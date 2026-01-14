游日注意｜蜱虫病肆虐日本可致死 被咬后徒手拔除竟超错？医生拆解症状+处理方法

【蜱虫病/传染病】不少港人都爱到日本旅游，不过日本多地近期出现多宗由蜱虫传播的传染病「发热伴血小板减少综合症」（SFTS，又称蜱虫病）个案，病例达到191宗，北海道、熊本等多个港人热门旅游地区都出现感染个案。事实上，感染蜱虫病的死亡率可达30%，本港家庭医生林永和接受《星岛头条》访问时提醒，如果徒手处理蜱虫，伤口有机会被细菌或病毒感染，最好交给专业人士处理。

游日注意｜蜱虫病肆虐日本 感染个案创历史新高

根据《日本放送协会（NHK）》报道，日本国立健康危机管理研究机构（JIHS）统计指，2025年日本全国累计通报了至少191宗SFTS病例，比起此前最高纪录的2023年还要多50宗。病例遍及32个道府县，其中高知县患者数量最多，共15人，静冈县、长崎县、佐贺县、熊本县和兵库县亦有10人或以上受感染。虽然主要集中在西日本，但北海道、茨城县、神奈川县等过往未见病例的地区，2025年也首次出现感染个案，显示病毒逐渐扩散至东日本地区。

【同场加映】发热伴血小板减少综合症（SFTS）感染症状：

感染蜱虫病病征：

发烧

肠胃征状（恶心、呕吐、腹泻及黑色粪便）

腹痛

肌肉痛

神经系统症状

淋巴结肿大

出血征状

严重的或会导致出血热及多器官衰竭，甚至死亡。

林医生指，SFTS病例多出现在日本及中国内地，香港则暂未有本地个案。SFTS的潜伏期是6至14日，加上不少港人热爱游日，虽然暂时没有文献指出蜱虫病会「人传人」，且蜱虫有别于蚊子、数量相对较少，多出现于丛林而非市区；但林医生认为：「大家如果去日本郊区，例如露营或行山时，不慎被蜱虫咬到且将病毒携带返港后，再传染到本地蜱虫，虽然风险上相对较基孔肯雅热低，传入香港的情况也绝非零风险。」

游日注意｜被蜱虫咬应如何处理？徒手拔除超错？

林医生表示，被蜱虫咬到病征有轻微至严重之分，患者会出现发烧、疲倦、周身骨痛等与感冒相似的病征；如果没有进一步并发症，相对较快康复。「有部分人可能会引发血小板下降的情况，身体缺乏血小板时会有各种出血现象，例如眼睛、皮肤有红点；皮下出血、内脏出血及其他发炎症状，死亡率可达10%至30%。」高危群组如长者、儿童、慢性疾病人士，感染后也会削弱免疫系统，则较易出现SFTS。

若不慎被蜱虫叮咬，林医生提醒应避免徒手拔除，因为「因为如果虫头被夹断，蜱虫分泌物有机会令伤口出现细菌感染或病毒感染。」建议最好立刻看医生或者到急症室求医。

在预防蜱虫方面，林医生指与防蚊虫方法大同小异：

出发前喷一喷DEET避蚊胺等世卫认可的防蚊虫产品；

长时间在户外则要定时补喷防蚊虫产品；

最好穿着长袖衫裤、完整鞋袜，减少身体外露。

游日注意｜如何预防感染蜱虫病？

衞生防护中心提醒，计划前往郊野远足或露营，蜱虫可传播多种疾病，透过叮咬将病原体传给人类。在驱虫剂使用方面，涂抹含「避蚊胺」（DEET）成分昆虫驱避剂，要留意：

孕妇使用DEET浓度上限一般为30%。 儿童（6个月或以上）一般使用DEET浓度上限为10%；若前往蜱传疾病流行区，2个月以上儿童可使用DEET浓度上限30%的产品。 若需同时使用防晒及驱蚊产品，应先涂防晒，再喷驱蚊剂。

旅行途中注意事项：

路径选择 ：避免穿越树丛或草丛，亦勿触碰路旁的植物。

：避免穿越树丛或草丛，亦勿触碰路旁的植物。 休息地点 ：避免在草丛、树丛或潮湿阴暗处坐下休息。

：避免在草丛、树丛或潮湿阴暗处坐下休息。 物品放置 ：切勿将衣物或背包挂在树丛上。

：切勿将衣物或背包挂在树丛上。 动物接触 ：不要喂饲野生或流浪动物。

：不要喂饲野生或流浪动物。 补涂驱蚊剂：按照产品说明，定时补用昆虫驱避剂。

回家后注意事项：

立即检查 ：仔细检查全身皮肤及衣物，有否让蜱虫依附。

：仔细检查全身皮肤及衣物，有否让蜱虫依附。 彻底清洁 ：立即用枧液或肥皂淋浴，并清洗当日穿著的衣物。

：立即用枧液或肥皂淋浴，并清洗当日穿著的衣物。 检查宠物：如有携同宠物，需仔细检查并清洁其身体。

处理蜱虫伤口注意事项：

使用尖头钳子，尽可能贴近皮肤表面，轻轻夹住蜱虫的头部。 保持稳定力道，垂直向上缓缓拉出，切勿扭转或捏碎虫体、以免口器残留皮肤内。 用酒精或碘酒消毒被叮咬的伤口。 用肥皂及清水彻底洗手。

资料来源：《NHK》、衞生防护中心

