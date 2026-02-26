BB都饮得？中医教3款简易陈皮汤水KO鼻塞寒咳 即学拣陈皮4大秘诀 

陈皮是许多家庭必备的食材，更是儿童及婴幼儿的健康好帮手。有中医师认为，陈皮具有理气健脾、燥湿化痰等功效。若能及早发现孩子不适，选对陈皮、用对方法，几款简单食疗已可纾缓多种常见小病。

3款陈皮食疗对症下药

注册中医师马琦杰在个人专页「中医爸B - 马琦杰医师」分享3款陈皮食疗，甚至连3个月大的宝宝都饮得，即看看食疗的份量及制作步骤：

陈皮食疗｜1. 陈皮水

功效： 舒缓鼻塞（因饮奶或风寒引起）

舒缓鼻塞（因饮奶或风寒引起） 步骤： 陈皮加3碗水，煲15分钟即可，暖喝

陈皮加3碗水，煲15分钟即可，暖喝 材料：

婴幼儿份量指南 3-6个月婴儿 1/4块果皮 6-12个月婴儿 1/3块果皮 12-24个月婴幼儿 1/2块果皮 24-36个月婴幼儿 3/4块果皮 36个月以上婴幼儿 1块果皮

陈皮食疗｜2. 陈皮姜片水

功效： 舒缓透明鼻水

舒缓透明鼻水 材料： 陈皮1角、姜片1块

陈皮1角、姜片1块 步骤：陈皮及姜片，加2碗水煲15分钟，暖喝

陈皮食疗｜3. 陈皮罗汉果水

功效： 舒缓白痰、寒咳

舒缓白痰、寒咳 材料： 陈皮1角、罗汉果1个

陈皮1角、罗汉果1个 步骤：陈皮及罗汉果，加2碗水煲15分钟，暖喝

拣选陈皮有4大要诀

马医师指出，拣选陈皮有4大要诀，以免选错无功效且伤身：

1. 选用红皮

红皮及青皮，必须选用红皮，因其有理气化痰之效；青皮则属破气消滞，功效完全不同。

2. 睇「油室」拣优质货

优质陈皮表面有无数大小凹入的油点，称为「油室」；「油室」愈多，养生功效愈好。

3. 闻香味辨好坏

天然醇和、不刺鼻、无鲜果味为佳。若闻起来有「罨」味（发霉味），即代表已变质，不宜使用。

4. 年份影响苦涩味

年份轻的陈皮，橘白部分呈黄白色，带苦涩味；10年以上的陈皮，橘白已陈化成淡啡色，苦味全无。马医师提醒，年轻陈皮需刮走内皮白色囊衣；10年以上陈皮则不必。

预防胜治疗 健脾祛湿是关键

不论大人或1岁以上小朋友，马医师指出未生病前，日常养生首重健脾胃。建议每早一杯「紫准山水」；每星期煲一次健脾茶给小朋友，一次祛湿茶给大人；要留意，有感冒症状时不宜饮用。

资料来源：中医爸B - 马琦杰医师（获授权转载）

