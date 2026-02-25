父亲患认知障碍症变陌生 专家教「怀缅治疗」重新认识失智亲人 女儿揭爸爸原来爱画画

随著人口老化，认知障碍症越趋普遍。卫生署数据指，本港每10名60岁或以上的长者中，便有一人患上此症。当父母患上认知障碍症，许多子女才惊觉这位养育自己的至亲，竟变成「最熟悉的陌生人」。这不仅是医学问题，更是「关系」的考验。

父母子女关系如「Y型」生活轨迹

许多照顾者未必意识到，与父母的关系在发病前后有着根本不同。昔日在子女年幼时，父母生活重心全在子女身上；当子女长大独立，彼此的生活逐渐变得疏远。当子女正值人生巅峰，忙于事业与家庭时，父母亦步入晚年。这时父母虽仍有自理能力，却往往不想打扰忙碌的子女，彼此生活轨迹如英文字母「Y」般分岔，距离逐渐拉远。

【同场加映】父母子女「Y型」关系、认知障碍症早期/中期/晚期症状

这种长期的疏离，令子女习惯将父母的「独立」视为理所当然。直到父母确诊，才惊觉自己对眼前至亲一无所知。加上初期的病征如性格改变、情绪起伏，常被误解为正常老化，导致错失早期介入的良机。当患者因无法自控而感到无助，家人亦会恐惧，双方同步陷入心理上的「哀伤五阶段」，即「否认、愤怒、讨价还价、抑郁、接受」。若照顾者不了解患者过去的性格、原生家庭背景等经历，便难以解读其行为背后的根源，令照顾过程充满挫败感。

患者躁动背后的真相

曾有一个真实案例：疫情期间，一名患有认知障碍症的伯伯在接受居家物理治疗时，突然情绪激动欲夺门而出，令家人与家居复康助理大吃一惊。由社工、注册护士、物理及职业治疗师组成的跨专业团队介入后，发现这并非单纯的暴力行为，而是伯伯因长期困在家中感到无聊受压，渴望外出散心。

更有趣的是，伯伯作息紊乱，晚上精力充沛，看电视时甚至会紧拖着妻子的手。这与他过往在家庭中沉默、作为经济支柱的形象大相迳庭。团队分析，伯伯患病后，自然流露出其真实性格，并渴望抒发情感。团队建议太太用简单的身体接触，如把头轻靠在伯伯肩上，回应他的牵手，让他回忆起家庭的温暖。

靠艺术及「怀缅治疗」找回自我

观察期间，女儿意外发现父亲竟擅长画画，且笔触细腻，这是她成长以来从未见过的一面。团队随即建议将认知训练结合其绘画兴趣，训练过程循序渐进，从单色至彩色绘画，由平面画作至制作轻黏土立体模型。这种结合艺术、色彩触感的训练，有效提升了伯伯的生活质素。这不仅使患者重获自我，也让家人开始重新认识伯伯。后来女儿翻看旧相簿，更证实了父亲年轻时确实热爱绘画。

伯伯的转变印证了「怀缅治疗」的价值，团队鼓励家人探索患者的早年生活与兴趣，以更有效地帮助他们复康。家人搜集患者的旧相片，利用手机程式配以简单的旁白和音乐，制作成短片，作为「长者艺术治疗」。这个过程能够促进彼此理解，让家人重新认识曾经熟悉的亲人。

最珍贵的礼物，是您所能赠与他人的时间及关注。对照顾者而言，挑战往往不只来自患者的病情，更源于自身的无助与压力。透过深入了解患者过去，照顾者能与他们建立更深厚的情感联系，让患者在这段艰难的旅程中获得支持和爱的回馈。愿所有照顾者能透过这份理解与陪伴，坚定地迎接未来的挑战。

撰文： 香港都会大学护理及健康学院讲师崔凤英女士

专家履历：讲师崔凤英

注册护士、骨科专科护士、健康科学学士、工商管理硕士，并具备灾难心理辅导员、游戏治疗师及艺术治疗师专业资格。在居家长者评估及照顾长者与认知障碍症患者方面拥有丰富经验。

