大肠癌可预防！5类人宜定期照大肠镜 一文了解检查流程/事前准备/饮食重点

大肠癌是本港第3大常见癌症，每年新增病例超过5,000宗，致命率仅次于肺癌。随著现代人生活习惯改变，大肠癌更有年轻化趋势。事实上，大肠癌是少数可以透过定期检查预防的癌症之一。定期接受大肠镜检查能在瘜肉演变成癌症前及时发现并切除，有效降低患病风险。

大肠镜检查为何对预防大肠癌很重要？

大肠癌（包括结肠癌、直肠癌）是全球常见的恶性肿瘤之一。在本港，大肠癌的发病率与死亡率正在逐年攀升。现时，大肠癌已成为香港第三大常见的癌症，且患者年龄有年轻化之势。根据香港癌症资料统计中心发布的数据，2023年本港大肠癌新症共录得5,467宗，其中男性患者占3,169宗，女性患者则为2,298宗，死亡个案达2,266宗，仅次于肺癌，占癌症总死亡人数的15.2%。

研究显示，若能及早发现并治疗大肠癌，患者存活率可高达91%。国际间已有充分数据证实，大肠癌筛查能有效降低此病的发病率。以美国为例，当地无病征人士自50岁起定期接受大肠癌筛查，近年50岁以上人群的大肠癌个案已录得跌幅。

大肠内窥镜可直接观察结肠及直肠黏膜，发现肉眼难以察觉的微小病变，例如腺瘤性瘜肉、溃疡或早期肿瘤。研究发现，超过90%的大肠癌由腺瘤性瘜肉演变而来，而大肠镜不仅能直接观察此类病变，更可即时切除这些潜在癌变风险源，有效中断癌变进程。此外，检查时若发现异常组织，可取样进行病理化验，进一步提升诊断准确性。相较于大便隐血测试，大肠内窥镜不仅能检出癌症，更可发现无症状的瘜肉，大幅降低漏诊风险。

哪些人需要接受大肠镜检查？

是否需要接受大肠内窥镜检查，可依据以下几类情况进行评估：

年满50岁

有肠癌家族史

出现大便习惯改变、血便、腹痛、腹胀、体重减轻或贫血等症状

患有炎症性肠病

疑似出现大肠瘜肉

市民若出现任何相关症状，应尽早征询专业医疗意见，不应仅依赖网络资讯自行判断是否需接受大肠镜检查。早期发现与诊断对于大肠癌的治疗成效极为关键，因此切勿延误就医时机。

大肠镜检查需要多久做一次？

根据本港卫生署建议，50岁以上且健康状况良好的人士，每5至10年应接受一次大肠内窥镜检查。至于以下族群，则建议将检查频率缩短到每3至5年一次：

直系亲属在60岁前曾确诊大肠癌的人士

曾切除腺瘤性瘜肉的患者

慢性溃疡性结肠炎患者

若首次检查发现数量多或大面积的腺瘤性瘜肉，或瘜肉存在高度异型增生，则需每年进行追踪检查。

大肠镜检查会痛吗？检查时间多久？

现时私家医院及日间医疗中心进行大肠内窥镜检查时，大多数是在麻醉科医生的监测下进行麻醉，过程舒适且安全性高。患者在整个检查期间会处于无知觉、无痛楚的状态。

麻醉科医生会监控患者的生命迹象，包括心跳、血压、脉搏、血氧等，并会根据需要适时添加麻醉剂，让进行内窥镜检查的医生可以专心检查和治疗，也有利医生能够更仔细、更全面地检查大肠内部。

总括而言，大肠内窥镜检查全程无痛无知觉，检查时长亦相对快捷，通常仅需30分钟至1小时。若对检查过程存有任何疑虑，可与主诊医生充分沟通，也可向麻醉科医生询问检查的安全性及麻醉相关风险的详细解释。

接受大肠镜检查前要做甚么准备？

大肠内窥镜检查前需完成以下准备，以确保检查的有效性与安全性：

1.药物管理

需主动告知医生正在服用的所有药物（含处方药、非处方药及营养补充剂），医生可能会建议暂停服用薄血丸、补血丸、铁丸、阿士匹灵及糖尿病药等特定药物。

2.医疗背景

如实提供既往病史、手术史、过敏史及其他特殊状况，协助医生评估健康状况，制定合适的检查方案。

3.饮食限制及清肠

检查前数日需遵从特定饮食限制（如低纤维、清淡饮食），以减少肠内残留物，确保检查视野清晰。医生会处方清肠药物或泻剂，嘱咐于检查前一天服用。

大肠镜检查后有哪些注意事项？

检查完成后，由于检查中使用了镇静剂或麻醉药，建议病人至少在一名成人的陪同下返家。当日宜居家休息，避免独自活动。

检查后24小时内，麻醉药效未完全消退，会暂时影响协调与判断能力，需避免驾驶、饮酒、签署重要文件、明火煮食及作出重大决定。饮食方面，除避免进食太硬的高纤维食物外，病人可回复正常饮食。若检查期间接受瘜肉切除，则需遵从医嘱，在术后十日内暂缓摄取特定高纤维蔬果，以减少对肠道刺激。

术后需多补充电解质及水分，可正常进行日常活动。需留意出血风险，若需离港，应提前与医生商讨应变方案。若出现持续腹痛、出血、发烧、呕吐等异常情况，请立即致电检查机构求助，必要时或需返院接受进一步检查或治疗。

撰文：外科专科医生 刘卓灵

