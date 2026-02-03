儿科医生李家仁告别「圆碌碌」身形 年届73岁不言休：直到做不动为止

现年73岁、著名儿科医生李家仁日前出席好友黄一山的团年饭局时，再度惹起网民对「小明医生」近况的关注，包括他是否已经退休，近年的身形较以前「圆碌碌」的形象有明显区别是否出现健康问题，会否再推出新儿歌等。

虽然近年来李家仁医生已较少在电视节目中露面，但他并未退休，依然在私人诊所执业。《星岛头条》记者向其诊所查询，李医生目前仍持续接受新症，但建议求诊者提前预约。社交平台也不乏李医生出席活动的相片，包括他2025年12月出席九龙总商会就职典礼，被中医徐泽昌「野生捕获」合照并放上threads。他接受传媒访问时也指，形容自己「永不言休」，因为病人永远都有，因此没有退休年龄，做到自己做不动为止。

儿童医生+儿歌歌手双重身份

李家仁医生1976年毕业于香港大学医学院，是本港有名的儿童医生。除了救死扶伤外，他最大的个人兴趣是唱儿歌，代表作品有《小明上广州》系列，他更经常亮相电视和电台节目唱儿歌，可谓是80后及90后的集体回忆。

为何会成为儿童医生？李家仁医生在过往的访问中谈过初衷。他指毕业后曾考虑过其它科，后来发现小朋友因生病而哭闹，病愈后嘻嘻哈哈，令他觉得充满成功感。后来成为有名的儿科医生，李医生坦言秘诀是要有良好的沟通技巧、观察力和耐心。他指，小朋友生病不舒服，哭闹是正常的，问症时不要粗声粗气吓到小朋友，如果儿童医生能够做到真心喜欢小朋友，诊治时就能事半功倍。

从儿科医生跨界别做到儿歌歌手，李家仁医生坦言自己学生时代已发明星歌手梦，更曾经参加《星岛》举办的歌唱节目，但未唱完已经被叮出局。直至他以医生身份上电台、电视台接受访问，当中结识了一班制作人，继而重拾儿时的梦想，更自资出歌圆梦。

李家仁医生不仅在医学界备受尊崇，亦长期热心参与公共事务与社会服务。他曾担任九龙乐善堂主席及副主席，现为香港圣约翰救伤队副总监，积极贡献社区。在公共卫生方面，他于2021年推出《小明抗疫歌》，以音乐鼓励市民接种新冠疫苗。为表彰其卓越贡献，香港特区政府先后于2005年7月1日委任其为太平绅士（JP），并由时任行政长官梁振英于2015年7月1日颁授铜紫荆星章。（BBS）。