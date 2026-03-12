季候风杀到｜专家教穿保暖三宝 比羽绒更有效 附5大御寒暖身饮食秘诀

季候风杀到｜天文台预测明日（13日）市区气温将降至16度，比今日最高气温低8度，新界部分地区更跌至13度，温差颇大。别以为穿得越厚就越暖，有专家指，若忽略头、颈、脚三个关键部位，身体仍会觉得寒冷，他分享寒流必备的「保暖三宝」，以及5大由内暖到外的饮食秘诀，助市民安全度过低温天气。

季候风杀到｜比穿羽绒更保暖 医生分享3件寒流必穿保暖配搭

重症科医生黄轩解释，人体并非只靠皮肤感受温度，大脑、自律神经和血流回馈同样重要。以下三个部位是保暖的关键：

1. 头部

头部血流量高，且靠近脑部的体温调节中枢。当头部温度下降，大脑容易误判为核心体温正在降低，触发全身血管收缩、血压上升，迫使心脏加强运作。这也是冬季清晨中风与心肌梗塞好发的原因之一。

2. 颈部

颈部是颈动脉、迷走神经与交感神经丛的重要通道。颈部受寒不仅影响局部，更会扰乱自律神经平衡，可能导致心跳加速或不规律、血压波动，并伴随头晕、胸闷、心悸等症状。

3. 脚部

脚部距离心脏最远，属血液回流较困难的区域。一旦脚部寒冷，会引起血管收缩，使回流效率更差，体温调节功能下降。此时身体为保全核心体温，可能牺牲末梢循环，导致全身更觉寒冷、血压升高、心脏负担加重。

季候风杀到｜必穿保暖三宝 比多穿一件更有效

黄医生强调，头、颈、脚是血管密集、靠近重要神经或中枢的区域，一旦受冷，相关讯号会被放大解读。佩戴帽子、颈巾与袜子，往往比单纯多穿一件衣物更为有效，因为这三样配件能直接稳定神经与血流：

帽子 ：避免大脑误判身体处于低温环境

：避免大脑误判身体处于低温环境 围巾 ：减少自律神经受寒冷刺激

：减少自律神经受寒冷刺激 袜子：改善末梢血液循环，降低全身血管收缩需求

他特别提醒，高血压、心脏病、中风病史、糖尿病及高龄者等高风险族群，更需注重这三个部位的保暖。寒冷刺激会显著提升心血管事件风险。保暖不仅关乎舒适度，更直接影响血压、心跳、血管张力与血液黏稠度，目的在于降低急性发作风险，稳定血流与神经功能。

季候风杀到｜5大饮食法保暖御寒 蛋白质/稳血糖淀粉要吃

真正能御寒的饮食，重点不在入口的瞬间热感，而是让身体能持续稳定地产生热能。黄医生整理出5项饮食方法：

1. 每餐摄取足够蛋白质

蛋白质的消化与代谢过程会产生较高的「食物热效应」，意味著摄取蛋白质本身就能促进身体生热。建议选择鸡蛋、豆腐、豆干、鱼类、鸡肉、瘦肉、无糖豆浆及温牛奶。关键在于稳定且规律地少量多次摄取，而非单次大量补充。

2. 摄取缓慢释放能量的淀粉

身体容易感到寒冷，往往与能量供应不稳定有关。真正有助御寒的淀粉特征是消化速度慢、能稳定血糖，不会造成体感忽冷忽热。推荐选择糙米、燕麦、番薯、南瓜、芋头、莲藕等，并避开甜品、精制白面包及含糖热饮。

3. 选择不带辣味的温热性香料

少量姜、葱、蒜以及微量的肉桂，与辣椒的作用原理截然不同。这类香料能温和促进血液循环，不会引发大量出汗，也不会过度刺激痛觉神经。建议以姜片加热水冲泡，或饮用不加糖且不过浓的姜汤，以实现持久而稳定的暖身效果。

4. 注重食物温度与结构

具备保暖功效的食物通常具备三个特点：热汤维持温度稳定、固体成分使消化速度放缓、富含蛋白质确保产热持久。例如蔬菜汤搭配豆腐与米饭、去油的鸡汤加入根茎类蔬菜，或味噌汤配鱼肉与糙米。单纯的热咖啡、辣汤或甜汤，则无法提供同样有效的御寒效果。

5. 吃对时间更保暖

早餐吃得太晚会导致白天代谢速率缓慢，晚餐吃得太少则容易使半夜体温下降。长时间空腹会让身体进入节能模式，降低产热能力。建议起床后1至2小时内进食早餐，晚餐不要只摄取蔬菜，睡前感到饥饿并非意志力坚强，而是身体需要能量的讯号。

资料来源：重症科医生黄轩

专家履历：黄轩

胸腔暨重症专科医师、中西医国际医师亦是微创胸腔内视镜手术专家。

