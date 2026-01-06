失眠救星恐夺命？研究揭长期服褪黑激素 心脏衰竭风险增9成

【失眠】本港调查显示，近7成港人在过去半年内曾受失眠困扰，反映港人失眠问题相当普遍。近年坊间兴起吃「睡眠软糖」等补充品帮助入睡，是否有效？美国心脏协会近月一项新研究公布，长期服用1类「助眠补充品」恐致心脏衰竭风险飙升近9成，到底哪类补充品要忌吃？

13万人研究揭长期服用褪黑激素 心脏衰竭风险激增90%

外媒《CNN》报道，近年被视为「失眠救星」的褪黑激素补充品，如长期服用恐有安全风险。美国心脏协会于2025年科学会议发表的最新研究指出，慢性失眠患者若长期服用褪黑激素，心脏衰竭风险、住院风险、死亡率都较未服用者高。

【同场加映】失眠定义是甚么？有何征状？

常服褪黑激素如何影响健康？

该研究分析了全球电子病历资料库中超过13万名成年人的健康记录，参加者平均年龄约55岁，逾6成人为女性。团队比较了慢性失眠患者中，服用褪黑激素超过一年（褪黑素组）与未服用褪黑激素补充品人士（非褪黑素组）的健康状况：

心脏衰竭风险 ：褪黑素组在未来5年内发生心脏衰竭的风险高出90%；

：褪黑素组在未来5年内发生心脏衰竭的风险高出90%； 住院风险 ：褪黑素组因心脏衰竭住院的可能性是非褪黑素组的3倍多；

：褪黑素组因心脏衰竭住院的可能性是非褪黑素组的3倍多； 整体死亡率：褪黑素组的死亡风险约为非褪黑素组的2倍。

研究首席作者、纽约州立大学下州医学中心的Dr. Ekenedilichukwu Nnadi表示，褪黑素补充剂被广泛认为安全，因此看到如此显著的负面健康关联，令人震惊。但专家强调暂且不要将褪黑激素视为绝对危险因子，因为研究仅显示「关联性」，有许多局限性且与过往部分研究结果矛盾。

Dr. Nnadi解释，研究人员也没有将参加者失眠严重程度或他们是否有任何心理健康问题的详细信息纳入考量，而这两方面都会影响褪黑激素的使用和心脏健康风险。「我们的研究无法证明二者之间存在直接的因果关系，这意味著还需要进行更多研究来检验褪黑激素对心脏的安全性。」

与过往研究出现矛盾

此次研究结果与部分过往研究相悖，西班牙睡眠医学会联合会主席Dr. Carlos Egea指出，「资料库包含了需处方与非处方国家的患者，医疗记录可能未完全记载非处方褪黑激素使用，影响准确性。」另外，2025年3月曾有研究发现褪黑激素可改善心脏衰竭患者生活品质及心脏功能；褪黑激素作为抗氧化剂，理论上有助减少氧化压力对心血管的损伤。

香港市面有售「睡眠软糖」不属处方药物

在香港，市面上不少含褪黑激素的「睡眠软糖」大多都被划分为「保健食品」而非「医药用品」，不属处方药物，亦毋须在药剂师监督下购买，但仍需谨慎使用。建议长期失眠、正在服用其他药物或身体状况特殊人士，在服用前需咨询医生。

褪黑激素是什么？

美国国家辅助与整体健康中心（NCCIH）资料显示，褪黑激素是大脑在黑暗环境下分泌的一种荷尔蒙，有助于调节昼夜节律和睡眠，夜间暴露于光线下会抑制褪黑激素的分泌。研究表明，褪黑激素除了调节睡眠外，在体内还发挥其他重要作用。然而，这些作用的具体机制尚未完全阐明。褪黑素膳食补充剂可以从动物或微生物中提取，但最常见的是人工合成的。褪黑素补充剂可能有助于缓解某些症状，例如时差反应、儿童睡眠障碍以及手术前后的焦虑。

服用褪黑素安全吗？

对于褪黑素补充剂，尤其是剂量高于人体正常分泌的补充剂，目前尚缺乏足够的资讯来明确其整体安全性，也无法对其可能产生的副作用做出清晰的评估。短期服用褪黑素补充剂对大多数人来说似乎是安全的，但长期服用褪黑素补充剂的安全性资讯仍然缺乏。

药物交互作用：与所有膳食补充剂一样，正在服用药物的人在使用褪黑素前应咨询医疗保健专业人员。特别是，癫痫患者和服用血液稀释药物的人在服用褪黑素补充剂时需要医疗监督。

可能有过敏反应风险：服用褪黑素补充剂可能有过敏反应的风险。

孕妇和哺乳期妇女的安全问题：目前缺乏关于褪黑素在孕妇或哺乳期妇女中使用安全性的研究。

老年人的安全问题：美国睡眠医学会 2015 年发布的指引建议失智症患者不要使用褪黑素。褪黑激素在老年人体内的活性持续时间可能比在年轻人体内更长，并导致白天嗜睡。

产品可能不含标签上所列成分：一些褪黑素补充剂的实际含量可能与产品标签所示不符。 2017 年的一项研究测试了31种从超市和药局购买的褪黑素补充剂。结果发现，大多数补充剂中的褪黑素含量与标签所示不符。此外，26% 的补充剂还含有血清素，即使含量相对较低也可能产生有害影响。

褪黑素有哪些副作用？

在涉及成人、手术患者和危重患者的各项短期研究中，仅报告了轻微的副作用。研究中报告的一些轻微副作用包括：

头痛

头晕

恶心

困倦

褪黑激素长期使用可能产生的副作用尚不清楚。

失眠有何特征？过早醒来也算失眠？

甚么是失眠？根据本港衞生署资料，失眠泛指不能入睡、过早或间歇性睡醒而引致睡眠不足。短暂或突发性失眠，通常源自暂时性的生活问题，只会持续数晚至数周。

失眠的常见特征如下：

寝时难以入睡、无法熟睡、夜间经常乍醒和醒后无法再入睡，或是清晨过早醒来等。

根据世界衞生组织资料，失眠定义如下：

难以入睡，难以维持睡眠状态，睡眠质素差

睡眠问题每星期至少3次，至少持续1个月

日与夜也想著睡眠问题所带来的影响

睡眠问题令患者有明显困扰及影响其日常生活

资料来源：《CNN》、衞生署、美国国家辅助与整体健康中心

