台湾研发抗癌技术 动物实验证可清除4大癌症 肺癌/胰脏癌/大肠癌/脑瘤齐上榜

癌症可治疗？台湾医学界近日公布成功研发出全球首创的「EXO 001靶向外泌体平台」，能在患者体内生成细胞、对抗实体癌症。多个动物实验证实，新技术不但抑制肿瘤生长、癌细胞更被清除，将成为癌末患者的新希望。

突破传统CAR-T限制 促免疫细胞「即时作战」

台湾中国医药大学附设医院（中医大附医）近日公布研发全球首创「EXO 001靶向外泌体平台」，院长周德阳指出EXO 001的核心设计，是让外泌体成为「体内免疫训练的载体」。传统CAR-T细胞治疗无论使用自体或异体细胞，都需经过繁复且耗时的体外培养过程，难以帮助到病情进展快速的癌症患者而言，传统疗法还面临免疫排斥、制造失败率及成本高昂等现实限制。

EXO 001 采用外泌体作为基因与药物递送载体，相较于病毒或合成材料，具更高生物相容性与安全性，不易产生抗药抗体，有助于降低免疫相关风险。（图：中国医药大学附设医院）

中医大附医院长周德阳研究团队携手长圣生技成功研发全球首创「EXO 001靶向外泌体平台」（图：中国医药大学附设医院）

EXO 001的核心设计，则是让外泌体成为「体内免疫训练的载体」（图：中国医药大学附设医院）

长圣生技表示，EXO 001不仅在学术研究上具突破性，也具备实际推进临床与产业化的多项优势（图：中国医药大学附设医院）

但以EXO 001治疗时，外泌体经由静脉注射进入人体循环后，会透过脾脏等关键免疫器官，将奈米抗体CAR.BiTE基因精准递送至T细胞，直接在患者体内完成免疫编程，将T细胞转化为多靶向CAR-T细胞。这些在体内生成的CAR-T细胞能够主动进入实体肿瘤内部，毒杀癌细胞并瓦解肿瘤微环境。这种设计让免疫细胞「在体内完成训练、即时投入作战」，成为对抗实体癌的关键突破。

动物实验成果亮眼 癌细胞完全消失

研究团队在大肠直肠癌、胰脏癌、恶性脑瘤与卵巢癌等多种实体肿瘤小鼠模型中进行验证，结果发现：

静脉注射EXO 001后，体内有效生成CAR-T细胞

成功渗透肿瘤微环境，抑制肿瘤生长

部分动物存活时间延长2至3倍

部分动物出现癌细胞完全消失、长期无复发

相较于病毒或合成材料载体，EXO 001采用外泌体作为基因递送载体，具更高生物相容性与安全性，不易产生抗药抗体，有助降低免疫相关风险。另外，EXO 001不仅在学术研究上具突破性，更具备实际推进临床与产业化的多项优势：

品质稳定：单一细胞来源，可标准化生产 符合国际规范：可大量制备，符合FDA细胞制剂相关规范 随取随用：大幅缩短治疗等待时间 成本优势：降低整体生产成本，利于普及应用 平台型技术：可搭载不同CAR基因、核酸或小分子药物，具多适应症发展弹性 长期抗癌免疫：可诱导具免疫记忆特性的CAR-T，延长抗癌效果

最快明年初启动临床试验

EXO 001这项突破为实体癌症治疗带来全新策略，团队期望尽快将成果应用于临床，让更多患者受惠。研究成果亦已获国际权威期刊《Advanced Science》于2026年1月接受刊登，并取得美国等多国专利。据知，技术已完成技转，目前正进行制程开发与临床试验筹备，预计最快于明年初启动临床试验，应用于大肠直肠癌、胰脏癌、恶性脑瘤与卵巢癌等实体癌患者。

资料来源：台湾中国医药大学附设医院

