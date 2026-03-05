妇产科名医林禹宏病逝 抗癌10年曾历骨髓/双肺移植 出书鼓励癌症患者

台湾妇产科名医林禹宏医生与血癌顽强搏斗10年，历经骨髓、双肺移植等重重难关，他生前更出书鼓励癌症患者「活著就有希望」，这位「抗癌斗士」最终不敌病魔，于前日（3日）逝世，终年63岁。

妇产科名医林禹宏病逝终年63岁 抗癌10年曾历骨髓/双肺移植

综合台媒报道，新光医院前妇产科主任林禹宏，52岁时确诊血癌，自此展开漫长的抗癌路，期间历经化疗、复发、骨髓移植，更曾因7度肺炎，戴上叶克膜长达2个月，最终等待12个月才完成双肺移植，奇迹般地「二次重生」。他在2024年6月宣布退休后，曾多次发文反思，指自己没有辐射或基因突变等常见诱因，推测致癌关键极大机率是「长期睡眠不足与压力」。

他自省，从高中起每天睡不到6小时，成为主治医生后，半夜接生、紧急手术更是家常便饭，并表示：「生病后回想起来，简直是慢性自杀。」他语重心长地指出，长期睡眠不足虽不直接致癌，但会引发免疫功能下降、褪黑激素减少、慢性发炎、影响DNA修复及内分泌失调等。

使用呼吸器上仍分享患癌经历 出书鼓励患者「活著就有希望」

林医生即使在自身病危之时，他仍心系医疗。根据《三立新闻网》的独家报导，当时该媒体记者曾用LINE文字传讯访问林禹宏对此的看法，但当时他正因严重感染住院，需使用呼吸器。但他仍在病榻上，用LINE以400多字详细回复记者提问，分享血癌的治疗经验与医疗资讯。此外，林医生在退休生活仍经常出席公众场合为病友们打气，并常在Facebook上宣导医疗健康资讯。他更在2024年获得十大抗癌斗士肯定，将自身经历写成《二次重生》一书，稿费全数捐给「器官捐赠移植登录中心」，告诉所有正在与癌症搏斗的人:「活著，就有希望。」

遗爱人间 儿子誓延续精神：他是我一辈子的榜样

林医生与血癌搏斗长达10年，惜最终不敌病魔。其家属昨日（3日）透过社交平台发布影片证实，林医生已于清晨5时20分在家人陪伴下安详离世。其子表示，父亲是上天派下来的天使，为了完成身为医师的使命，当功德圆满，就是他回归天家的时候。他将会延续父亲的精神，用父亲的方式继续帮助人，父亲永远是他一辈子的榜样。

新光医院昨日（4日）亦发声明哀悼，赞扬林禹宏在不孕症与生殖医学领域拥有深厚的临床经验与学术地位，在医学研究与临床实务上贡献卓越，以精湛医术与视病如亲的态度，亲手迎接无数新生命的诞生。

甚么人容易患血癌？白血病高危因素是甚么？

医管局指出，白血病的真正致命原因尚未知晓，但以下8种因素有机会增加患上血癌的风险：

65岁以上人士，风险会随著年龄增加 暴露于大量辐射的环境 过往接受过某些抗癌药物治疗 长期暴露于化学物质：例如苯及其衍生物 病毒感染 吸烟 与基因遗传有关：例如唐氏综合症 其他血液疾病的病史：例如骨髓发育不良症

患上血癌要注意甚么？避免与1类人接触？

在治疗方面，医管局指血癌的治疗手段以化疗、类固醇治疗及骨髓移植等为主。至于血癌患者方面，医管局建议患者接受治疗前后和康复期间，都要注意以下事项：

定时服药：病人应了解各种口服化疗药，或是预防感染药物或其他药物的服用方法及副作用，不应自行停止药物。 定期检查：治疗结束后，医生会要求病人定期做检查和验血，以了解病人的健康状况和血球数目，以及早侦测复发情况。 饮食：癌症治疗期间或会削弱病人免疫力，为减低感染风险，病人应避免进食生或未煮熟的食物（包括蔬菜、肉类、家禽、蛋、海鲜等）和生或未经高温消毒的乳制品。 预防感染：病人接受治疗后，身体抵抗力较差，需特别注意家居和个人卫生，避免出入公共场所，出门谨记戴上口罩。 避免与水痘患者接触：病人一旦感染水痘需马上治疗，否则引起并发症，死亡率极高 预防出血：家居空调保持适度的潮湿，避免鼻腔因干燥出血；注意日常行动安全，避免损伤

