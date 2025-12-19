Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

28岁男患脂肪肝/肝纤维化 靠2招5个月逆转病情 成功瘦身大减28磅

医生教室
更新时间：16:30 2025-12-19 HKT
发布时间：16:30 2025-12-19 HKT

脂肪肝是常见的都市病之一，持续不理甚至有恶化至肝硬之、肝癌的风险。一名患有脂肪肝的28岁男子为改善病情，仅靠2招成功在5个月后逆转病情，体重亦大幅下降28磅，让医生大为赞叹。

28岁男患脂肪肝/肝纤维化 靠2招5个月逆转病情

肝胆肠胃科医生梁程超分享病例指，该名28岁医子是普通上班族，几乎每天都会喝含糖的手摇饮料，而且嗜甜爱吃甜食，平日也常吃宵夜。在接受健康检查时，验出肝指数竟达到120（正常标准值：17），证实患有严重脂肪肝，而且肝脏更已出现纤维化。

 【同场加映】脂肪肝成因+症状+诊断方法

 

梁医生指，目前并无有效消除脂肪肝的药物，惟减糖、减肥及运动才是治疗之道。该男子为了健康，决心养生以下两大健康习惯改善病情：

  • 戒糖和宵夜
  • 积极饮食控制配合运动

他亦因此成功在短短5个月将体重从200磅减至171磅，成功瘦身，脂肪肝完全消失，肝指数恢复正常，连肝纤维化也被逆转。

梁医生解释，现代人脂肪肝的主因其实是含糖饮品与精致淀粉。尤其是手摇饮、果汁、饼干和甜品中常见的「果糖」，进入人体后几乎全由肝脏代谢，并会转化为三酸甘油脂储存。单靠糖分，即使不摄取油脂，肝脏也能累积大量脂肪。这正是很多非肥胖身形、饮食清淡也不喝酒的人，仍会患脂肪肝的主要原因。

他提醒，如果脂肪肝患者不重视病情，恐恶化成肝纤维化、肝硬化，甚至肝癌。更甚者，脂肪肝患者因代谢异常，最终死于中风、心肌梗塞等心血管疾病的风险，还远远高过死于肝癌。因此，发现脂肪肝，千万不可轻视。而最有效的消除「肥肝」的办法就是减肥。医学研究证实，体重减轻5%已能显著改善脂肪肝，至于肝脏已发炎或纤维化的患者，减走7%体重则可大幅改善发炎程度。

运动为何可防脂肪肝？更护心抗发炎

除了控制饮食，少吃白饭、面包等精致淀粉，严格戒除含糖饮品和酒精，避免摄取过量果糖，配合规律运动提升身体代谢率，帮助消耗热量与脂肪，也是减肥和逆转脂肪肝的一大关键。2024年在权威科学期刊《Nature》上的一篇论文，重点研究运动对于不同组织产生何种反应和影响。经过8星期的耐力训练实验显示，运动对于体内4组分子的修复和调节效果最大，直接对抗4大健康危机。复健科医生王思恒进一步解释指，这尤如启动了身体内建的最强修复系统，为内脏器官穿上「避弹衣」。

1. 逆转脂肪肝

研究发现，运动能显著改变肝脏的「蛋白质乙醯化」和脂质代谢路径。简单而言，运动能够升级肝脏的「能量工厂」线粒体，大大增强其代谢脂肪的效率，直接从源头预防非酒精性脂肪肝。

2. 预防发炎性肠病

运动能调节小肠内的基因表现，降低与「发炎性肠道疾病」相关的遗传风险因子。运动后，肠道内的发炎讯号如细胞激素会显著下降，如同为过热的肠道降温，令肠道屏障更健康。

3. 心脏抗老化

运动不只让心脏跳得更有力，还能调节心脏细胞的连结方式和细胞外基质。意味著能防止心脏组织因为老化或压力，而出现硬化或纤维化，让心血管保持弹性与年轻。

4. 全身修复

研究观察到，运动后全身多种组织都会大量产生「热休克蛋白」。热休克蛋白负责在组织受伤或有压力时出动，保护细胞并修补受损的蛋白质。这也是为何有规律运动的人，受伤后会复原得比较快。

资料来源：复健科医生王思恒《健康2.0》

