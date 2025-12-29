医生盘点5大伤肾酱料排行榜 冠军被封「肾脏终结者」 常吃恐致洗肾高血压

【伤肾食物/预防肾病】酱料是港人饮食中不可或缺的灵魂，大家身边亦总有「无酱不欢」的朋友，但酱料虽美味、却有机会是身体的「肾脏杀手」！有医生公开5大伤肾酱料排行榜，「冠军」伤肾酱料竟是这款「港人必备」的酱料？

医生盘点5大伤肾酱料排行榜 冠军被封「肾脏终结者」

肾脏科医生洪永祥在个人Facebook专页分享，65岁的老张患有高血压及慢性肾衰竭第三期，为人一向不烟不酒，却相当爱吃。他强调日常餐单已戒盐、饮食清淡，惟洪医生细查其饮食记录，惊觉他早餐吃粥配3大匙豆瓣酱、午餐拌面用4大匙、晚餐烫青菜亦淋满豆瓣酱。原因是老张误以为豆瓣酱由发酵豆子所制、应该很健康。

老张吃了豆瓣酱餐3个月后，发现：

肌酸酐指数由2.1升至3.5

血磷浓度升至7.8（正常值为2.7-4.6 ）

血压长期维持180mmHg以上

双脚严重水肿，用手指按压后凹陷久久不散

洪医生警告，酱料是极度伤害肾脏的「化学武器」，更列出了5大伤肾酱料排行榜，其中「冠军」伤肾酱料竟是这款「港人必备」的酱料。

医生公开5大伤肾酱料排行榜：

5大伤肾酱料排行榜

伤肾酱料｜第5名：沙律酱

特点 ：每100克含脂肪70-80克、热量600-700大卡；是白色的「脂肪炸弹」，让人在不知不觉中变胖、血压升高。

：每100克含脂肪70-80克、热量600-700大卡；是白色的「脂肪炸弹」，让人在不知不觉中变胖、血压升高。 原理：高油脂致血脂飙升、血管硬化，引发肾动脉狭窄；内含大量化学增稠剂、乳化剂与修饰淀粉，加重肾脏负担。

伤肾酱料｜第4名：沙茶酱

特点 ：每100克含钠约800毫克、磷200-300毫克、钾约400毫克。火锅界的「磷钾爆弹」，多以一整碗沾食物同吃，极易导致血磷超标。

：每100克含钠约800毫克、磷200-300毫克、钾约400毫克。火锅界的「磷钾爆弹」，多以一整碗沾食物同吃，极易导致血磷超标。 原理：沙茶酱由扁鱼干、虾皮、花生、干葱、香油制成，磷与钾的浓度极高；钠含量不低，更含有的无机磷添加物与高油脂。

伤肾酱料｜第3名：番茄酱

特点 ：每100克含糖25-30克、钠约1100毫克、钾约450毫克；是披著水果外衣的「糖盐混合体」，实为「血糖＋血压」的双重杀手。

：每100克含糖25-30克、钠约1100毫克、钾约450毫克；是披著水果外衣的「糖盐混合体」，实为「血糖＋血压」的双重杀手。 原理：市售番茄酱的番茄含量不多，成分多为砂糖、盐与高果糖浆。高糖分不利有合并糖尿病的肾病人士，浓缩后的番茄酱钾含量极高，对心衰竭或高血钾者极度危险。

伤肾酱料｜第2名：豉油膏（酱油膏）

特点 ：每100克钠含量高达4000-5000毫克；如同浓稠的化学盐水。

：每100克钠含量高达4000-5000毫克；如同浓稠的化学盐水。 原理：为营造「勾芡」般的浓稠感，大多添加了修饰淀粉、焦糖色素及盐分；沾一匙白切鸡同吃即等同摄入约300毫克钠；内含焦糖磷酸盐色素，对肾脏造成巨大负担。

伤肾酱料｜第1名：辣豆瓣酱

特点 ：每100克钠含量惊达7000毫克、无机磷超过500毫克，100克辣豆瓣酱含盐量约17.5克，超出世卫每日建议摄取量（5克）三倍，相当高钠，是「肾脏终结者」。

：每100克钠含量惊达7000毫克、无机磷超过500毫克，100克辣豆瓣酱含盐量约17.5克，超出世卫每日建议摄取量（5克）三倍，相当高钠，是「肾脏终结者」。 原理：豆类发酵的有机磷加上防腐无机磷，磷量极高，非常伤肾。豆瓣酱大多口味重咸、重油、重辣，加重肠胃及代谢负担。肾衰竭患者应立即丢弃，勿再食用。

酱料为甚么会伤肾？医生推荐2招降盐分依赖

洪医生解释，酱料伤肾的主要成因如下：

1. 高钠摧毁肾小球：2022年国际权威期刊《高血压》研究指出，长期过量摄入钠离子，会导致肾内动脉压升高，直接损伤肾小球的过滤屏障。对肾功能不佳人士而言，高钠如同「高压水枪」冲击已有裂痕的滤水器（肾脏），加速崩坏。

2. 无机磷「百分百吸收」危机：2021年《肾脏营养杂志》揭示，加工酱料中添加的磷酸盐类防腐剂属「无机磷」，人体吸收率接近100%，远高于天然食物中有机磷的40-60%吸收率。对排磷功能受损的肾病患者来说，易引发高磷血症，导致血管钙化及硬化。

3. 隐形糖分加重代谢负担：2023年美国肾脏病学会临床杂志研究强调，许多酱料如番茄酱、甜辣酱，加入了惊人的糖分，高果糖摄取会诱发尿酸升高，导致肾间质纤维化。

洪医生指，每一口高钠酱料都是在透支肾脏未来，更推荐2招「护肾」调味，提升吃「原味的高级感」：

护肾调味｜1. 善用大自然的酱料

天然辛香料 ：葱、姜、蒜、洋葱、辣椒，香气充足，钠含量微乎其微。且富含天然抗氧化成分，具抗炎护肾效果。

：葱、姜、蒜、洋葱、辣椒，香气充足，钠含量微乎其微。且富含天然抗氧化成分，具抗炎护肾效果。 天然香草：九层塔、香菜、迷迭香，供高级的嗅觉层次，减少对咸味的依赖。

护肾调味｜2. 用酸味取代盐分

柠檬汁/白醋：在烤鱼、烫青菜上淋上柠檬汁或白醋，酸味能欺骗大脑，增强鲜美口感，大幅降低对盐分的渴求。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据医管局资料指，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

资料来源：肾脏科医生洪永祥、医管局

延伸阅读：吃这种面包易水肿伤肾？ 医生揭3款不咸食物极高钠 学3招护肾排钠

---

相关文章：

早餐饮咖啡护肾4大秘诀 忌配白方包？医生教必饮这款咖啡

如何吃油改善肾病？ 医生揭5大护肾重点 这种油脂「一口都不能吃」！

护肾｜常熬夜/忍尿易伤肾？5招预防肾病免洗肾 这样饮水最有效！

医生推介7大护肾饮品 首推这果汁 更抗发炎改善失眠！2种茶也上榜