港大医学院研新AI模型 一次验血预测6大心血管疾病 早15年预知风险

心血管疾病是本港的头号杀手。港大医学院药理及药剂学系研究团队成功研发一套人工智能风险预测框架CardiOmicScore，只需一次验血，即可精准预测未来15年内罹患六种主要心血管疾病的风险，包括冠心病、中风、心脏衰竭、心房颤动、外周动脉疾病及静脉血栓。

传统风险评估存局限 结合AI突破

传统身体检查中，医生通常依据年龄、血压、吸烟史等指标评估心血管风险。然而，这些指标难以捕捉疾病早期的隐藏变化，导致许多患者在确诊时已错过最佳干预时机。近年「多基因风险评分」普及，港大医学院药理及药剂学系副教授张清鹏解释：「虽然基因终生不变，却无法反映生活方式及环境改变对身体状况的即时影响。」故需要能即时反映身体健康状况、预警心血管疾病的工具。

港大研究团队利用深度学习技术，整合基因组、代谢组与蛋白质组等多组学资料，建构出CardiOmicScore风险预测框架。研究以英国生物样本库大规模人群资料为基础，分析血液中：

2,920种蛋白质

168种代谢物

这些生物信号犹如身体的「即时记录仪」，能捕捉免疫系统、新陈代谢及血管健康的细微变化。张清鹏教授表示：「蛋白质和代谢物才能真正反映我们身体当下的健康状况」，而新研发的AI模型正是为分析这些复杂讯号而设计，帮助医生和病人在病发前掌握预警讯号。

精准预测六大疾病 提早15年识别高危群组

研究结果显示，CardiOmicScore系统能将多组学数据转化为个人化风险评分，其预测能力远超传统的多基因风险评分。在结合年龄、性别等常规临床资讯后，此模型能大幅提升以下6种常见心血管疾病的预测准确度：

冠心病 中风 心脏衰竭 心房颤动 外周动脉疾病 静脉血栓

更关键的是，系统能在患者出现任何症状前15年发出预警，为早期干预提供黄金机会。

这项研究标志著精准医疗的转折——从「基因层面」转向「多组学层面」，在未来市民可能只需抽取少量血液，就能得出涵盖多种心血管疾病的全面风险评估报告。张清鹏教授展望：「我们希望借助科技，及早辨识和预防尚未出现的疾病，推动健康管理从被动应对转为主动预测与介入，为公共卫生及个人医疗带来深远影响。」

资料来源：港大医学院

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