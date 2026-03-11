每5名长者就有1人跌倒！专家教6招全方位防跌 衣履到浴室都关事？

跌倒为长者带来的不单是皮肉之伤，亦会影响他们的日常生活，需要长时间才可复原。

每5名长者就有1人跌倒！长者跌倒有两大成因

衞生署数据显示，本港65岁或以上的长者中，每年约每五人当中便有一人跌倒。更令人担忧的是，当中有75%长者因而受伤，包括头部创伤及骨折。长者跌倒的成因主要可归纳为以下两大类：

1. 生理退化与疾病

随着年龄增长，长者面对肌力减弱、平衡力下降、反应变慢及关节僵硬等，容易步履不稳。此外，患有糖尿病、关节炎、心血管疾病或帕金逊症等慢性疾病，亦会增加跌倒风险。部分常用药物（如降血压药或利尿剂）可能引起头晕或低血压，成为隐藏危机。

2. 家居环境隐患

湿滑的地板、昏暗的灯光、松脱的地毡，以及缺乏防滑设施的浴室，均是家中的「跌倒陷阱」。许多长者为免打扰子女，或抱持「自己撑得住，不需使用拐杖」的心态，拒绝使用辅助器具，无形中令居家跌倒的风险倍增。

6招筑起「跌倒防线」

长者跌倒绝对可以预防，我们可以透过一些日常细节，为他们筑起安全防线：

1. 加强肌力与平衡感

长者每天只需花十分钟进行单脚站立、提膝走步、太极或伸展拉筋等简单运动。持续三个月的太极练习可显著改善平衡与下肢力量。身在家中练习时，也可扶着椅背作支撑。

2. 定期检查视力与听力

视野模糊或听力受损会直接影响对距离与深度的判断，长者应定期检查视力及听力，并佩戴合适度数的眼镜及保持空间明亮。

3. 检视用药

如长者出现头晕或步伐不稳，应主动向医生查询是否与药物副作用有关，切忌自行停药。

4. 改善家居安全

建议在浴室加装扶手防滑垫，于走廊及睡房设置小夜灯，并妥善收纳电线与杂物以保持通道畅通。家人亦可考虑邀请职业治疗师上门进行家居评估，找出潜在陷阱。

5.适当使用辅助器具

长者使用合适的助行架或拐杖，并不代表「自己老去的负面表现，而是一种自我保护。建议由物理治疗师评估与调校辅助器具高度，发挥最佳的支撑与防跌效果。

6. 精明选择衣履

衣物：应轻便称身、易穿易脱，避免过长或过宽以免绊倒。在冬天，建议采用「分层穿搭」（如内层保暖衣、中层羊毛衫、外层轻便羽绒），代替厚重衣物，以免限制关节活动。

鞋履：应选择尺码合适、具防滑底纹及鞋跟约1至2cm的款式（魔术贴或绑紧鞋带尤佳）。避免穿拖鞋或赤脚于室内行走；若鞋底磨损须即时更换。

打破「愈怕愈跌」恶性循环

医护人员常言，「跌倒后的恐惧」比「跌倒造成的伤势」更棘手。长者一旦因跌倒出现焦虑与恐惧，便容易减少活动，导致肌肉进一步弱化、平衡力更差，陷入「愈怕愈跌」的恶性循环。

面对这种情况，家人应以同理心陪伴，给予鼓励与情感支持，而不是责怪或催促。若发现长者情绪明显低落，应尽早寻求医护或心理专业协助。陪伴父母散步时轻扶一把，或对社区长者多加一句鼓励，这些微小行动看似普通，但只要我们多走一步、多留心一些，长者就有可能少一次受伤，稳健踏步安享晚年。

撰文：香港都会大学护理及健康学院讲师谢银香女士

专家履历：

谢银香女士，为注册护士， 拥有丰富的临床及社区健康教育经验。 积极投身社区健康推广工作，曾举办多场健康讲座及教育活动，涵盖疾病预防、慢性病管理及健康生活模式等范畴，广受欢迎。

