况稳定且无持续出血迹象，可逐步恢复饮食，先从清淡的流质或半流质食物开始，例如汤类、牛奶等，并避免进食任何刺激性食品。恢复期间应以清淡饮食为原则，戒绝烟酒，避食辛辣、油炸及粗纤维食物，保持定时定量进食，切忌暴饮暴食，同时亦应避免熬夜及过度压力。

肝硬化患者则须限制钠的摄取量，以防引发或加剧水肿，并严禁进食质地坚硬的食物，以免划伤食管胃底静脉曲张而再度出血。

如何预防上消化道出血？

上消化道出血可以透过多方面配合，从而降低风险，其核心在于日常生活调理和定期筛查。饮食上应注意营养均衡、定时进食，减少辛辣、油炸等刺激性食物，多喝水、摄取足够纤维预防便秘；戒烟限酒、规律作息、避免过度劳累。

药物使用方面也需要格外谨慎。长期服用非类固醇消炎药(NSAIDs)如布洛芬的人士，应与医生讨论是否能更换对胃肠刺激较小的选择性COX-2抑制剂，或搭配氢离子帮浦阻断剂(PPI)保护胃黏膜。若因心血管疾病需要服用阿士匹灵，应选择低剂量肠溶剂型，并在医生建议下并用PPI。服用抗凝血药物的患者需要定期监测凝血功能，调整剂量以平衡血栓和出血的风险。切勿自行调整用药剂量或突然停药。

定期筛查是早期预防的关键，能在疾病早期发现问题并及时干预。建议以下人群定期接受胃内窥镜检查：年过50岁的成年人,建议每3-5年进行一次胃镜检查作为常规筛查；有消化性溃疡病史、胃食道逆流、慢性胃炎等消化道疾病者；有胃癌家族史的高危人群；以及感染幽门螺旋杆菌者。若出现持续上腹痛、消化不良、食欲不振、体重下降等警示症状者应立即就医检查。

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