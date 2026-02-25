回南天｜底裤手洗定机洗？穿多久要换？一文拆解底裤卫生贴士+正确处理

二、三月香港进入「回南天」，潮湿天气来袭！每次洗完的底衫裤总会一阵「噏味」，底裤晾极不干，小心私密处健康亮红灯！到底底衫裤要手洗还是机洗？穿多久要换？专家一一拆解底裤卫生贴士。

回南天｜底裤含菌量惊人 手洗正确清洗4步曲

重症科医生黄轩曾在个人Facebook专页引述英美研究指出，底裤的含菌量相当惊人。即使是使用少于一年且经过正常清洗的底裤，仍可能残留上万个细菌。美国一项微生物学研究、英国伦敦卫生与热带医学院研究发现：

使用洗衣粉、正常洗涤程序下，每件内裤平均残留0.1克粪便微粒，且检测出的大肠杆菌、肠球菌、金黄葡萄球菌。

使用超过一年的棉质底裤，每平方公分残留10²至10³ CFU/cm²细菌，有如细菌「培养皿」。洗衣时水温不足、纤维老化、残留皮脂与分泌物，都会令细菌在纤维孔隙中「定居」。

不干净的底裤亦会引起以下健康风险：

女性风险 男性风险 阴道环境偏酸（pH 3.8–4.5）

长期潮湿易引发念珠菌感染 温度过高影响睪丸温控

紧身不透气内裤可能影响精子活力

黄轩医生提出正确洗底裤指引，有助洗走有害细菌：

底裤手洗步骤

分开清洗：内裤与内衣分开洗，避免交叉感染 冷水浸泡：使用冷水浸泡5至10分钟即可 轻柔搓洗：从后面开始慢慢往前搓洗，力度要轻 彻底过水：用清水将洗涤剂过干净，用干毛巾印走多余水分，最后晾干

底裤洗衣机清洗步骤

若使用洗衣机清洗内裤，应定期清洗洗衣机，可采用自动清洁程序或浸泡消毒方式

洗衣机内桶壁是细菌温床，建议每个月清洁一次

回南天｜最佳杀菌组合：水温60℃＋洗衣粉

关于水温，黄轩医生引述2021年《临床微生物学杂志》研究指出，正确清洗方法对减少细菌量至关重要。最佳杀菌组合：

以热水（60℃）洗涤，配合使用洗衣粉

相比冷水（20℃）或不用洗涤剂，能显著减少细菌数量

潮湿天气下，细菌在湿暖环境中繁殖更快，底裤必须完全晾干才可穿著。但要留意，即使洗完的内裤，纤维间仍可能藏著数百万个大肠杆菌，导致私密处反复搔痒、感染，甚至诱发泌尿道疾病或过敏的风险，底裤应定期更换，防止肠道菌与皮肤菌交叉感染。

回南天｜底裤黄金更换期：3至6个月

根据日本妇产科医学会与日本感染症学会联合指南，女性贴身衣物的「黄金更换期」为：

每3至6个月更换一次

底裤在长期使用后，纤维会吸附皮脂与分泌物，即使清洗难以彻底除菌；若发现纤维失去弹性、变松变形、异味残留，应立即更换，不要等到破烂才更换。

回南天｜底裤质料如何选择？透气/吸湿是关键

黄医生提醒，内裤质料同样影响卫生与健康，推荐质料：

可选质料 忌选质料 透气又吸湿： 莫代尔（Modal） 纯棉混纺 不透气，细菌易繁殖： 尼龙 聚酯纤维

资料来源：黄轩医生、香港衞生署

专家履历：黄轩医生

台湾林口长庚胃肠肝胆科副教授，专项是发炎性肠道疾病如克隆氏症、溃疡性结肠炎等。

延伸阅读：专家揭5大洗衣习惯超错 恐越洗越肮脏多菌！

---

相关文章：

回南天｜墙身潮湿发霉变黑 易致咳嗽/湿疹/鼻敏感 K Kwong教1招秒杀霉菌毒素

泌尿道感染｜一种食物减少感染机率 营养师教5原则助快速恢复

常忍尿穿紧身裤恐肾衰竭丧命 专家教8招保护肾脏

7日不换床单100万只尘螨爬身 恐引发4大疾病可致命