金燕玲贺岁片「神级」演活脑退化嫲嫲 长者常说4句说话恐是发病先兆

现正上映的贺岁片《金多宝》中，资深演员金燕玲饰演的「脑退化症嫲嫲」触动了无数观众的心，其细腻真实的演技让人印象深刻。然而，这份感动的背后，不单纯是演员的功劳。为了真正理解脑退化患者的内心世界，《金多宝》的导演与助导在开拍前，低调前往「赛马会耆智园」进行实地考察与学习。他们希望呈现的，不只是一个病征，而是一个脑退化症患者真实的心路历程。

根据本港衞生署2021-2022年度数据，脑退化症已列入香港十大死因之一。脑退化症主要发生在60岁或以上人士身上。年纪越大，出现脑退化症的机会越高。有研究指出，在香港，每10位70岁或以上的长者，就有1位有脑退化症。

虽然性别与脑退化症的出现率没有很大的关系，但男性多较早出现脑退化症或因血管问题而引起脑退化症，女性则多在70岁或之后才出现脑退化症。脑退化症是有迹可循，及早发现可以及早求医。

脑退化症十大警号：



1.记忆力衰退，尤其影响处理日常事务：

例如，容易忘记近期发生的事情、重复提问，或遗忘重要的约会及时间。

2.执行复杂或熟悉事务时出现困难：

例如，在规划、解决问题或处理个人财务等方面出现障碍；准备熟悉的菜肴时遗漏步骤，或忘记以往熟练掌握的工作技能。

3.对时间或地点感到混淆：

例如，混淆白天与黑夜，不清楚当前的年月日，甚至在熟悉的街道或社区中迷路。

4.视觉影像及空间感判断出现困难：

例如，在判断距离、辨认颜色或理解影像时遇到问题，甚至可能误认镜中倒影为他人。

5.语言表达或理解上出现障碍：

例如，在对话中难以找到合适的词汇，或词不达意，导致沟通出现困难。

推荐阅读： 预防脑退化症 7大护脑建议⬇⬇⬇

6.判断力减弱或决策能力下降：



例如，处理金钱时失去判断力，或做出不合情理及危险的行为（如不顾天气穿著不当衣物、罔顾交通规则过马路）。

7.经常将物品放错位置且无法寻回：

例如，把个人物品放置在不合常理的地方，事后无法忆起，并可能因此怀疑他人偷窃。

8.从社交场合中退缩，失去做事的主动性：

例如，对过往的爱好（如家务、义务工作等）失去兴趣，并减少参与社交活动，变得被动或孤立。

9.情绪或个性出现转变：

例如，情绪起伏变得频繁，或无故感到焦虑、烦躁、抑郁，甚至出现多疑、固执等性格上的明显改变。

10.理解抽象信息时遇到困难：

例如，对于跟进及理解对话或故事的内容感到吃力。

长者常说4句话 恐是认知障碍症先兆

北京大学第一医院神经内科主任医生孙永安，以及中南大学湘雅医院神经内科主任医生郭纪锋接受《生命时报》访问时指出，有脑退化倾向的人士经常会说以下4句话：

认知障碍症患者可能常说的4句话：

1.「甚么？你再说一次。」

2. 「这是甚么地方？我为甚么会在这里？」

3. 「我的东西不见了，是谁拿走的？」

4. 「你们都不关心我！」

郭医生提醒，如果发现家人出现这些认知功能受损的早期征兆，最好及早到神经内科检查及治疗。



资料来源：Alzheimer's Disease International 、卫生署