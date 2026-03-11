启德新急症医院年中投入使用 医院热线电话号码/服务时间/真人定AI接听？

启德新医院将于2026年稍后时间分阶段投入服务，伊利沙伯医院的服务将会逐步迁移至新医院。伊院通 - 伊利沙伯医院社交网站近日公布，为方便市民了解新医院的服务安排，「启德新医院热线」3506 5188已经正式投入服务，热线服务时间会由星期一到星期日，并由专责团队真人接听，直接解答有关新医院的基本资料及服务安排。

位于启德发展区的新急症医院，总建筑楼面面积约50万平方米，将提供2,400张病床及一系列临床设施。此新医院亦是指定的「创伤中心」，将提供24小时运作的急症服务，并具备完善设施以应对各类急症、紧急情况及重大事故。

根据医管局的「第一个医院发展计划」，现时伊利沙伯医院大部份的服务将陆续迁往这间新医院。其中，「专科门诊大楼」和「肿瘤科大楼」预计于2026年分阶段投入服务。

启德新医院热线详情：



电话号码：3506 5188

服务时间︰星期一至五 (早上10:00 至 晚上7:00)

星期六、日及公众假期 (早上10:00 至 下午2:00)

新医院亦已成立专责团队跟进病人的预约安排，如果病人需要转到新医院覆诊，团队会利用热线的电话号码3506 5188致电病人通知有关更改，电话通知之后仲会有一系列跟进︰

会将新的预约便条（覆诊纸），寄到病人登记的邮寄地址

新覆诊纸会列明新的诊症时间、日期及地点

会透过手机短讯SMS以及医管局手机应用程式「HA Go」发送提示

病人如需改期，请致电预约便条上的部门电话，医护人员会视乎病人的临床需要作出适当的安排

温馨提示︰院方会核对病人资料，但绝对不会要求缴交任何费用，如有疑问请致电热线3506 5188查询。

