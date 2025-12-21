敲肚听声可自测危疾？医生揭出现这种声音恐患癌症/肾病 伴随1症状即求医

危疾可以靠「听」出来？原来肚子不适时，发出的声响可能是健康警号。近日有医生分享，透过简单的「敲打」肚子，可初步判断腹部状况；如果肚子发出1种声音，则可能是有腹水，背后恐是肝硬化、肾病或癌症等重大疾病的征兆。

敲肚听声可自测危疾 出现1类声音代表有腹水

胃肠肝胆科医生钱政弘在《健康好生活》节目上指出，医生诊症时会透过「敲诊」腹部，去判断患者病况。钱医生指，可依据腹部敲诊声响初步分辨问题根源：

腹部敲诊声响｜1. 胀气空心声

症状：肚子听起来像「敲打气球」一样，感觉胀气、腹部肿胀

成因：进食太快、吃产气食物、吞入过多空气

处理：调整饮食习惯、适度运动多可改善

腹部敲诊声响｜2. 腹水实心声

症状：肚子听起来像「拍打西瓜」一样，感觉实心、闷闷的

原因：腹腔内有积水，多为疾病的征兆

处理：应尽快求医，由专业医生诊断治疗

除了敲诊声响，肠道自身发出的「肠鸣音」也是重要指标：

肠道异常声响｜1. 肠鸣音亢进

症状：每分钟肠鸣音超过10次，音调高亢

原因：可能患「肠道功能亢奋」

处理：若伴随剧烈腹痛、恶心、排便习惯改变等，应尽快求医

肠道异常声响｜2. 肠鸣音减少

症状：肠鸣音变少，甚至几分钟才听见一次

原因：可能表示肠道功能减弱

处理：若伴随剧烈腹痛、恶心、排便习惯改变等，应尽快求医

60多岁女士腹胀如怀孕 一查确诊肝癌末期

钱医生分享一个病例，曾有一名60多岁女士因持续腹胀超过一个月求医，她体重未明显增加，但腹部却如怀孕般胀大，起初以为是便秘及排便不顺，但服用软便药排便后腹胀依旧，且肠道不时发出「咕噜咕噜」肠鸣音。

钱医生请患者躺下及进行「移动性浊音检查」。当患者变换躺姿时，医生会观察叩诊音的变化，进而判断腹腔内是否存在积液，尤其是超过1000ml的游离腹水。钱医生指，后续检查证实，患者的肝脏已满布大小不一的肿瘤，确诊肝癌末期。他强调，造成腹水的主要成因有三：

末期肝硬化 肾功能变差 腹腔或骨盆腔器官的末期癌症（如肝癌、卵巢癌等）

5大因素易引发肝硬化

甚么是肝硬化？根据本港衞生署资料，肝硬化是因肝脏长期受损，导致肝纤维组织增加，肝小叶构造的改变而变硬，引致肝硬化的主要成因如下：

酗酒

感染病毒（例如慢性病毒性肝炎）

大量服用某些药物

长期受某些环境毒物侵害

遗传或其他疾病所致（例如代谢疾病及胆管阻塞）

如何延缓肝硬化？

衞生署指，肝硬化可以透过药物治疗及改变生活方式，减低肝脏继续受损的机会，改善病情。倘若病情严重，患者可能需要接受肝脏移植。

如证实已患有肝硬化，患者亦可透过以下方法缓和病情：

戒烟酒

保持均衡饮食，避免进食含过量脂肪的食物

保持健康的体重

在医护人员指导下定期做适量的运动

避免精神紧张

资料来源：《健康好生活》、衞生署

