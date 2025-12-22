Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

常挖鼻孔可致命？1原因恐致脑膜炎/脑炎 挤暗疮也高危！

医生教室
更新时间：10:45 2025-12-22
发布时间：10:45 2025-12-22

小小坏习惯竟会致命？有医生分享，脑部感染可引发脑膜炎、脑炎等严重后果，其中乱挤暗疮、挖鼻孔竟齐齐上榜？即看挤暗疮如何让细菌突破防线、直闯大脑，危害性命？

常挖鼻孔可致命？1原因恐致脑膜炎/脑炎

神经外科医生陈品元教授在个人Facebook专页分享指，脑部感染是指细菌、病毒或其他病原体侵入脑部或脑膜，造成发炎反应。大脑虽有颅骨与血脑屏障保护，但一些常见生活习惯，竟可能让病原体有机可乘入侵脑部，酿成脑部感染，引发脑炎或脑膜炎等严重感染，随时有致命风险。

脑部感染6大常见原因

脑部感染坏习惯｜1. 经常挖鼻孔

鼻腔内布满微血管与神经且距离大脑相近。若以不洁手指或尖锐物品挖鼻孔，易导致鼻黏膜破损、流血，让细菌趁虚而入，增加颅内感染风险。

脑部感染坏习惯｜2. 乱挤「危险三角区」暗疮

脸部以鼻子和嘴角连线形成的「危险三角区」，血管直通大脑。若随意挤压该区域的暗疮或粉刺，细菌可能沿血管逆行进入颅内，引发海绵窦血栓或脑脓疡等严重并发症。

脑部感染坏习惯｜3.  拔牙/牙科手术后护理不当

口腔细菌量庞大，进行拔牙、植牙等手术后，若伤口护理不佳或免疫力低下，细菌可经血液循环抵达大脑，心脏瓣膜有问题或免疫力低下患者风险更高。因此，术后应严格遵守医嘱：

  1. 按时服用抗生素
  2. 保持口腔清洁
  3. 避免用力漱口或吐口水
  4. 若出现持续发烧、剧烈头痛或意识改变，须立即求医

脑部感染坏习惯｜4. 头部外伤未妥善处理

车祸、跌倒或运动伤害造成的头部撞击、骨折或穿刺伤，都可能让细菌直接侵入颅内。开放性头部外伤必须立即就医，进行清创并使用预防性抗生素。

脑部感染坏习惯｜5. 耳鼻喉感染延误治疗

中耳炎、鼻窦炎若未妥善治疗，细菌可能向内蔓延至脑部。尤其当慢性中耳炎反复发作、鼻窦炎症状持续超过3个月未改善，必须提高警觉，积极治疗。

脑部感染坏习惯｜6. 免疫力低下或慢性疾病

免疫系统是对抗感染的重要防线，当免疫力下降时，脑部感染风险大增。以下族群感染风险高：

  1. 糖尿病患者 / 血糖控制不佳人士
  2. 爱滋病患者
  3. 接受化疗的癌症病人
  4. 长期使用类固醇或免疫抑制剂者

陈教授呼吁，脑部感染病情发展迅速，若有任何不适，应尽早寻求专业医生协助，切勿自行处理。

细菌性脑膜炎是甚么？即看6大常见症状

Apollo Hospital资料显示，细菌性脑膜炎是由于细菌感染引起的覆盖大脑和脊髓的保护膜（脑膜）的发炎，严重且可能危及生命。如果不及时治疗，这种感染会导致严重的并发症，包括脑损伤、听力丧失，甚至死亡。导致这种情况最常见的细菌包括肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌和流感嗜血杆菌。

细菌性脑膜炎的常见症状

细菌性脑膜炎的症状发展迅速，通常在数小时到数天内。常见症状包括：

  1. 发烧：高烧通常是最早的症状之一。
  2. 剧烈头痛：突然而剧烈的头痛可能与典型的头痛不同。
  3. 颈部状况：颈部向前弯曲困难，常伴随疼痛。
  4. 恶心和呕吐：这些症状可能伴随头痛出现。
  5. 对光的敏感性：畏光症，即在强光下感到不适，是很常见的。
  6. 意识改变：意识模糊、嗜睡或注意力难以集中。

资料来源：神经外科医生陈品元教授Apollo Hospital

