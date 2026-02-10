古天乐自爆曾遇夺命车祸 脑有瘀血致短暂失明 直认「的确有失忆」

古天乐近日接受郑裕玲《The Do Show》专访，亲身剖白不为人知的健康问题，自爆青少年时期更遇严重车祸导致脑积血，曾数度短暂失明，直言至今「的确有失忆」；更透露拍摄《寻秦记》时曾过劳，高烧至102度险烧坏脑，凭「搏到尽」的形象深入民心。

童年常突发短暂失明 脑缺氧有瘀血

古天乐透露其健康问题源于出生时，「这是我妈妈说的。我长大后知道，是因为在小学五、六年级时，我的眼睛经常突然看不见东西。」他描述，眼前会突然被强烈白光笼罩，持续约十数秒，一日可发作4至5次，求医后发现脑内有瘀血。「医生说，这情况若非曾遭遇重大事故，就可能是出生时并非顺产，因缺氧而产生瘀血。」医生当时安慰，随著脑部成长，瘀血位置将不再压迫神经线，但他童年需因此服药。

中学时遇夺命车祸 脑积血致后遗症 自揭轻度失忆

在古天乐中五毕业礼当天，过马路时被货车撞飞了几米远，他右身衣服全破，脸部受伤需缝针，至今留有疤痕。车祸导致脑有积血和瘀血，更带来后遗症：「有时坐下来会发呆，或者有5、6秒看不到东西，只看到一些光闪来闪去。」意外后，撞他的司机需留院治疗，他反而先出院。有传闻指他有轻度失忆，他直认：「的确是有失忆的。」但他强调，这种忘记与专业无关：「我能准确记住对白，也清楚记得每场戏的细节与走位……但有趣的是，当导演说拍完了，事隔2年，我可能连自己参与过那部戏都忘了。」他坦言常觉得熟口熟面却记不起对方是谁，认为是演员需接触太多人所致，记忆呈现选择性特点，唯独与演戏相关的细节深刻。

《寻秦记》时过劳高烧102度 拍摄动作戏积累伤痕

古天乐的「工作狂」性格，曾将其身体推向崩溃边缘。他忆述拍摄《寻秦记》时，某日突然病倒，始发现自己已经发烧到102度，再高一度便会烧坏脑袋。检查后发现感染黄金葡萄球菌等多种病菌，每日打退烧针、吊盐水，一周仍未退烧。「当时我很担心，再不退烧岂不是会烧坏脑子？但医生说没有其他办法，只能等待身体自行康复。」这件事令他深刻反思工作与健康的平衡。

除车祸外，他指多年动作戏生涯亦留下不少伤痕。拍摄《柔道龙虎榜》时，他需被郭富城多次重摔在地，甚至试过「第一次拍武打戏拍到衣服全碎了」。在《黑社会》中拍摄将演员扔下水的一镜到底场面，即使做足安全措施，他仍感到恐惧。

古天乐近月在网上十分活跃，早前他在Threads分享与父母的合照，他一向习惯拍照不做表情，却意外发现自己在照片中竟自然微笑，「那晚望著照片，忽然流了眼泪」提到父亲年纪也大了，他决心珍惜每一顿与家人相聚的时刻，「我不敢带爸爸去旅行，担心途中发生一些处理不了的事。」经历多次健康危机，他对生命有更深体悟，专注于珍惜当下相处时光。

脑受伤是甚么？

医管局指，头部受伤/脑受伤的常见成因，通常包括跌倒、交通意外、工业意外、运动创伤，以及打斗等情况。头部受伤可能导致以下健康问题：

头皮损伤：例如撕裂、瘀血或出血。 颅骨骨折：显示创伤程度严重，必须尽快接受诊治。 颅内出血：血块积聚可令脑压上升，甚至危及生命。 脑部受创：外力冲击可导致脑组织损伤，严重者可能造成脑功能衰竭及死亡。 脑震荡：脑神经功能出现短暂障碍，例如会短暂昏迷或失去记忆。

部分伤者在头部受伤后，可能会出现一些持续症状，例如：

头晕

头痛

耳鸣

易倦

记忆力变差

难以集中精神

情绪低落

大部分症状会在数月内逐渐消退，但亦有部分人的症状可能会持续较长时间。

