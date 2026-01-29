45岁男生唇疮靠AI诊症 自行买药误服3倍剂量 致急性肾损伤送院

人工智能（AI）日益普及，但用于医疗诊症却可能暗藏风险。浙江杭州一名男子因患上唇疮（口唇疱疹），却贪方便用AI问诊，再自行购买及服用药物后，竟误服超过标准剂量3倍的抗病毒药，导致急性肾损伤，需紧急送院；医生提醒市民切勿以AI取代专业医疗诊断。

45岁浙江男「生唇疮」靠AI诊症 误服3倍剂量药物

综合内媒报道，据浙江省立同德医院指，杭州一名45岁姓吴的男士因为口周出现疱疹（唇疮），故自行透过AI问诊、查询治疗建议。根据AI推荐，他购买了抗病毒药物「伐昔洛韦」服用。数天后，他感到疲倦恶心，起初只以为患感冒，遂自行服用感冒药，结果症状恶化，当晚被家人送往急诊室。

肌酸酐飙10倍 确诊急性药物性肾损伤

医院检查结果显示，吴先生的血肌酸酐值高达800 umol/L，较正常值（110 umol/L）高出近8倍，相比起他在2025年底体检时约80 umol/L的水平飙升了10倍。腹部CT扫描更发现其输尿管及膀胱出现不规则水肿，随即被转入肾脏科病房。医生进一步了解后发现：

吴先生购买的是进口伐昔洛韦，每粒剂量为国产常用药的3倍

AI建议仅提供「每次服用粒数」，未注明「克数」或具体剂量

他按AI建议服用了8粒药物，实际摄入剂量超过标准剂量3倍

再叠加服用感冒药，进一步加重肾脏负担

经诊断，吴先生患上「急性药物性肾损伤」，在接受「水化治疗」（通过静脉输液促进药物排出）及活血祛瘀解毒中药治疗后，其血肌酸酐在5天内回落至正常范围，目前已康复出院。

医生警告：AI无法替代临床诊断 用药剂量须高度个人化

浙江省立同德医院肾病风湿科主任陈钦指出，药物性急性肾损伤风险不容忽视，因为肾功能会在短时间内急速下降，严重者可发展为肾衰竭，甚至需要终身透析。所有急性肾损伤病例中，约20%与药物相关；老年群体中，药物相关性肾损伤比例更高。

陈主任强调，AI虽能提供资讯参考，但绝对无法替代专业医护人员的临床判断，因为药物治疗涉及的个体差异非常大：

体重差异 ：剂量需按体重精确计算

：剂量需按体重精确计算 肝肾功能 ：代谢能力不同影响用药安全

：代谢能力不同影响用药安全 合并疾病 ：是否有合并高血压、糖尿病、痛风等疾病

：是否有合并高血压、糖尿病、痛风等疾病 药物交互 ：同时服用其他药物可能产生相互作用

：同时服用其他药物可能产生相互作用 病情严重度：不同病情需不同用药选择

陈主任补充，部分药物可能引发「过敏性间质性肾炎」，此症往往需要进行肾穿刺活检才能确诊，并需接受长疗程的荷尔蒙治疗。若患者求诊时间过晚，就可能造成不可逆的肾脏纤维化，肾功能将无法恢复至正常水平。

急性肾损伤是甚么？有何症状？药物引起急性肾损伤？

当肾脏功能突然急剧下降，无法有效过滤血液中的废物，便会发生急性肾损伤。此情况会导致有害废物在体内积聚，同时令血液化学平衡失调。急性肾损伤（以往称为急性肾衰竭）最常见于重症住院病人。其严重程度可由轻度至重度不等。若情况严重且持续未获适当治疗，可能危及生命；然而，这种损伤亦具有可逆性。对于本身健康状况良好的患者，肾功能有机会恢复至正常或接近正常的水平。

急性肾损伤症状包括：

尿量减少

积液（可能导致气短和腿部、脚踝或脚肿胀）

疲劳

意识模糊或精神恍惚

恶心

腹部或肋廓下方一侧疼痛

无力

心律不整

搔痒

食欲不振

胸部疼痛或压迫感

重度病例中出现癫痫发作或昏迷

要留意，有时急性肾损伤不会导致任何症状。虽然药物是疾病预防和治疗的重要手段，却也是造成急性肾损伤的主要原因之一。「常见药物」引起的急性肾损伤：

抗微生物药：部分抗生素（如氨基糖苷类）、抗病毒药（如替诺福韦）及抗霉菌药，可能损害肾脏。须严格遵循医嘱服用，切勿自行更改剂量或滥用。 非类固醇消炎药：即常见的止痛退烧药如布洛芬等。偶尔按说明服用尚可，但若痛楚或发烧持续，应求医而非长期自行服药。 显影剂：进行血管造影或电脑扫描时使用的含碘或钆造影剂，可能伤肾，尤其对肾病患者。检查前后充分补水有助排出显影剂，降低风险。 抗肿瘤药物：部分化疗药、标靶药及免疫治疗药物可能影响肾功能。患者治疗期间应密切监测肾功能指标，如血肌酸酐及尿蛋白。 中草药：部分中药材具有肾毒性，应在注册中医师指导下使用，切勿轻信成分不明的偏方或保健品。 减肥药：部分产品可能引致脱水或高尿酸，从而损伤肾脏。

资料来源：新浪新闻、Mayo Clinic、上海第九人民医院

