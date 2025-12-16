大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命

胰脏癌因为早期症状不明显，因此致死率相对较高，因此亦有「癌王」之称。不过，一名患上胰脏癌的40多岁老师，却因为发现自己一个大便特征，成功及早确诊胰脏癌，经手术治疗后病情得到控制，最终成功存活超过20年。有医生提醒，胰脏癌并非无迹可寻，更指出不要忽略胰脏癌的4大早期征兆，很多人因为太晚发现患癌，大大影响生存率。

大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年

外科医生李明哲分享病例指，该名40多岁教师发现自己大便时，粪便总是浮在水面（脂肪粪便），加上出现体重下降，于是主动求医，结果显示其胰脏有约1cm的肿瘤，属于早期胰脏癌，幸得以及早施行手术治疗，最后成功存活超过20年。

胰脏癌不易察觉影响存活率 留意4大早期征兆

李医生指，胰脏癌若能在肿瘤只有约1cm大小时早期发现，并接受根治性手术，5年存活率可超过30%；但若肿瘤已长大至2cm且出现淋巴结转移，此时即使接受手术，5年存活率通常只有10-20%。惟胰脏癌早期通常无明显症状，导致很多患者在晚期才察觉就医，肿瘤往往已经相当大甚至发生转移，导致预后不佳。不过他强调，胰脏癌仍有一些容易被忽视的早期警号可以留意到：

脂肪便

不明原因的腹痛

体重下降

糖尿病：特别是没有家族史的情况下突然出现，或糖尿病患者突然难以控制血糖。虽然可能是胰脏发炎所致，但也可能是肿瘤造成，需要特别注意。

至于脂肪粪便的成因，据香港癌症基金会资料显示，由于患上胰脏癌后，胰脏会减少胰汁分泌，令脂肪未经分解便被排出体外，导致消化不良，其他症状包括粪便变油、灰白、有恶臭。

1类人患胰脏癌风险高3倍 筛检+日常预防最关键

李医生表示，由于胰脏位于后腹腔，很多患者通常要等到肿瘤大到入侵淋巴结、神经、血管或胆管时，才会出现脸色变黄、小便呈茶色、大便呈水泥色，以及持续性背痛的症状，这时候却通常已届晚期。因此，他提醒高风险族群，包括吸烟、肥胖或有糖尿病病史的人，应每半年至1年进行定期检查，以及早发现危机并争取根治的机会。另外，如父母在50岁前罹患胰脏癌，其风险也会增加2.5-3倍，因此建议在40岁时起定期筛检。

预防胜于治疗。他表示，在日常生活中，保持正常作息、适量运动配合健康饮食，加上避免酗酒，都是预防胰脏癌的重要行动。此外，控制三高，避免高血压、高血脂和高血糖，亦有效降低癌症风险。

胰脏癌征兆｜胰脏癌一确诊恐已晚期 6大征兆藏危机

根据本港医管局资料，胰脏癌是入侵性强的癌症，由于恶性肿瘤位置隐蔽，初期病征并不明显，不少病人不幸到了癌症晚期才察觉患病，影响生存率。若出现以下征状，有机会是患上了胰脏癌：

上腹部出现与饮食无关的持续疼痛，并会反射至背部

食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、腹胀等肠胃障碍现象

出现黄疸、皮肤搔痒、大便呈陶土色

体重短时间内锐减

上腹部出现固定、坚硬的肿块

腹水

如何有效预防胰脏癌？5大方法减风险

医管局指，改变一些生活方式有助降低罹患胰脏癌的风险：

戒烟：吸烟的烟雾中含有致癌物质，可以破坏DNA调节细胞的生长 保持健康的体重：体重过高增加患上胰脏癌的机会，如果需要减肥，建议采取渐进和健康的方式，以达到目标 经常做运动：适量的运动可以减少患上胰脏癌的机会 健康饮食：多进食水果，蔬菜和低动物脂肪食品可以减少患上胰脏癌的风险 避免接触危险化学品，或使用适当安全措施

