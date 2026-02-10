健康过新年｜农历新年易病倒？ 跟药剂师准备「平安药」应对感冒/肠胃炎

农历新年连假，诊所及门诊服务都减少，照顾长者和小孩的家庭，难免会担心在假期期间身体不适。其实有不少小病小痛，都可以靠药剂师建议的「平安药」来缓解。屈臣氏注册药剂师关劭飏为大家分享平安药清单贴士，安心过新年！

农历新年易病倒？ 跟药剂师准备「平安药」应对感冒/肠胃炎

1. 伤风感冒

轻微的伤风感冒时，医护人员一般会建议充分休息和补充水分。发烧、喉咙痛和鼻塞等症状可以药物舒缓，而这些药物一般都可以在注册药剂师的监督下配发，不需医生处方才能购买。

常见的选择包括：

药物 用途 备注 扑热息痛（Paracetamol） 止痛退烧用 除了常见的药丸之外，亦有药水和肛门塞剂的剂型，方便小童或有吞咽困难的长者使用。成人一般每天摄取上限为4克，小童则以体重或年龄来决定剂量。要注意不同成药都有机会含有扑热息痛，服用时需细阅成份列表，避免服药过量。 布洛芬 （Ibuprofen） 止痛退烧用 比扑热息痛多了消炎作用1，可用作舒缓喉咙发炎、牙肉肿痛及颈紧膊痛等症状。口服布洛芬有机会引起胃部不适，建议餐后或配合胃药服食，减少出现副作用的机会。 麻黄碱 / 伪麻黄碱（Ephedrine / Pseudoephedrine） 通鼻塞用 麻黄碱可以帮助收缩鼻血管，达致缓解鼻塞的作用。要留意，6岁以下小童不能服用2。这类药物有机会影响血压，需要控制血压的族群，如高血压、心脏病或糖尿病患者应避免服用。



2. 鼻敏感、皮肤问题

农历新年时值香港的干燥季节，容易造成皮肤痕痒、「爆拆」等问题，空气中的致敏原亦会加剧鼻敏感症状。

药剂师建议受影响家庭可在家中常备以下药物：

成份 用途 备注 抗组织胺 （Antihistamine） 舒缓鼻敏感症状、止痕用3 第一代抗组织胺口服药效力较短，需要多次服药维持整天药效，而且有机会有睡意；第二代抗组织胺口服药的药效一般长达24小时，而且相对较不易嗜睡，适合需要出外旅游或进行户外活动的人士使用。 类固醇（Corticosteroid） 控制湿疹症状、止痕用 在药剂师监督下，市民可以购买含轻量类固醇的外用药膏，帮助控制湿疹症状。除非经医生评估及指示，否则不建议连续使用超过一星期，并且应避免用于颈部以上的皮肤。



3. 肠胃不适

新年美食荟萃，大快朵颐后容易造成肠胃不适。家居应常备肠胃药物，即使出现疴呕肚痛情况也不会手忙脚乱：

成份 备注 止泻药 正常情况下，补充适量水分预防脱水，让身体排出「毒素」是处理肚泻的最佳方法。但如果出门拜年或旅游，就可以随身携带止泻药，减少上厕所的频率。 化胃气药 进食过多油腻食物会引起胃气，如胃气排不出体外则会造成腹胀、胃痛等问题。化胃气药可将细气泡组合成大气泡，帮助气体排出胃部，减轻症状。



出门旅游小贴士

慢性病患者出门旅游时，应备妥充足且备用的药物5。如果需托运行李，建议随身携带两三天份量的药物，以防行李遗失。建议高血压人士带备手腕式血压计，方便旅行时监控；糖尿病患者可以选择15天连续血糖监测系统，免却「拮手指」的繁复步骤。



出发前亦务必要了解目的地对药物出入境的法规。以埃及为例6，即使出发地可合法使用的药物，如止咳用的可待因（Codeine）或吗啡类止痛药（Opioid analgesics）7，游客以个人使用为由亦不能携带入境。大家出发前应先细阅目的地的相关法例，保障自己。



以上药物并非适合所有人士使用，建议市民选购前先咨询医生或药剂师，以获取个人化的专业意见。

