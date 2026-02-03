Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

儿科医生李家仁告别「圆碌碌」身形 年届73岁不言休：直到做不动为止

医生教室
更新时间：16:16 2026-02-03 HKT
发布时间：16:16 2026-02-03 HKT

现年73岁、著名儿科医生李家仁日前出席好友黄一山的团年饭局时，再度惹起网民对「小明医生」近况的关注，包括他是否已经退休，近年的身形较以前「圆碌碌」的形象有明显区别是否出现健康问题，会否再推出新儿歌等。

虽然近年来李家仁医生已较少在电视节目中露面，但他并未退休，依然在私人诊所执业。《星岛头条》记者向其诊所查询，李医生目前仍持续接受新症，但建议求诊者提前预约。社交平台也不乏李医生出席活动的相片，包括他2025年12月出席九龙总商会就职典礼，被中医徐泽昌「野生捕获」合照并放上threads。他接受传媒访问时也指，形容自己「永不言休」，因为病人永远都有，因此没有退休年龄，做到自己做不动为止。

儿童医生+儿歌歌手双重身份

李家仁医生1976年毕业于香港大学医学院，是本港有名的儿童医生。除了救死扶伤外，他最大的个人兴趣是唱儿歌，代表作品有《小明上广州》系列，他更经常亮相电视和电台节目唱儿歌，可谓是80后及90后的集体回忆。

为何会成为儿童医生？李家仁医生在过往的访问中谈过初衷。他指毕业后曾考虑过其它科，后来发现小朋友因生病而哭闹，病愈后嘻嘻哈哈，令他觉得充满成功感。后来成为有名的儿科医生，李医生坦言秘诀是要有良好的沟通技巧、观察力和耐心。他指，小朋友生病不舒服，哭闹是正常的，问症时不要粗声粗气吓到小朋友，如果儿童医生能够做到真心喜欢小朋友，诊治时就能事半功倍。

从儿科医生跨界别做到儿歌歌手，李家仁医生坦言自己学生时代已发明星歌手梦，更曾经参加《星岛》举办的歌唱节目，但未唱完已经被叮出局。直至他以医生身份上电台、电视台接受访问，当中结识了一班制作人，继而重拾儿时的梦想，更自资出歌圆梦。

李家仁医生不仅在医学界备受尊崇，亦长期热心参与公共事务与社会服务。他曾担任九龙乐善堂主席及副主席，现为香港圣约翰救伤队副总监，积极贡献社区。在公共卫生方面，他于2021年推出《小明抗疫歌》，以音乐鼓励市民接种新冠疫苗。为表彰其卓越贡献，香港特区政府先后于2005年7月1日委任其为太平绅士（JP），并由时任行政长官梁振英于2015年7月1日颁授铜紫荆星章。（BBS）。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
罗文2千呎跑马地故居内部逐格睇！全屋欧陆式风格 歌王一手一脚打造装潢布置
影视圈
23小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
2026-02-02 17:34 HKT
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
2026-02-02 17:24 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
4小时前
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
2026-02-02 13:00 HKT
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
27岁内地移民午夜强闯图强奸邻居 女事主扯阴毛滴凉茶4小时力保不失 被告认罪判囚5年半
社会
3小时前
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
00:11
大老山隧道电单车猛撼货Van尾 铁骑士倒竖葱插入车尾厢内｜有片
突发
7小时前
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
前《欢乐今宵》主持罕现身大开黄腔  除衫狂撩前港姐亚军  忆郑少秋窝心往事极感触：我会记一世
影视圈
8小时前
杨婉仪61岁「旧爱」近照曝光 神隐逾10年佬味浓过做小生时 曾传断背绝迹幕前
杨婉仪61岁「旧爱」近照曝光 神隐逾10年佬味浓过做小生时 曾传断背绝迹幕前
影视圈
4小时前