柏金逊症不只手震行路慢！解构4大常见精神症状 出现幻觉幻听要注意！

柏金逊症是一个常见的脑神经退化疾病。大约每30位70岁以上的长者中，便有一位患上柏金逊症。患者会出现手震、肌肉僵硬和动作缓慢等症状，同时亦会出现疲倦、吞咽困难和睡眠问题。这些症状影响患者的日常生活，对工作和社交生活也造成很大影响。同时，有不少柏金逊症患者都有机会出现神经精神症状(Neuropsychiatric Symptoms)，包括抑郁、焦虑、思觉失调和认知障碍，这些症状往往容易受到忽视，也为照顾者带来不少压力。

70多岁嫲嫲常对空气说话 揭患柏金逊症

亚美（化名）和祖母感情很好，自小由祖母照顾，两人同住一间房间。祖母今年70多岁，身体尚算健康。然而，亚美发觉祖母过去一年开始出现手震、面部缺乏表情、步履缓慢、碎步行走，也容易跌倒。祖母被确诊为柏金逊症，药物治疗对祖母的活动能力有很大帮助。但是近几个月，祖母每晚午夜时分总会醒来，坐在床上对著空气说话，时而激动大声，时而又伤心落泪。祖母晚上睡得不好，也影响了亚美的休息。早上的时候，祖母总是显得疲倦，躺在床上。

亚美有尝试询问祖母是否记得昨晚的经历，祖母表示看到一些不存在的东西，例如一些小孩或人影在家中出现，或者是听到一些人在说话。亚美于是便带祖母去见医生。经临床诊断后，医生认为祖母经历的幻觉和睡眠问题是部分柏金逊症患者会出现的神经精神症状。除了药物治疗以外，医生也建议祖母去参加长者中心，多维持社交，保持运动习惯，学习一些新技能，这有助改善情绪和认知问题。

柏金逊症不只手震行路慢！解构4大常见精神症状

以下是柏金逊症患者常见的神经精神症状：

1. 思觉失调

思觉失调的常见症状包括幻觉和妄想。幻觉以幻视和幻听最为常见；妄想则指一些脱离现实的想法，例如妄想被陷害，或私人物件或财物被偷取。在风险因素方面，患上柏金逊症的时间越长，且病征或认知障碍情况越严重，患上思觉失调的机会便会越高。另外，某些治疗柏金逊症的药物会提高脑内多巴胺的水平，或影响脑内神经传递物质水平，从而引起思觉失调症状。思觉失调症状不仅可能影响患者的正常生活，也往往增加照顾者的压力。

治疗方法

医生首先要了解思觉失调病征的出现是否与任何身体变化和药物改变有关系。如果有关，便需要先处理患者的相关身体问题（例如感染），或评估相关药物是否有引致思觉失调的可能性。另外，亦需要了解病人对于思觉失调症状的反应。假如幻觉的出现不太频密，且病人对于思觉失调症状的反应不觉得太受困扰，并没有对情绪或生活造成任何影响的话，保持观察也是一个选项。然而，如果思觉失调症状已影响患者的情绪、判断以及患者和照顾者的生活和安全，便应接受适当治疗。

在药物治疗上，可考虑一些对认知障碍有帮助的药物。另外，第二代抗精神病药物（例如喹硫平(Quetiapine)、氯氮平(Clozapine)等），对控制思觉失调症状有一定作用，但也需要留意有否出现影响柏金逊患者活动能力的相关副作用。

至于非药物治疗方面，让照顾者理解思觉失调症状的成因，引导照顾者能用透过平静的语气和态度与患者沟通; 或透过安排其他活动和适合长者的运动去分散患者的注意力; 在日常生活上，让患者有适度的感观刺激，例如适当的照明、柔和的音乐对减少神智混乱和平静情绪都会有帮助。尽可能给予患者一个稳定的生活秩序和熟悉的生活环境，对思觉失调症状也有一定帮助。

2. 抑郁症和焦虑症

柏金逊症症状对患者日常生活所造成的影响，如行动不便等，固然会对患者的情绪造成压力。同时，柏金逊症患者脑内的神经传递物质，包括血清素、去甲肾上腺素的水平也会受到脑神经退化影响，从而诱发抑郁症。患者会表现得情绪哀伤、缺乏动力，以及对自己和将来出现负面的思想。症状上和一般抑郁症病人的病征相似。

至于焦虑症状则在约三分之一的柏金逊症患者中出现，当中包括广泛焦虑症、强迫症、广场恐惧症和惊恐症等。焦虑抑郁的症状往往影响患者参与社交生活，加重病人的孤独感，从而影响患者接受复康训练的动力。

治疗方法

药物治疗包括选择性血清素再摄取抑制剂(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI)、血清素与正肾上腺素再吸收抑制剂(Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor, SNRI)，适用于治疗抑郁和焦虑的征状。

3. 认知障碍

柏金逊症患者的认知障碍症状在程度、倒退的速度和所影响的认知层面上各有不同。路易氏体失智症 (Lewy body dementia)和柏金逊症失智症(Parkinsons' disease dementia) 两者都有可能出现认知障碍和柏金逊症的病征。路易氏体失智症患者的认知障碍症状一般会早于柏金逊症状出现，而柏金逊症失智症患者一般出现柏金逊症状后才有认知障碍症的症状。病人出现柏金逊症状的年纪越大，并且有出现幻觉的话，出现认知障碍的风险亦相对较高。此外，若患者有遗传因素，包括一些基因变异的情况，亦会较容易出现认知障碍。

治疗方法

在评估上，需要考虑病人的个人需要、身体状况和照顾者的关注和期望。药物治疗例如胆碱酯酶抑制剂（例如利凡斯的明(Rivastigmine)）或美金刚胺 (Memantine)改善认知障碍症状有一定帮助。除药物治疗外，保持运动习惯和接受认知训练都对病人的认知情况有所帮助。

4. 急性精神昏乱（谵妄症）

如果病人有一些急性的身体变化，常见原因如某些类别的止痛药、类固醇药、安眠药、电解质不平衡（如血液中的钙水平异常、脱水或低血糖）、感染（如尿道感染、肺炎），以及器官问题（如肝脏、肾脏、心脏或肺部等运作异常），都有可能导致精神昏乱。症状包括健忘，有时较为清醒，但有时却比较混乱，无法集中注意力。生活上不能控制身体功能，即活动能力和自理能力；情绪变得容易激动，也可以显得安静或困倦；睡眠习惯会变得混乱，晚上无法入睡，日间却昏昏欲睡；亦有可能出现幻觉和妄想。

治疗方法

谵妄症的治疗方法取决于其成因，包括治疗感染的源头。若患者出现脱水和电解质失衡，可使用静脉注射或纠正电解质失衡；还可能需要更换或停用会导致谵妄的药物。此外，环境上提供适当光线，减少房间里的噪音，房间内提供时钟或日历，能改善患者对于环境的感知。如果患者情绪反应较为激动，或其他治疗方式也无法改善病情，可使用镇静剂和多巴胺拮抗剂等药物，以助患者镇静和减少幻觉。

照顾柏金逊症患者不但要留意患者的身体症状，还需要留意有否以上较常见的神经精神症状。适当处理以上种种症状，对改善患者的生活质素或减少照顾者的压力都有不少帮助。

撰文：精神科专科医生 潘锦珊

香港中文大学内外全科医学士 MBChB (CUHK)

香港医学专科学院院士(精神科) FHKAM (Psychiatry)

香港精神科医学院院士 FHKCPsych

英国皇家精神科医学院院士 MRCPsych

英国皇家精神科医学院荣授院士 FRCPsych

香港中文大学内科医学文凭 Dip Med (CUHK)

香港中文大学宁养关顾学士后文凭 PgD EOLC (CUHK)

延伸阅读：记性差/反应慢因大脑堵塞？医生教4按摩步骤助大脑排毒 防脑退化/柏金逊病

