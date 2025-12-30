高血压易致心肌梗塞/脑中风 中医教6大降压穴 每日按5分钟缓解头痛颈紧

【降血压】本港有近3成人患高血压，高血压又有「隐形杀手」之称，初期通常无明显症状。有中医指，患者多会出现颈紧头痛等症状，而除规律用药与调整生活习惯外，日常按压6个关键穴位，亦可稳定血压、缓解头痛等不适。

高血压易致心肌梗塞/脑中风 中医教6大降压穴

中医师黄千瑞在个人网页撰文分享，高血压患者多数初期无明显症状，随著时间可能出现后颈紧绷酸痛、头痛、眩晕，严重时甚至恶心呕吐、抽搐昏迷等症状。美国心脏协会将血压标准设于130/80 mmHg，旨在提醒患者早发现、早治疗。黄医师指，长期高血压可能导致血管承受过大压力而破裂，或管壁组织剥落并堵塞血管，而引发致命并发症：

心肌梗塞

脑血管中风

肾功能衰退

视网膜病变甚至失明

黄医师解释，中医并无「高血压」病名，其症状归类于「眩晕」、「头痛」、「肝风」等范畴，高血压的根本在于「肝肾阴阳失调」，标证则为「风、火、痰、瘀」；临床常见证型包括肝阳上亢、阴虚阳亢等。

6大降压穴按压技巧

高血压患者常有气血不正常积聚在上身的问题，透过按摩头部、耳部及下肢「6大降压穴」，引导气血往下半身运行，借此缓解高血压的不适症状。

降血压穴位｜1. 百会穴

位置 ：位于头顶正中央，两耳耳尖直上拉一条线、眉间也拉一条线，两条线的交界处就是百会穴位置。

：位于头顶正中央，两耳耳尖直上拉一条线、眉间也拉一条线，两条线的交界处就是百会穴位置。 按法 ：用双手指腹按摩，加强按压穴位点。

：用双手指腹按摩，加强按压穴位点。 功效：促进头部血液循环，缓解头胀、头痛。

降血压穴位｜2. 风池穴

位置 ：位于后颈两侧，发际与脊椎外侧筋之间。

：位于后颈两侧，发际与脊椎外侧筋之间。 按法 ：用双手指腹同时按压两侧穴位点。

：用双手指腹同时按压两侧穴位点。 功效：促进头部血液循环，缓解头胀、头痛。

降血压穴位｜3. 降压沟

位置 ：位于耳背，有一条从上往下的沟位。

：位于耳背，有一条从上往下的沟位。 按法 ：以指尖由上往下按压，或贴压一排耳珠。

：以指尖由上往下按压，或贴压一排耳珠。 功效：促进头部血液循环，缓解头胀、头痛。

降血压穴位｜4. 落零五穴

位置 ：位于手背第二、三掌指关节基，向后往手腕方向0.5寸左右。

：位于手背第二、三掌指关节基，向后往手腕方向0.5寸左右。 按法 ：每次3-5分钟，用指腹指尖轻压点按穴位。

：每次3-5分钟，用指腹指尖轻压点按穴位。 功效：改善头部血液循环，缓解头胀、头痛。

降血压穴位｜5. 阳陵泉穴

位置 ：小腿外侧，腓骨前下方凹陷处。

：小腿外侧，腓骨前下方凹陷处。 按法 ：每次3-5分钟，用指腹指尖轻压点按穴位。

：每次3-5分钟，用指腹指尖轻压点按穴位。 功效：改善头部血液循环，缓解头胀、头痛。

降血压穴位｜6. 太冲穴

位置 ：位于脚背，脚拇趾和食趾间分叉点，往脚踝方向约2寸宽的位置。

：位于脚背，脚拇趾和食趾间分叉点，往脚踝方向约2寸宽的位置。 按法 ：每次3-5分钟，用指腹指尖轻压点按穴位。

：每次3-5分钟，用指腹指尖轻压点按穴位。 功效：改善头部血液循环，缓解头胀、头痛。

甚么是高血压/高血压前期？

根据香港2020-22年度人口健康调查显示，本港15至84岁非住院人口之中，有29.5%患有高血压；15至84岁人口平均每日进食的盐分达8.4g，是世衞建议的每日食盐总摄入量的168%。根据本港衞生署资料，如果血压上升并持续处于高水平，可能会引致中风、冠心病、心脏衰竭、慢性肾病严重的健康问题，甚至导致早逝。

成年人收缩压持续处于140mmHg或以上，或舒张压持续处于90mmHg，便是患上高血压。

若收缩压处于120至139mmHg之间，或舒张压处于80至89mmHg之间，则属于前期高血压，应多加注意。

高血压的成因是甚么？

约90%的高血压人士患病原因不明。这类高血压称为「原发性高血压」，成因可能与遗传有关。「原发性高血压」通常在中年后出现。

另外的10%高血压人士可能因为其他疾病导致高血压，如肾病或内分泌失调。这类高血压称为「继发性高血压」。

高血压的并发症是甚么？

患上高血压而不加以治疗或控制，可导致严重后果、甚或致命，包括：

冠心病和心脏病发作

心脏衰竭

中风

视网膜血管病变

肾衰竭

资料来源：中医师黄千瑞、衞生署

