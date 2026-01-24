35岁男BMI标准仍患脂肪肝 被医生警告60岁后恐洗肾 改吃3大超级食物击退内脏脂肪

【脂肪肝】体重没超标、BMI正常并不代表身体健康。一名35岁男子虽然BMI指标正常，不过却被验出患有脂肪肝、肾功能转差，更被医生警告如病情持续恶化，60岁时恐将面临洗肾的命运。后来，他听从医生建议，从3大方向改善自己的生活习惯，最终成功在3个月后逆转病情，肾功能及脂肪肝均获大幅改善。

35岁男BMI标准仍患脂肪肝 被医生警告60岁后恐洗肾

肾脏专科医生洪永祥在Facebook专页发文指，内脏脂肪（Visceral Fat）跟手臂和大腿的皮下脂肪完全不同，它们深深嵌入腹腔、肝脏、肠道与内脏周围。有医学研究指出，内脏脂肪会引发炎症反应、胰岛素阻抗与代谢混乱，而这些病理机转正是心脏病、中风、脂肪肝、慢性肾脏病甚至癌症的重要诱因。据权威医学期刊《Biochemical Pharmacology》的评论指出，内脏脂肪积聚与心血管代谢疾病病理密切相关，其介导的脂肪细胞肥大、低氧、发炎与纤维化反应，是导致代谢异常的核心原因。

洪永祥医生分享一个病例，一名35岁男子本身在一间科技公司担任专案经理，而且有长期久坐、饮食偏好外食与高油炸食物等习惯。他身高173cm，体重只有72公斤，BMI也在正常范围内，但腰围常常突破90cm。终于在某次健康检查，腹部超声波显示他患有明显的脂肪肝，而且肝功能指数偏高（GPT/ALT 升高）、空腹血糖与胰岛素阻抗升高、肾小球过滤率（eGFR）严重下降只有58分，还出现了蛋白尿。进一步腹部CT扫描后，发现内脏脂肪面积远高于同龄标准值。

洪医生指，尽管男子体重不胖，但内脏脂肪积聚早已导致肝脏过度负担，并对血糖代谢与肾功能造成不良影响，目前处在糖尿病前期合并慢性肾衰竭第三期。洪医生指，身体代谢一年会比一年老化，内脏脂肪会一年一年增长。他警告男子指，若不下定决心努力改变生活习惯，可能不到60岁就会需要洗肾。后来该名男子非常认真遵照洪永祥医生提供的3大方向改变生活习惯，3个月他的腹围快速下降，蛋白尿消失，肾功能恢复到80分以上，并成功改善脂肪肝。

如何改善脂肪肝，摆脱内脏脂肪？

改善脂肪肝｜饮食调整

洪永祥医生指，想要消灭内脏脂肪，除了运动，吃对东西才是关键。根据多项医学研究，他列出以下3大改善脂肪肝，对抗内脏脂肪的超级食物：

1. 绿茶与黑咖啡

根据 2018年《Nutrients》杂志的研究，绿茶中的儿茶素（EGCG）能抑制脂肪分解酶，减少脂肪吸收，并增加能量消耗。 黑咖啡中的绿原酸能帮助血糖稳定，减少胰岛素波动。洪永祥医生建议每天饮用500ml的无糖绿茶或黑咖啡。

2. 特级冷压初榨橄榄油

研究显示，摄取大量橄榄油，能有效降低腹部肥胖。橄榄油含有丰富的单元不饱和脂肪酸与橄榄多酚，具有强大的抗发炎能力。建议每天早晨空腹饮用20ml，或是在凉拌菜中大量使用，这能帮助身体代谢有害脂肪。

3. 熟番茄（茄红素）

根据2015年一项研究，连续2个月每日补充番茄汁的女性，其腰围与内脏脂肪量明显下降。 茄红素是脂溶性的，且加热后更容易被人体吸收。与其生吃番茄，不如煮成番茄汤或加入橄榄油拌炒，效果翻倍。

改善脂肪肝｜规律运动

研究显示，中等强度有氧运动（如快走、游泳、骑单车）每周≥150 分钟，可显著降低内脏脂肪量，若能搭配适量阻力训练效果更佳。强度很重要，散步2小时是没用的，要做到运动至微喘。身体脂肪的减少会使内脏脂肪同步下降，这是预防心、肝、肾病变最直接的干预方式之一。

有氧运动 ：每周5次×30 分钟

：每周5次×30 分钟 阻力训练：每周2–3次（例如：深蹲、哑铃和弹力带等等），进阶者可加入 HIIT（高强度间歇训练）

改善脂肪肝｜睡眠与压力管理

睡眠不足会提升饥饿荷尔蒙（ghrelin）与降低饱足荷尔蒙（leptin），进而促进脂肪堆积。建议每晚6–8小时深度睡眠，白天可进行进行正念冥想、或腹式呼吸训练以降低压力荷尔蒙可体松（cortisol）水准，有助于改善内脏脂肪代谢。不用花钱，不用运动到气喘吁吁，连续3个月放下你的手机，11时前就入睡，好好的睡觉是一个不用花钱花体力的养身方法。

资料来源：肾脏专科医生洪永祥

专家履历：洪永祥医生

台湾肾脏科专科医生、现任台湾三军总医院总院(内湖院区)肾脏科兼任门诊医生。

延伸阅读：医生推介6大护肾食物 必饮1种咖啡 这样喝最有效

---

相关文章：

如何吃油改善肾病？ 医生揭5大护肾重点 这种油脂「一口都不能吃」！

吃这种面包易水肿伤肾？ 医生揭3款不咸食物极高钠 学3招护肾排钠

肾病年杀逾1700名港人 专家推荐6种护肾水果 吃这种患肾病风险降16%

乱吃黑豆芝麻伤肾？医生推荐3大黑色食物 排毒/抗炎/抗氧化 肾病患者可安心吃