黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」

更新时间：12:09 2026-03-12 HKT
发布时间：12:09 2026-03-12 HKT

「病人康复后的喜悦，带给我很大的恩惠」中文大学医院骨科顾问医生黄咏仪（Clara）离世前留给世人的最后心声。这位一生与疾病搏斗、却始终心系病人的仁医，2月26日在家人陪伴下安详离世，享年50岁。沙田天主教圣本笃堂昨晚（11日）挤满逾百人参加她的追思祷告，警务处处长周一鸣、中大校长卢煜明、奥运金牌得主江旻憓及医学界议员林哲玄等名人悉数到场，向这位仁医作最后告别。

追思会场面感人 各界致哀

追思祷告在沙田围天主教圣本笃堂举行，大堂摆满花牌，更有黄咏仪的表弟妹留下字句：「亲爱的表姐，爱在心中，不曾离去。」据黄咏仪医生的家属发出的讣告，逾越圣祭今日（12日）上午在马鞍山天主教圣方济堂举行，随后遗体移送和合石进行火化礼。追思会场刊记载了黄咏仪去年在明爱马鞍山中学的一场分享，题为「我要和18岁的黄咏仪说的七件事」，这场分享回顾她传奇的一生。

「当时我渴望有自由，希望有自己的决定和生活」

黄咏仪医生出生于1975年，与父母、姐姐及弟弟在屯门公屋长大。母亲从越南来港，在家照顾三姊弟；父亲行船，一年只回家一两星期。她10岁开始患上怪病，偶尔眼睛会看不见、单边眼皮下垂，伴随偏头痛。她频繁进出医院，母亲带她四处求医问卜，这些磨难使她更坚强：「当时我渴望有自由，我很渴望住宿舍，希望有自己的决定和生活。」

14岁那年，父亲工作的船失踪，整艘船和所有船员音讯全无，一家顿失经济支柱。为了节省轻铁车钱，她每日步行半小时上学；假日帮人补习、到工厂剪线头、在印刷厂剪贴纸，帮补家计。同时，她发奋读书，每年考第一名，期望早日入读大学，改变命运。

立志「医好每个病人」战胜天生的缺陷

中六那年，她被罗马及现代建筑吸引，报读建筑系、可惜未能如愿，老师建议她读医。自小饱受病痛折磨的她，转念一想：「如果我成了医生，我就可以帮人，不用别人帮我。」大学毕业后到医院实习，她看着死去的病人，心中立下誓言：「我一定要医好每个病人，我不要见到有病人死亡。」直至转到骨科实习，看到病人最后笑着走出病房，她终于找到自己的方向——骨科。

加入手外科后，她才发现自己患有视觉功能障碍症，无法透过显微镜看到立体影像。但她没有放弃，几乎每天下班后都留下来，对着显微镜锻炼眼部肌肉。一年后，她忽然在显微镜中看到完整圆形——她战胜了天生的缺陷。

每星期亲自照顾超过130个病人 从不后悔行医

凭着这份毅力，她辗转到中大医院任职骨科顾问医生，同时每星期回威尔斯亲王医院诊症、教书、做研究。她每星期亲自照顾超过130个病人：「虽然已经饱和，但我仍然希望医得一个，得一个。」

2024年，一纸诊断彻底改变了她的生活——末期肺癌。此后，她经历了大大小小的手术、化疗、免疫治疗、电疗，过程「痛苦万分」，但她从未抱怨。有人说她工作太忙才患癌，她从不后悔行医，坚定回应：「病人康复后的喜悦，带给我很大的恩惠。」她选择用自己的方式，继续走完最后一程——依旧教学、依旧看诊，直至身体无法支撑。

  

黄医生2025年曾回母校担任典礼嘉宾，在台上分享了一段并不顺遂的成长故事。（图片由受访者分享））
黄医生因为年幼丧父，家中经济环境一般，也无机会参加课外活动；从医路上屡遇挫折，身体健康反复、更曾患眼疾（图片由受访者分享））
正因为童年未能参与课外活动的遗憾，黄医生希望透过「黄璧雪展翅基金」，让学弟学妹有机会完成她当年未能实现的梦想。（图片由受访者分享））
2022年，她曾在明爱马鞍山中学讲座中，向师生分享前往阿富汗及海地救援的经历。（图：明爱马鞍山中学网站）
写给18岁的自己 七句人生感悟

在明爱马鞍山中学分享会上，她对着台下的年轻人分享了「我要和18岁的黄咏仪说的七件事」：

第一，你很聪明，你很勇敢，你知道自己喜欢甚么。你要学会认识自己，你要认为自己的人生好像一粒种子一样，你要知道这粒是甚么种子，就知道放在甚么泥土里，给甚么环境去生长。

第二，你要知道将来的路不一定有明确的指引。我们不一定要向著光行，有时暗暗的路，只要是对的，都是一种体验。

第三，人生的路总是会不平坦。我们要知道，不如意的事一定会过去，这是定律。因为有今日就有昨日，有昨日就有明日。下雨之后一定有太阳。

第四，不要跟别人比较。你见到别人好，可能别人不如意的事才刚过去。有些种子长出葡萄树，有些种子长出杉树；有人18岁开花，有人50岁结果。

第五，不要太著重或者介意自己的能力。我们的能力其实是与生俱来的，当然潜在能力可以开发，但能力不可以勉强出来。同时能力不重要，心态才重要。如果因为能力做不到这份工作，选择了另一份工作，你要问自己，有没有好好发挥能力，在岗位上集中做到最好。

第六，即使你不同意父母的方法或概念，但你要肯定他们对你的爱是真实的。

第七，也是最后，我们要珍惜好朋友。

 

